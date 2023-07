Salto con gli sci, Giochi Europei 2023: Slovenia in trionfo con Kriznar davanti a Prevc nella gara femminile su Large Hill

Dopo aver assegnato i primi tre titoli sul trampolino piccolo, quest’oggi è andata in scena la gara individuale femminile su Large Hill di salto con gli sci ai Giochi Europei 2023, manifestazione multisport in corso di svolgimento in Polonia. Sul trampolino grande HS140 di Zakopane la Slovenia è riuscita ad occupare due gradini (i più prestigiosi) su tre del podio, dominando la scena soprattutto grazie ad una scatenata Nika Kriznar.

La 23enne, vincitrice della Coppa del Mondo 2020-2021, ha stampato il miglior punteggio in entrambe le serie con ampio margine, mettendosi al collo la medaglia d’oro e rifilando quasi 30 punti alla prima delle inseguitrici. Secondo argento (e terzo podio) personale in questa edizione degli European Games per Nika Prevc, brava a difendere la piazza d’onore nella seconda parte della competizione.

La talentuosa diciottenne nativa di Kranj ha rimediato un gap di 29.2 punti da Kriznar, precedendo di due lunghezze (2.4 punti per la precisione) la tedesca Selina Freitag che ha conquistato il bronzo. Ai piedi del podio le austriache Jacqueline Seifriedsberger e Chiara Kreuzer, quarta e quinta davanti alla norvegese Eirin Maria Kvandal e alla finlandese Jenny Rautionaho. Chiudono il quadro delle prime dieci Marita Kramer, Katharina Althaus e la francese Josephine Pagnier.

Foto: European Games 2023