Superbike, Razgatlioglu anticipa la pioggia e chiude davanti a tutti una FP2 interlocutoria a Donington

Seconda sessione di prove libere sostanzialmente interlocutoria a Donington Park nel weekend di gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come sesto appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Il maltempo ha condizionato pesantemente il turno pomeridiano sul tracciato inglese, con pochi piloti in grado di completare anche un solo giro lanciato valido.

La pioggia ha infatti raggiunto lo storico circuito britannico pochi minuti dopo l’inizio della FP2, interrompendo subito l’attività in pista e provocando una lunga pausa. Alcuni protagonisti della categoria come Jonathan Rea e Alvaro Bautista hanno infatti scelto di rimanere ai box fino allo scadere, per non correre rischi inutili sul bagnato.

Per la cronaca, Toprak Razgatlioglu ha stampato il miglior tempo in 1’27″639 con la sua Yamaha proprio ad inizio sessione mentre cominciava a piovere, precedendo di 142 millesimi la Ducati dell’azzurro Axel Bassani. Altri cinque rider hanno messo a referto un crono sotto la pioggia, rimediando dunque distacchi enormi rispetto ai primi due classificati.

CLASSIFICA FP2 GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2023

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’27.639 5 165,255 267,3

2 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’27.781 0.142 0.142 5 164,988 273,4

—————– Oltre 105% —————–

3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’40.739 13.100 12.958 9 143,766 267,3

4 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.420 14.781 1.681 10 141,406 251,2

5 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’43.634 15.995 1.214 8 139,750 259,6

6 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’43.873 16.234 0.239 6 139,428 252,3

7 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’43.937 16.298 0.064 8 139,342 260,2

Foto: LiveMedia/Valerio Origo