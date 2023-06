LIVE Tiro con l’arco, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: argento per Marco Bruno nel compound. Il tedesco Unruh oro nel ricurvo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16:23 Italia che si congeda con l’argento di Marco Bruno da questi European Games per quel che riguarda il tiro con l’arco. Spedizione azzurra che nel medagliere tiene a debita distanza la Spagna. Iberici che devono accontentarsi di un argento ed un bronzo.

16:21 Medaglia d’oro per Florian Unruh. Quarto parziale che termina in parità a quota 27, e dunque il tedesco si impone con il punteggio di 6-2. Troppo falloso lo spagnolo in questo ultimo atto del torneo di arco ricurvo maschile.

16:18 5-1 Unruh. Erroraccio di Alvarino Garcia, che dopo aver centrato due x si perde in un 7, spianando la strada al 28-27 del tedesco.

16:15 3-1 Unruh. Il tedesco passa in vantaggio aggiudicandosi il secondo set con il netto score di 29-25. Fatali i due 8 siglati dall’iberico.

16:13 1-1. Primo set che termina in perfetta parità a quota 28. Alvarino Garcia sventa la minaccia cogliendo il 10 con l’ultima freccia.

16:10 Spazio ora all’ultimo appuntamento di quest’oggi e degli European Games 2023 per il tiro con l’arco, ovvero la finale dell’individuale maschile del ricurvo. Lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia sfida il tedesco Florian Unruh.

16:06 Medaglia di bronzo per Pablo Acha. L’iberico domina il quarto parziale, imponendosi con lo score di 29-25. 7-1 per Acha, che salirà dunque sul podio.

16:03 5-1 Acha. Terzo set che termina in parità a quota 29. Spagnolo sempre più vicino alla medaglia di bronzo.

16:01 4-0 Acha. Grazie al 10 ottenuto con la terza freccia l’iberico rompe l’equilibrio di questa seconda serie, aggiudicandosi il set con il punteggio di 28-27.

15:58 2-0 Acha. Parte bene lo spagnolo, che si impone nel primo set con lo score di 28-26.

15:57 Rieccoci tornati. Iniziano le finali del torneo individuale maschile di arco ricurvo.

15:49 Ultime due sfide per quel che riguarda il tiro con l’arco in questi European Games 2023. Spazio alle finali del ricurvo maschile. Si partirà tra poco meno di 10 minuti con il match per il bronzo tra lo spagnolo Acha ed il moldavo Olaru. A tra poco!

15:44 Marco Bruno medaglia d’argento nel compound maschile. Non basta la serie perfetta, perchè Bosansky risponde con la medesima moneta. 146-144 per lo slovacco, che si aggiudica così la medaglia d’oro.

15:41 116-114 Bosansky. Implacabile lo slovacco, che non commette alcuna sbavatura e punisce il secondo 9 della serie siglato dall’azzurro. Si mette male ad una sola serie dal termine di questa finale per l’oro.

15:39 87-86 Bosansky. 29-29 nella terza serie, con Bruno che ha cercato di mettere pressione all’avversario, senza però riuscire a rosicchiare quel punticino di gap.

15:37 58-57 in favore di Bosansky al termine della seconda serie di tiri. Per lo slovacco triplo 10, ma l’azzurro è lì.

15:34 28-28 dopo la prima serie. Dopo due 9 Marco Bruno trova un millimetrico 10 impattando l’avversario.

15:30 Arriva finalmente il momento di Marco Bruno. L’azzurro sfida lo slovacco Bosansky nel match valido per l’assegnazione della medaglia d’oro nel torneo individuale del compound maschile.

15:26 Arriva il 9 di Haney con l’ultima freccia. 149 per il turco, che conquista la medaglia di bronzo superando il polacco Przyblyski, che si è fermato a quota 146.

15:23 Perfetto anche il polacco Przyblyski, ma Haney mette a segno una nuova serie da 30. Ad una serie dal termine il turco comanda per 120-117.

15:21 Una sentenza Haney. Altri tre x vanificano il 30 dell’avversario. Dopo tre serie il turco guida con il punteggio di 90-87.

15:18 Continua a siglare soltanto 10, o meglio, soltanto x Haney. Il turco guida con lo score di 60-57 al termine della seconda serie.

15:14 30-28 in favore del turco Haney dopo la prima serie della finale per il bronzo del compound maschile.

15:10 In corso le presentazioni ufficiali dei finalisti del torneo di arco compound maschile. Ancora qualche istante di attesa prima delle ultime 4 sfide di questi European Games 2023.

15:06 Al termine della sfida per il bronzo del compound maschile sarà la volta di Marco Bruno. L’azzurro sfiderà lo slovacco Jozef Bosansky per la medaglia d’oro.

15:02 Ancora qualche minuto di attesa, poi sarà tempo di finali.

14:58 Ci avviciniamo al momento delle finali per le medaglie. Si parte con quella per il bronzo del compound maschile tra il turco Haney ed il polacco Przyblyski.

14:54 Sarà Alvarino Garcia (ESP)-Unruh (GER) la finalissima per la medaglia d’oro del torneo individuale di arco ricurvo maschile. Il tedesco domina la semifinale chiudendo sul 7-1 dopo il 28-25 maturato nel quarto set.

14:51 5-1 Unruh. Prova a scappar via il tedesco, che piazza una serie di soli 9 approfittando dell’inaugurale 8 dell’avversario.

14:49 3-1 Unruh. Secondo set chiuso sul 27 pari. Dopo un iniziale 10 lo spagnolo ha smarrito il vantaggio scoccando una freccia da 8.

14:46 2-0 Unruh. Ottimo avvio del tedesco, che si aggiudica il primo parziale nettamente con il punteggio di 29-25.

14:45 Seconda semifinale che inizia in questo istante.

14:42 6-4 Alvarino Garcia, che chiude in bellezza con la serie perfetta. E’ finale per l’iberico, che attende uno tra il connazionale Acha ed il tedesco Unruh.

14:38 4-4! Rimette tutto in discussione Olaru, che con un’ottima serie da 10-10-9 ritrova la parità. Ora il quinto e decisivo set.

14:35 4-2 Alvarino Garcia. Soltanto un 7 trovato con l’ultima freccia da Olaru, passa dunque in vantaggio lo spagnolo.

14:33 2-2. Arriva una serie perfetta dell’iberico, che con tre 10 rimette in parità la semifinale.

14:31 2-0 Olaru. 28-27 per il moldavo, che si aggiudica il primo set grazie ad una terza freccia maggiormente precisa dell’avversario.

14:29 Si va avanti subito con le semifinali dell’arco ricurvo maschile. Tocca allo spagnolo Alvarino Garcia ed al moldavo Dan Olaru.

14:25 10 per Unruh, soltanto 8 per Wijler. Il tedesco approda in semifinale, affronterà lo spagnolo Pablo Acha.

14:22 Si va allo shoot off! Quinto set vinto con lo score di 29-28 dall’olandese Wijler.

14:19 Perfetto equilibrio nel quarto set, chiuso sul 28-28. 5-3 dunque per il tedesco Unruh, che resta ad un soffio dalle semifinali.

14:16 4-2 Unruh. Arriva il sorpasso del tedesco, che nonostante l’8 centrato con la terza freccia, si impone con il punteggio di 28-27 ed è ad un passo dalle semifinali.

14:14 2-2. Risponde Unruh, che si aggiudica il secondo parziale con lo score di 29-27.

14:12 2-0 Wijler. Perfetto l’olandese, che parte con un magnifico 30.

14:10 Programma che prosegue con l’ultimo quarto di finale tra l’olandese Wijler ed il tedesco Unruh.

14:08 Acha vola in semifinale! Saranno due dunque gli spagnoli che tireranno nel penultimo atto del torneo maschile dell’arco ricurvo. Dopo Alvarino Garcia, avanza anche Pablo Acha, bravo ad imporsi per 6-4 sul francese Valladont. Ultimo set vinto dall’iberico con il punteggio di 27-26.

14:06 17 pari dopo le prime due frecce del quinto e decisivo set!

14:05 4-4! Quarto di finale nuovamente in parità grazie al parziale vinto con lo score di 28-27 dal francese.

14:03 Non molla Valladont, che parte a razzo nel quarto set trovando due dieci.

14.00 4-2 Acha! Lo spagnolo ribalta questo set con l’ultima freccia e lo vince 28 a 27.

13.59 Guadagna un leggero vantaggio il francese che ora conduce questo set 19-18.

13.58 Entrambi gli arcieri aprono il terzo parziale con un 9.

13.57 2-2! Acha vince il secondo set 29 a 28 e ristabilisce l’equilibrio in questo quarto di finale.

13.57 Si porta avanti due lunghezze lo spagnolo quando manca una sola freccia alla conclusione di questo set.

13.56 Acha apre con un 10 il secondo parziale. Risponde con un 9 Valladont.

13.55 2-0 Valladont! L’arciere francese vince il primo set 29 a 27 e si porta avanti nel match.

13.54 Prova ad allungare il transalpino, che si porta avanti di due lunghezze. La freccia di Acha però è vicina alla linea del settore del 10 e quindi potrebbe cambiare il punteggio.

13.53 Inizia meglio il proprio match Valladont, che trova un 10 contro il 9 dell’avversario.

13.52 Ora è il momento della sfida tra lo spagnolo Pablo Acha e il francese Jean-Charl Valladont.

13.51 6-4 Alvarino Garcia! Lo spagnolo chiude la partita con sei 10 consecutivi ed accede in semifinale, dove affronterà il moldavo Dan Olaru.

13.50 Rimane avanti di una lunghezza l’iberico: 20-19 il punteggio in suo favore quando manca una sola freccia in questo set.

13.49 Inizia meglio il quinto set lo spagnolo, che si porta avanti 10-9.

13.47 4-4! FANTASTICO ALVARINO GARCIA!! Lo spagnolo trova per la seconda volta nel match una serie perfetta con tre 10.

13.46 Rimane avanti di una lunghezza lo spagnolo. Entrambi gli arcieri hanno trovato il settore del 10.

13.45 Inizia meglio nel quarto parziale Alvarino Garcia: 10-9 per lui dopo la prima freccia.

13.44 4-2 Gazoz! Il campione olimpico torna avanti nel match avendo conquistato il terzo set per 27-26.

13.43 Rimane avanti di uno il turco in questo set, dopo che entrambi gli arcieri hanno trovato un 9.

13.42 9-8 Gazoz dopo la prima freccia del terzo parziale.

13.41 2-2! Alvarino Garcia chiude con 30 il secondo set e ristabilisce la parità nel match.

13.40 Continua la serie perfetta per entrambi gli atleti in questo parziale: 20 pari.

13.40 Inizio perfetto di secondo set per entrambi gli arcieri.

13.39 2-0 Gazoz! Il turco conquista il primo parziale per 29 a 28.

13.38 Ristabilisce la parità in questo set il campione olimpico: 19-19.

13.38 Parte meglio lo spagnolo, che trova un 10 contro il 9 del turco.

13.37 Iniziato il match tra Gazoz ed Alvarino Garcia.

13.36 Ora è il momento della sfida tra il campione olimpico Mete Gazoz e lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia.

13.35 Termina ai quarti di finale la cavalcata del sedicenne francese Baptiste Addis, che ha sfiorato l’accesso alle semifinali nella sua prima partecipazione ai Giochi Europei.

13.34 6-4 Olaru! L’arciere moldavo vince il quinto set 28-27 ed accede alle semifinali, dove affronterà il vincente tra Gazoz ed Alvarino Garcia.

13.33 Allunga il moldavo che ora è avanti di due lunghezze nel quinto parziale.

13.32 Olaru inizia meglio il quinto set: 9-8 per lui dopo la prima freccia.

13.31 4-4! Addis conquista il quarto parziale con lo score di 28 a 25.

13.31 Prova ad allungare in questo set il giovane francese, che ora è avanti 18-16.

13.30 Inizio di quarto parziale in perfetto equilibrio: 9-9.

13.29 4-2 Olaru! Il moldavo conquista il terzo set 28 a 27 e torna avanti nel match. Decisivo il 10 trovato con la prima freccia.

13.29 Entrambi gli arcieri trovano un nove con la seconda freccia.

13.28 Si porta avanti in apertura di terzo parziale Olaru: 10-9.

13.26 2-2! Il sedicenne francese vince il secondo set per 28 a 26 e riporta l’incontro in parità.

13.26 Rimane avanti di una lunghezza il giovane transalpino.

13.25 Inizia meglio il secondo set Addis, che si porta avanti 10 a 9.

13.24 2-0 Olaru! L’arciere moldavo conquista il primo set 27 a 26.

13.24 Prova ad allungare Olaru:18-17 per lui dopo due frecce tirate.

13.23 Entrambi gli arcieri trovano un 8 con la prima freccia della loro partita.

13.23 Iniziato il match tra Olaru ed Addis!

13.22 Ricordiamo che intorno alle 15.10 avrà inizio la Finale per l’oro del torneo compound in cui Marco Bruno sfiderà Jozef Bosansky.

13.21 Senza sosta si parte subito con i quarti di finale. Il prossimo match è quello tra il moldavo Dan Olaru e il francese Baptiste Addis.

13.20 Questo è il tabellone allineato ai quarti di finale:

Mete Gazoz (Tur) vs Miguel Alvarino Garcia (Esp)

Dan Olaru (Mda) vs Baptiste Addis (Fra)

Pablo Acha (Esp) vs Jean-Charl Valladont (Fra)

Steve Wijler (Ned) vs Florian Unruh (Ger)

13.17 6-2 Unruh! ELIMINATO MAURO NESPOLI! Il tedesco conquista il quarto set 29 a 28 ed accede ai quarti di finale.

13.16 Rimane in equilibrio il quarto set sul punteggio di 19 pari.

13.15 Entrambi gli atleti trovano un 10 in apertura di quarto parziale.

13.14 4-2 Unruh! Il tedesco conquista il terzo set 28 a 27 e si riporta in vantaggio nel match.

13.14 L’arciere teutonico rimane avanti di uno.

13.13 Il tedesco inizia meglio il terzo set, portandosi avanti 10 a 9.

13.12 2-2! Nespoli risponde da campione al brutto 6 del set precedente, conquistando il secondo parziale per 29 a 26.

13.12 Prova ad allungare Nespoli in questo set: 19-16 per l’azzurro.

13.11 Entrambi gli arcieri iniziano il secondo parziale con un 9.

13.10 2-0 Unruh! Il tedesco conquista il primo set per 28 a 25. Decisivo il 6 trovato con l’ultima freccia da Nespoli.

13.09 Rimane avanti di uno l’arciere italiano. Entrambi gli atleti hanno trovato un 9 con la seconda freccia.

13.09 Inizia meglio il proprio incontro l’azzurro, che si porta avanti 10 a 9.

13.07 Ora è il momento della sfida tra Mauro Nespoli ed il tedesco Florian Unruh. Il vincitore di questo incontro sfiderà nei quarti di finale Steve Wijler, il quale ha avuto la meglio in precedenza di Alessandro Paoli.

13.06 6-2 Acha! L’arciere spagnolo vince il quarto set 28 a 27 e conquista l’accesso ai quarti di finale contro Jean-Charl Valladont.

13.05 Rimane avanti di uno lo spagnolo, dopo che entrambi gli arcieri hanno trovato un 9.

13.04 Inizia meglio il quarto set Acha: 10-9 per lui.

13.03 4-2 Acha! Orton conquista il terzo set 29 a 27. Decisiva la terza freccia con cui il britannico ha trovato il 10, contro l’8 dello spagnolo.

13.02 Persiste l’equilibrio nel terzo parziale, con il punteggio che ora è di 19 pari.

13.01 Entrambi gli arcieri iniziano il terzo set con un 9.

13.00 4-0 Acha! L’arciere iberico conquista anche il secondo parziale con il punteggio di 28 a 25.

12.59 Prova ad allungare nel secondo set lo spagnolo, che si porta avanti 19 a 16.

12.58 L’iberico inizia meglio anche il secondo parziale: 10-8 per lui.

12.58 2-0 Acha! Lo spagnolo vince il primo set per 28 a 27.

12.57 Rimane avanti di una lunghezza lo spagnolo.

12.56 Parte meglio Acha, che trova un 10 contro il 9 dell’avversario.

12.55 Dopo la sfida tra Acha e Orton sarà il momento dell’incontro di Mauro Nespoli contro il tedesco Florian Unruh.

12.53 Al prossimo turno Jean-Charl Valladont sfiderà il vincitore della sfida tra lo spagnolo Pablo Acha e il britannico Monty Orton.

12.51 6-4 Valladont! Il francese vince il quinto set 27-26 e conquista l’accesso ai quarti di finale.

12.50 17 pari nell’ultimo set, quando manca solo una freccia ad atleta.

12.50 Inizia meglio il quinto set Broeksma: 9-8 per lui.

12.49 4-4! Valladont conquista il quarto set per 27-25 e ristabilisce la parità in questo match.

12.48 Si porta avanti di uno Valladont, che trova un 10 con la seconda freccia.

12.47 Entrambi gli arcieri iniziano il quarto parziale con un 8.

12.46 4-2 Broeksma! L’olandese vince il terzo set per 28 a 26 e si porta in vantaggio per la prima volta nel match.

12.45 19-18 Broeksma dopo due frecce nel terzo set.

12.44 L’olandese apre meglio anche il terzo parziale: 10-9 per lui.

12.43 2-2! Broeksma conquista il secondo set per 28 a 27. Decisiva la maggiore precisione trovata in apertura di questo parziale.

12.42 Rimane avanti di un punto in questo parziale l’olandese quando manca una sola freccia.

12.41 Inizia meglio il secondo set Broeksma: 10-9 per lui.

12.40 2-0 Valladont! L’arciere transalpino conquista il primo parziale per 29-27.

12.39 20-17 per il francese, che rimane saldamente in controllo del primo set.

12.39 10-7 per Valladont dopo la prima freccia della partita.

12.38 Il prossimo match in programma è quello tra l’olandese Gijs Broeksma e il francese Jean-Charl Valladont.

12.36 Al prossimo turno Steve Wijler affronterà il vincente del match tra Mauro Nespoli e Florian Unruh.

12.35 6-4 Wijler. L’olandese vince questo match grazie al successo nel quinto set per 28-27. Decisiva l’ultima freccia.

12.34 Persiste l’equilibrio in questo set: 18-18.

12.33 Entrambi gli arcieri iniziano il quinto set con un 9.

12.32 4-4! Ristabilisce l’equilibrio nel match Alessandro Paoli, il quale vince il quarto set 29-28, dopo che è stato cambiato il punteggio della seconda freccia.

12.32 Entrambi gli arcieri trovano un 9 con la seconda freccia, anche se il punteggio di quella dell’italiano andrà ricontrollato alla fine del set.

12.31 L’olandese inizia meglio il quarto set, portandosi avanti 10 a 9.

12.31 4-2 Wijler! Fortunato l’olandese che agguanta la parità con una freccia al limite tra il 9 ed il 10.

12.30 Rimane avanti di uno Paoli dato che entrambi gli arcieri hanno preso il settore del 9.

12.29 Più preciso con la prima freccia del terzo set l’italiano: 10-9.

12.28 Viene confermato il punteggio della terza freccia di Paoli. 3-1 quindi il punteggio dopo due set in favore dell’olandese.

12.27 3-1 Wijler! Il secondo set termina con il punteggio di 28 pari. L’ultima freccia di Paoli è al limite tra il 9 e l’8 e verrà ricontrollata.

12.27 Rimane avanti di uno l’azzurro: 20-19.

12.26 Inizia meglio il secondo set Alessandro Paoli, che si porta avanti 10-9.

12.25 2-0 Wijler! L’olandese conquista il primo set per 28-27. Decisiva la seconda freccia, in cui Wijler ha trovato un 10 contro il 9 dell’azzurro.

12.24 Si porta avanti Wijler: 18-17 per l’olandese.

12.24 Entrambi gli arcieri iniziano il proprio match con un 8.

12.22 È il momento del primo degli azzurri!! Il prossimo match è quello tra Alessandro Paoli e l’olandese Steve Wijler.

12.21 Al prossimo turno Mete Gazoz affronterà lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia, vincitore nel primo match di giornata di Miroslav Duchon.

12.20 6-5 Gazoz! Il turco è più preciso nello shoot off, vincendolo 10-9, ed accede ai quarti di finale.

12.19 10 per Gazoz!

12.18 5-5! Chabin vince il quinto parziale 27 a 26 e porta la sfida allo shoot off!

12.17 Chabin passa in vantaggio nel quinto set per 17-16. Brutto 7 trovato con la seconda freccia dal turco.

12.16 Parte meglio nel quinto parziale Gazoz, avanti 9-8 dopo la prima freccia.

12.15 5-3 Gazoz! Chabin vince in extremis il quarto set 28-27 ed allunga il match.

12.15 Il campione olimpico rimane avanti di uno nel quarto parziale.

12.14 10-9 per il turco dopo la prima freccia del quarto set.

12.12 5-1 Gazoz! Il turco vince il terzo set per 27-26. Decisiva la prima freccia nel settore del 10.

12.11 Entrambi gli arcieri trovano un 8 con la seconda freccia.

12.11 Il turco inizia meglio il terzo set, portandosi avanti 10-9.

12.10 3-1 Gazoz! Termina sul punteggio di 29 pari il secondo parziale.

12.09 Ristabilisce la parità nel secondo set lo svizzero. Dopo due frecce a testa il punteggio è di 19 pari.

12.08 10-9 per Gazoz dopo la prima freccia del secondo set.

12.06 2-0 Gazoz! Il turco è perfetto nel primo set e lo vince per 30 a 28.

12.04 Ora è il momento dell’incontro tra il turco Mete Gazoz e lo svizzero Keziah Chabin. A seguire sarà il momento di Alessandro Paoli contro Steve Wijler.

12.03 Ai quarti di finale Baptiste Addis sfiderà Dan Olaru, vincitore in precedenza dell’olandese Senna Roos per 6-5.

12.02 6-4 Addis! Il sedicenne francese vince il quinto set 27 a 26 e fa suo il derby con Nicolas Bernardi.

12.01 Prova ad allungare il giovane francese: 19-17 per lui.

12.00 Dopo la prima freccia del quinto set Addis è avanti 9-8.

11.59 4-4! Rimane in perfetto equilibrio questo match, con il quarto set che è terminato sul punteggio di 28 pari.

11.58 Si porta avanti Bernardi, che ora è in vantaggio per 19 a 18.

11.58 Entrambi gli arcieri trovano un 10 in apertura di quarto parziale.

11.57 3-3! Bernardi conquista il terzo set per 29 a 27 e ristabilisce la parità in questo match.

11.56 20-19 per Bernardi, più preciso in questo parziale.

11.55 10 pari dopo la prima freccia del terzo set.

11.54 3-1 Addis! Con l’ultima freccia il classe 2006 trova un 10 e ristabilisce la parità nel secondo set, che termina sul punteggio di 28 pari.

11.53 Allunga Bernardi, il quale trova due 10 consecutivi e si porta avanti 20 a 18.

11.52 Prova a reagire Bernardi, che inizia meglio il secondo parziale: 10-9.

11.51 2-0 Addis! Il sedicenne transalpino conquista il primo set per 29-26.

11.50 Prova ad allungare Addis, che ora è avanti 19-17.

11.50 Inizia meglio il match Addis, che si porta avanti 9-8 dopo la prima freccia.

11.48 Al prossimo turno Dan Olaru affronterà il vincente del derby francese tra Nicolas Bernardi e Baptiste Addis, che avrà inizio tra pochi istanti.

11.46 Olaru vince 6-5!! Il moldavo è più preciso nello shoot off, vincendolo 9-8, ed accede ai quarti di finale.

11.45 8 per Roos!

11.44 5-5! Olaru vince il quinto set 28-27 ed allunga questa partita allo shoot off!

11.43 Rimane in testa il moldavo, dopo che entrambi hanno trovato 10 con la terza freccia.

11.42 Più preciso in apertura di quinto parziale Olaru: 10-9.

11.41 5-3 Roos! Come nel parziale precedente l’olandese fa la differenza con il 10 dell’ultima freccia.

11.40 Persiste l’equilibrio nel quarto set. Dopo due frecce il punteggio è di 19-19.

11.40 Nove pari dopo la prima sessione di tiro del quarto parziale.

11.39 3-3! Roos vince il terzo set con il punteggio di 27 a 26. Decisivo il 10 trovato dall’olandese con l’ultima freccia.

11.38 Si rimane in parità in questo parziale: 17-17.

11.37 8-8 dopo la prima freccia del terzo set.

11.36 3-1 Olaru!! Si capovolge la situazione con l’ultima freccia: l’olandese che sembrava in controllo del parziale trova un brutto 7 contro l’ottimo 10 del moldavo, il quale vince il set per 27-26.

11.35 19-17 per l’olandese, quando manca solo un tiro ad atleta al termine del secondo set.

11.35 Prende vantaggio ad inizio secondo set Roos: 10-7 per lui.

11.34 1-1! Il primo set termina in parità sul punteggio di 29-29.

11.33 Rimane in testa di 1 il moldavo, dopo che entrambi hanno trovato il 10.

11.33 Inizia meglio il match Olaru. 10-9 per lui dopo la prima freccia.

11.32 Ora è il momento della sfida tra l’olandese Senna Roos e il moldavo Dan Olaru.

11.31 Ai quarti di finale Miguel Alvarino Garcia affronterà il vincente della sfida tra Mete Gazoz e Keziah Chabin, quarto match di giornata.

11.29 8 per Duchon! Alvarino Garcia è il primo atleta ad accedere ai quarti di finale!

11.28 10 per Alvarino Garcia!

11.27 Lo shoot off consiste in una sola freccia per atleta. Vince l’arciere che ottiene il punteggio più alto, in caso di medesimo risultato si andrà a vedere la distanza dal centro del bersaglio.

11.25 5-5! Duchon conquista il quinto set per 27-26 e ristabilisce l’equilibrio! Si va allo shoot off.

11.24 Con un ottimo 10 lo slovacco ribalta l’inerzia di questo parziale e si porta in testa 18-17.

11.23 9-8 per lo spagnolo dopo la prima freccia del quinto set.

11.22 5-3 Alvarino Garcia! L’arciere spagnolo conquista il quarto parziale per 26-25 e per la prima volta è in vantaggio nel match.

11.21 L’iberico conduce il quarto set per 17-15 dopo due frecce.

11.21 Lo spagnolo inizia in testa anche il quarto parziale: 9-8.

11.20 3-3! Alvarino Garcia conquista il terzo set per 24 a 23 e ristabilisce la parità in quest’incontro.

11.20 Rimane avanti di uno lo spagnolo, dopo che entrambi gli arcieri hanno trovato un 8 con la seconda freccia.

11.19 9-8 dopo il primo giro del terzo set in favore di Alvarino Garcia.

11.18 3-1 Duchon. Lo slovacco vince il secondo set per 26-23. Decisiva la brutta seconda freccia tirata dall’iberico.

11.16 17-13 per Duchon, che prova ad approfittare di un brutto 5 trovato dall’avversario.

11.15 8-8 dopo la prima freccia del secondo set.

11.13 1-1! Entrambi gli arcieri iniziano la propria sfida con 29 punti.

11.11 Tutto pronto per l’inizio degli ottavi di finale dell’arco ricurvo. È il momento della presentazione del primo match tra Duchon e Alverino Garcia.

11.09 Al via di questo torneo era presente anche un altro azzurro, Federico Musolesi. L’arciere italiano è però stato sconfitto nel turno precedente dallo svizzero Keziah Chabin, il quale oggi sfiderà il turco Mete Gazoz.

11.06 Il primo degli italiani impegnato in questo torneo è Alessandro Paoli, che sfiderà l’olandese Steve Wijler nel match in programma alle 12.10. Chiuderà la fase degli ottavi di finale Mauro Nespoli, il quale affronterà il tedesco Florian Unruh.

11.03 Il primo incontro è quello tra lo slovacco Miroslav Duchon e lo spagnolo Miguel Alverino Garcia. A seguire si sfideranno Senna Roos e Dan Olar.

11.00 Tra una decina di minuti avrà inizio il programma di giornata del torneo individuale di arco ricurvo maschile. Si partirà con gli ottavi di finale, con due italiani ancora in gara.

10.42: Sarà lo slovacco Bosansky a sfidare Marco Bruno nella finale del compound maschile. Lo slovacco ha sconfitto 147-145 il turco Haney che andrà a disputare la finale per il bronzo con il polacco Przybylski. Finale per il bronzo in programma alle 14.50, finale per l’oro alle 15.10

10.29: E’ il momento della seconda semifinale del compound tra il turco Haney e lo slovacco Bosansky

10.25: MARCO BRUNO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEE!!! L’azzurro nonostante due 9 nell’ultima serie, vince 145-144 la semifinale con il polacco Przybylski

10.23: Bruno-Przybylski 117-114

10.20: Bruno-Przybylski 87-86

10.16: Bruno-Przybylski 58-57

10.14: Bruno-Przybylski 29-28

10.08: Lo slovacco Bosansky è il quarto semifinalista. Battuto 149-145 l’estone Jaatma. In pedana ora Marco Bruno a caccia della finale per l’oro contro il polacco Przybylski

9.53: Il turco Haney è il terzo semifinalista del compound. Battuto 147-141 il francese Girard. Ora l’ultimo quarto tra lo slovacco Bosansky e l’estone Jaatma

9.40: Il francese Girard affronta il turco Haney nel terzo quarto di finale

9,37: MARCO BRUNO E’ IN SEMIFINALE! Freccia centralissima per lui che piazza la X contro il 10 del rivale e dunque supera il turno!

9.32: Sarà shoot off tra Bruno e Schloesser che hanno chiuso la loro sfida dei quarti in parità: 148-148

9.29: Bruno-Schloesser 118-118

9.27: Bruno-Schloesser 89-88

9.23: Bruno-Schloesser 60-59

9.21: Bruno-Schloesser 30-30

9.14: Gara quasi perfetta del polacco Przybylski che con 149-146 elimina l’israeliano Yamrom e si qualifica per le semifinali. Ora Bruno contro l’olandese Mike Schloesser

9.05: In corso di svolgimento il primo quarto di finale del compound maschile tra l’israeliano Yamrom e il polacco Przybylski

8.58: Il primo dei due azzurri a gareggiare sarà Paoli come quinto match degli ottavi, mentre Nespoli chiuderà il programma di questo turno. Il torneo di arco ricurvo mette in palio due pass olimpici per le Olimpiadi di Parigi 2024 (massimo uno per nazione).

8.55: Nel tabellone ad eliminazione diretta i due azzurri sono in rotta di collisione. Infatti il vincitore della sfida tra Alessandro Paoli e Steve Wijler incontrerà il vincitore del match tra Mauro Nespoli e il tedesco Florian Unruh.

8.51: Dopo la conclusione dei quarti e delle semifinali del torneo compound avranno inizio gli ottavi di finale del torneo con arco ricurvo, con il primo match in programma alle 11.10. In questo torneo saranno al via due azzurri: Alessandro Paoli e Mauro Nespoli. Entrambi hanno già vinto un oro in questa edizione dei Giochi Europei, conquistando il primo posto nella competizione a squadra insieme a Federico Musolesi, eliminato ai sedicesimi dallo svizzero Keziah Chabin.

8.47: Dopo la conclusione dei quarti e delle semifinali del torneo compound avranno inizio gli ottavi di finale del torneo con arco ricurvo, con il primo match in programma alle 11.10.

8.43: In scena a Cracovia, Polonia. Quest’oggi vengono assegnati gli ultimi due titoli europei di quest’edizione, con i tornei di arco ricurvo e compound maschili, in cui è presente Marco Bruno. L’azzurro sfiderà alle 9.20 circa l’olandese Mike Schloesser nel match dei quarti.

8.40: Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata di Tiro con l’arco dei Giochi Europei 2023

