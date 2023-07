Sollevamento pesi, Sara Dal Bò domina a Chisinau ed è la nuova campionessa europea U15 nei -81 kg!

I Campionati Europei Youth di sollevamento pesi 2023 stanno per volgere al termine ma l’Italia continua a svolgere un ruolo da grande protagonista a Chisinau (in Moldavia), archiviando altre tre medaglie d’oro grazie a Sara Dal Bò. Nella giornata di ieri la giovanissima azzurra ha dominato in lungo e in largo la competizione riservata alle Under 15 nella categoria fino a 81 kg, aggiudicandosi il titolo continentale nel concorso generale ed in entrambe le specialità.

La quattordicenne italiana ha disputato una gara perfetta, con sei alzate valide su sei che le hanno consentito di ritoccare tutti i suoi record nazionali (sia U15 che U17). Dal Bò ha firmato inoltre il nuovo primato europeo di categoria nello strappo con 86 kg, mentre nello slancio ha migliorato di quattro lunghezze il suo personale ottenendo 110 kg.

L’azzurrina classe 2009 ha conquistato dunque l’oro continentale Under 15 con 196 kg di totale, seminando le avversarie e confermandosi un talento di grande prospettiva nelle categorie pesanti. Completano il podio la spagnola Digna Ada Silo Mengue, argento con 167 kg, e la rumena Ecaterina Cismanescu, bronzo con 153 kg.

Foto: Lapresse