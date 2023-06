Rugby, Mondiali Under 20 2023: Italia, con il Sudafrica è quasi l’ultima spiaggia

Seconda giornata dei Mondiali Under 20 di rugby domani in Sudafrica e per gli azzurri di Massimo Brunello l’appuntamento è alle 16.00 contro i padroni di casa. E dopo il pesante ko subito con l’Argentina quella con i BabyBokke è praticamente l’ultima spiaggia per provare a conquistare i quarti di finale.

In caso di sconfitta, infatti, l’Italia sarà obbligata a vincere nell’ultima partita contro la Georgia, ma i risultati degli altri gironi (il pareggio tra Irlanda e Inghilterra e il ko di misura del Galles con la Nuova Zelanda) renderebbero comunque complicato qualificarsi tra le migliori terze. Insomma, per Passarella e compagni vincere domani è praticamente obbligatorio.

Ma non sarà facile, perché il Sudafrica è una delle squadre più quotate del torneo, gioca in casa ed è reduce dal successo per 33-23 contro la Georgia. I sudafricani, però, non hanno dominato, soffrendo fin oltre l’ora di gioco prima di trovare al 71’ la meta di Ethan Hooker che ha chiuso il discorso. I BabyBokke, però, sono una squadra fisica e completa e, dunque, l’Italia dovrà dare il massimo per ribaltare i pronostici della vigilia.

“Dopo l’Argentina coi ragazzi abbiamo parlato tanto, lavorando in questi giorni sull’aspetto mentale. Il nostro è un gruppo equilibrato, e questa è per quanto ci riguarda una formazione forte, in grado di affrontare un Sudafrica che all’esordio ha dimostrato un potenziale già alto ma largamente inespresso, come del resto è tipico nelle prime partite di competizioni così compresse” le parole di coach Brunello.

E il ct azzurro per la sfida con il Sudafrica ha effettuato pochi ritocchi nella linea arretrata mentre la mediana e gli avanti registrano novità più marcate: con Brisighella spostato all’apertura, l’ingresso di Bini nel triangolo arretrato sposta Gesi ad estremo confermando invece Douglas all’altra ala. Ai centri Elettri sostituisce Bozzo in affiancamento a Passarella, manovrati da una cabina di regia che vede Casilio partire titolare con il numero 9. Nel pacchetto avanzato Ruaro esordisce come Numero 8, affiancato dai due flanker Odiase e Lavorenti. Variato anche l’assetto dei primi cinque uomini, con Pontarini a far reparto assieme a Turrisi in seconda e una prima linea composta da Gasperini al tallonaggio stretto in mezzo tra Bartolini e Pisani.

Foto: Grant Pitcher/ Gallo Images for World Rugby