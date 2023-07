Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei Youth: quindici azzurrini impegnati a Chisinau

Cominciano domani a Chisinau i Campionati Europei Giovanili di sollevamento pesi 2023, che andranno in scena dal 1° al 10 luglio. Dopo le quattro medaglie (totali e di specialità) conquistate ai Mondiali di categoria, l’Italia va a caccia di un bottino importante di podi in vista della rassegna continentale riservata agli Under 17 e agli Under 15.

“Sono molto soddisfatto del lavoro che i ragazzi hanno svolto in palestra in questi mesi. Si sono impegnati ed hanno dato il massimo. Andiamo in Moldavia per questi Campionati Europei con l’auspicio che i nostri atleti realizzino i loro massimali puntando alla miglior classifica possibile“, le dichiarazioni al sito federale di Gonario Corbu (responsabile collegiale giovanile).

La spedizione tricolore sarà composta da 15 atleti complessivi nelle varie categorie. Tra gli Under 15 vedremo all’opera Sofia e Giulia Zola (40 kg), Martina Mangiarano e Asia Colonna (55 kg), Alessia Marson (59 kg), Ludovica D’Innocenzo (64 kg), Sara Dal Bò (81 kg), Christian Di Maria (49 kg), Samuele Di Marzio (67 kg) e Antonio Gala (73 kg). Per quanto riguarda invece gli Youth saliranno in pedana per l’Italia Tina Angelini (49 kg), Greta De Riso (59 kg), Ettore Pilato (49 kg), Claudio Scarantino (61 kg) e Simone Karol Abati (96 kg).

Foto: FIPE