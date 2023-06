Quando e dove va in ritiro la Salernitana? Calendario, date e località: i piani dei campani

Il tempo passa veloce, ma la Salernitana è pronta ai nastri di partenza della sua terza stagione consecutiva in Serie A. Dopo una prima annata nella quale la salvezza è arrivata davvero all’ultimo secondo con Nicola, nella scorsa stagione Paulo Sousa ha condotto i campani a una tranquilla stagione senza patemi.

Anche il terzo campionato di fila nella massima serie vedrà il tecnico portoghese condurre la truppa granata per, quello che si spera, un altro anno sereno in Serie A. Per far sì che questo sogno possa diventare realtà, il club campano sta per dare il via alla propria preparazione pre-stagionale.

Il ritiro in vista della stagione 2023-2024 sarà suddiviso in due parti. La prima sarà vissuta a Rivisondoli (Aquila) dal 10 al 27 luglio, mentre la seconda vedrà la squadra trasferirsi a Fiuggi dove il lavoro proseguirà dal 28 luglio al 6 agosto.

Sono già state fissate anche le prime due amichevoli. Il 19 luglio la Salernitana effettuerà una sgambata contro il Delfino Curi Pescara, mentre il 24 luglio i granata scenderanno in campo contro il Picerno per iniziare a mettere benzina nel motore.

Foto: LaPresse