United Rugby Championship: Brunello nuovo head coach delle Zebre Parma

Era ormai certo, ma ieri la Federazione Italiana Rugby ha reso ufficiale il passaggio di Massimo Brunello dalla panchina dell’Italia Under 20 a quella delle Zebre Parma. Resterà, dunque, all’interno dell’ombrello federale il tecnico, che dopo aver ottenuto ottimi risultati a livello juniores dovrà provare a dare la tanto attesa svolta anche alla franchigia che partecipa all’United Rugby Championship.

Nato ad Arquà Polesine il 18 giugno 1967, Brunello vanta un passato da giocatore con due scudetti vinti nel 1988 e nel 1990 con Rovigo e 8 caps con l’Italia. Appeso gli scarpini al chiodo, nel 2000 inizia ad allenare le giovanili del Rovigo, quindi come assistente in prima squadra e successivamente come capo allenatore del Badia. Nel 2007 torna a Rovigo come capo allenatore. Nel 2009 diventa tecnico federale, occupandosi fino al 2015 delle selezioni giovanili azzurre. Dal 2015 al 2020 è stato capo allenatore del Rugby Calvisano. E, come detto, dal 2020 al 2024 è stato commissario tecnico dell’Italia U20.

“Ringrazio il CDA delle Zebre per questa opportunità e il Presidente della FIR Marzio Innocenti per aver supportato la scelta. Mi aspetta una sfida impegnativa ma entusiasmante che mi dà tante motivazioni. Ritroverò tanti ragazzi che ho allenato e che hanno la stessa voglia di affermarsi che ho io. Il mix e le condizioni fanno ben sperare: speriamo di trovare quanto prima l’intesa, la confidenza e l’armonia giuste per iniziare al meglio questo nuovo cammino insieme” le parole di Massimo Brunello.

“Massimo Brunello è un esperto conoscitore del rugby giocato e delle dinamiche del movimento italiano. È un allenatore di grandi capacità relazionali che potrà aggiungere a un gruppo di giocatori consolidato quel fattore di crescita determinante, nell’ambito di un percorso tecnico-sportivo già avviato che vedrà un numero crescente di talenti del rugby italiano protagonisti con la maglia delle Zebre e auspicabilmente anche con quella della Nazionale” le parole, invece, del direttore sportivo Franco Tonni.