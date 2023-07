Sollevamento pesi, Greta De Riso è la nuova campionessa europea U17 nei 59 kg! Tre ori e tre record per l’azzurra

La sesta giornata dei Campionati Europei Youth di sollevamento pesi 2023 si è aperta con il botto per l’Italia in quel di Chisinau (in Moldavia), grazie alla fantastica prestazione di Greta De Riso nella categoria fino a 59 kg. L’unica azzurrina in gara oggi ha demolito la concorrenza, facendo l’en plein di ori a disposizione e riscrivendo tutti i nuovi record continentali Under 17.

La sedicenne romana, grande favorita della vigilia, ha disputato una competizione praticamente perfetta con cinque alzate valide su sei conquistando il primo titolo internazionale giovanile della carriera in un grande evento. Impressionante in particolare il suo miglioramento nell’esercizio di strappo, in cui ha portato da 81 a 89 kg il suo primato italiano Youth.

Bella gara anche nello slancio, con due prove valide a 102 e 107 kg che le hanno consentito di blindare le tre medaglie d’oro aggiornando inoltre i record europei di categoria. De Riso, che vanta un personale di 110 kg nel clean and jerk, ha chiuso dunque l’evento con 196 kg di totale eguagliando il primato italiano juniores stabilito due anni fa da Chiara Piccinno.

La nostra portacolori ha fallito solo l’ultimo tentativo da 112 kg, una misura che l’avrebbe proiettata oltre la fatidica quota di 200 kg nel totale (pochi mesi fa il Mondiale U17 è stato vinto con 199 kg) avvicinando inoltre il record nazionale assoluto di slancio detenuto da Lucrezia Magistris con 114 kg. Con la tripletta dorata nella -59 kg femminile Youth, la selezione tricolore si porta a 16 medaglie complessive nella manifestazione in attesa degli ultimi due atleti che saliranno in pedana domenica e lunedì.

Foto: FIPE