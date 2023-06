Rugby, Mondiali under 20 2023. Brunello dopo l’impresa con il Sudafrica: “Successo storico”

Impresa assurda per la Nazionale italiana under 20 di rugby. Ai Mondiali di categoria in scena in terra sudafricana gli azzurrini sono riusciti a battere 34-26 i padroni di casa e grandi favoriti per il titolo.

Le parole di Massimo Brunello, commissario tecnico della squadra azzurra: “Sono felicissimo, ma lasciatemi dire che io una partita così da questi ragazzi me l’aspettavo, perché so chi sono, vedo come lavorano tutti i giorni, e soprattutto conosco molto bene le persone che lavorano con me per farli rendere al massimo del loro potenziale, uno staff che posso definire solo con una parola, straordinario”.

E ancora: “Tutto frutto di una sola cosa: lavoro, tanto lavoro, e quell’alchimia che si è creata con questi ragazzi che hanno qualità morali, oltre che agonistiche, fuori dal comune. Dedichiamo la vittoria al rugby italiano, a tutti i giocatori, gli allenatori, i dirigenti che ogni giorno portano avanti la nostra disciplina nel nostro Paese, e che noi abbiamo l’onore e l’orgoglio di rappresentare quando indossiamo la maglia Azzurra”.

Sulle prossime partite: “Con l’ultima gara possiamo andarci a giocare il primo posto come la retrocessione, un girone che sta confermando un grande equilibrio, così come del resto un po’ tutto il torneo. Ora è tempo di festeggiare, ma da domani la testa di tutto il gruppo sarà sulla Georgia, avversario che sta dimostrando tutto il suo valore e che soprattutto davanti ci imporrà un confronto durissimo. Spiace davvero che con l’Argentina sia andata come è andata, l’incidente capitato a Aminu ha segnato l’andamento di una partita che avevamo preparato in ogni dettaglio come quella di oggi, sono certo che avremmo potuto giocare un match molto diverso se non fosse accaduto, ma il rugby di oggi è questo, e saper reagire come abbiamo fatto oggi col Sudafrica è parte del percorso di crescita di tutti noi, allenatori e giocatori, e va accettato serenamente”.