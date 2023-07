Tour de France 2023, Biniam Girmay: “Da piccolo mai avrei immaginato di partecipare, pensavo fosse riservato solo ai bianchi”

Domani è già una prima occasione eccellente (anche se il percorso sembra essere durissimo in quel di Bilbao) per Biniam Girmay. L’eritreo ha stupito nel 2022 conquistando la Gand-Wevelgem e una tappa al Giro d’Italia e ora esordisce al Tour de France, provando a continuare a sognare.

Le sue parole alla vigilia: “Quando ero piccolo, non avrei mai sognato di partecipare a gare come il Tour. Pensavo che quelle fossero corse riservate esclusivamente ai bianchi o agli europei. E che non avrei avuto mai alcuna possibilità di arrivarci”.

Restando sulla questione degli atleti africani: “In passato non ci sono stati molti africani capaci di competere ad altissimo livello e vincere. Possiamo dire che prima abbiamo semplicemente partecipato, ma adesso potrebbe essere diverso”.

Poi: “Il fatto che io sia riuscito a vincere gare importanti, come al Giro dell’anno scorso, mi rende molto orgoglioso. Ora sto lavorando ancora più duramente per poter scrivere ancora più storia nel mio futuro e sarebbe bello poter scrivere una pagina in cui sono io quello che ha vinto una tappa al Tour de France”.

Foto: Lapresse