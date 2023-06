NASCAR, le strade di Chicago attendono la Cup Series

Per la prima volta in 75 anni di storia la NASCAR Cup Series si prepara per gareggiare in un tracciato cittadino. Chicago è stata la cittadina scelta per una delle sfide più attese dell’intero campionato, un evento che non ha precedenti nella famosa categoria americana riservata alle stock car. Lo Stato dell’Illinois torna protagonista dopo il round di Gateway e la decisione di abbandonare il tracciato di ‘Chicagoland’.

L’inedita pista, sviluppata sul noto simulatore di guida iRacing, ha una metratura di 2.2 miles (3.54 km), intervallati da 12 curve. Il percorso si snoda accanto al Lago Michigan, la linea di partenza ed arrivo è posta nei pressi della ‘Buckingham Fountain’.

Regna l’incertezza per una pista che nessuno visto. Tutti i protagonisti hanno già potuto allenarsi sul già citato ‘iRacing’, ma come risaputo la simulazione non potrà mai ricreare una situazione reale. Attualmente l’unico evento è stato valido per la ‘eNASCAR iRacing Pro Invitational Series’, competizione virtuale che si è tenuta nel 2021 e che ha visto primeggiare l’australiano James Davison.

Come negli altri road course ci sono sicuramente dei piloti da tenere in considerazione. Martin Truex Jr #19, Kyle Busch #8, Chase Elliott #9, Kyle Larson #5, Austin Cindric #2, Chase Briscoe #14. Ross Chastain #1 ed AJ. Allmendinger #16 sono sicuramente dei candidati per una corsa che ci proietta nella fase più intensa della regular season. Menzione d’onore anche per un’ospite d’eccezione con il neozelandese Shane van Gisbergen.

Il pluricampione del Supercars Championship, la più importante categoria automobilistica d’Australia, debutta in Cup Series con la Chevy Camaro #91 di Project 1, auto gestita da Trackhouse Racing che ha visto in scena anche Kimi Raikkonen. L’ex vincitore della Bathutst 12h e dalla 1000km che annualmente si tiene sul Mt. Panorama è atteso all’esordio assoluto, una sfida da non perdere per uno dei piloti più versatili al mondo.

Foto. LaPresse