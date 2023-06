Tiro con l’arco, Giochi Europei 2023 oggi: orari giovedì 29 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara

Settima e ultima giornata del tiro con l’arco ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia). La rassegna continentale prevede oggi l’assegnazione delle medaglie per quanto riguarda arco olimpico e compound maschile individuale: in programma i turni da ottavi di finale a finale nel ricurvo e dai quarti alla finale nel compound.

Sono due gli azzurri che rappresenteranno l’Italia nel ricurvo: Alessandro Paoli che affronterà alle 12.15 circa l’olandese Steve Wijler e Mauro Nespoli che alle 12.55 circa se la vedrà con il tedesco Florian Unruh. Per quanto riguarda il compound, ci sarà Marco Bruno alle 13.20 che affronterà l’olandese Mike Schloesser.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della settima giornata del tiro con l’arco ai Giochi Europei di Cracovia 2023.

CALENDARIO GIOCHI EUROPEI TIRO CON L’ARCO 2023 OGGI

Giovedì 29 giugno

Dalle 9.00 alle 10.20: quarti di finale compound maschile individuale

Dalle 10.20 alle 11.10: semifinali compound maschile individuale

Dalle 11.10 alle 13.10: ottavi di finale ricurvo maschile individuale

Dalle 13.10 alle 14.10: quarti di finale ricurvo maschile individuale

Dalle 14.10 alle 14.50: semifinali ricurvo maschile individuale

Ore 14.50: finale per il bronzo compound maschile individuale

Ore 15.10: finale per l’oro compound maschile individuale

Ore 15.40: finale per il bronzo ricurvo maschile individuale

Ore 15.55: finale per l’oro ricurvo maschile individuale

PROGRAMMA GIOCHI EUROPEI TIRO CON L’ARCO 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Italia Team TV per le finali del ricurvo, European Games per tutti gli incontri

Diretta Live testuale: OA Sport

GIOCHI EUROPEI TIRO CON L’ARCO 2023: LE ITALIANE IN GARA OGGI

Ricurvo maschile: Mauro Nespoli, Alessandro Paoli

Compound maschile: Marco Bruno

Foto: European Games 2023