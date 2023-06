LIVE Tiro a segno, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: tutte eliminate le squadre azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.23: Per le cronache delle finali in programma oggi vi rimandiamo alle cronache di OA Sport. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio

13.21: Sono purtroppo eliminate entrambe le coppie italiane. Weithaler/Gambaro scendono all’11mo posto, mentre Ceccarello e Armiraglio chiudono la qualificazione 22mi

12.58: Punteggio di 865 per Ceccarello e Armiraglio che sono a rischio eliminazione nella carabina tre posizioni mista

12.37: Inizio in salita per Ceccarello ed Armiraglio che sono in fondo alla classifica dopo le prime due serie di tiri

11.59: Nella carabina tre posizioni a coppie mista la prima squadra dell’Italia, Weithaler/Gambaro è in zona qualificazione assieme a Austria, Norvegia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Germania, Serbia

11.40: L’Italia è fuori dalle finali della gara a squadre della pistola 25 metri. Le azzurre chiudono all’ultimo posto con 419 punti. In finale ci saranno Ucraina (439) e Polonia (438). Finale per il bronzo tra Ungheria (437) e Germania (435)

11.30: L’Italia sale al terzo posto dopo la terza serie. Weithaler-Gambafro totalizzano 873 e sono dietro a Austria con 882 e Norvegia con 876

11.17: Italia ultima dopo due turni della seconda parte della pistola a squadre

10.55: Weithaler e Gambaro sono al sesto posto dopo le prime due serie di tiri con 584. In. testa Austria e Slovenia con 590

10.43: In pedana Weithaler e Gambaro per la prima serie di qualificazione della gara mista di carabina 3 posizioni da 50 metri.

9.54: Si chiude l’ultima serie con l’Italia non lontana dal quarto posto. Le azzurre con 146 sono quinte con un totale di 862. Questa la classifica provvisoria. La seconda parte delle qualificazioni è fissata per le 11.00:

1 Ukraine 145 143 148 147 148 146 877

2 Germany 144 144 144 146 147 148 873

3 France 146 140 143 147 143 148 867

4 Czechia 146 144 140 142 147 147 866

5 Italy 140 141 147 145 143 146 862

6 Hungary 141 142 143 144 147 144 861

7 Poland 146 138 145 145 148 134 856

8 Slovenia 144 138 143 131 143 144 843

9.48: Si allontana dalle prime quattro posizioni l’Italia con il 143 della quinta serie. Totale di 716 per le azzurre e sesta posizione provvisoria. In testa Ucraina con 731, seconda la Germania con 725, terza la Polonia con 722

9.44: L’Italia prosegue la sua risalita e ora è al quinto posto con 573 grazie al 145 della quarta di sei serie. In testa Ucraina con 583, seconda la Germania con 578, terza la Francia con 576, quarta la Polonia con 574

9.24: L’Italia risale la china con un 147 nella terza serie. Le azzurre sono seste con 428. In testa Ucraina con 436, seconda la Germania con 432, terza la Repubblica Ceca con 430

9.17: 141 per l’Italia nella seconda serie di tiri. Le azzurre restano ultime con 281. Prima la Repubblica Ceca con 290, seconde a pari merito Ucraina e Germania con 288

9.10: Dopo la prima serie di tiri Repubblica Ceca, Francia e Polonia prime con 146. Italia ultima con 140

9.00: Scatta la prima parte della qualificazione della pistola 25 metri a squadre femminile

8.57: Sono ben 26 le coppie al via in questa gara che può regalare soddisfazioni all’Italia.

8.54: Due le coppie azzurre nella gara mista di carabina 3 posizioni da 50 metri. La prima coppia è composta da Barbara Gambaro e Simon Weithaler, mentre è tra le favorite per la vittoria finale la coppia composta da Sofia Ceccarello, che ha già un bronzo al collo in questa manifestazione ma non è riuscita a conquistare il pass olimpico e Riccardo Armiraglio.

8.51: Nel segmento della pistola 25 m femminile l’Italia potrebbe rientrare nel gioco delle medaglie con una prova di grande spessore: a comporre la squadra azzurra saranno Maria Varricchio, Chiara Giancamilli e Sara Costantino. Le rivali della squadra italiana sono Ucraina, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Slovenia, Polonia e Ungheria. Dando un’occhiata alle varie classifiche Germania, Ucraina e Ungheria potrebbero essere le squadre più pericolose

8.48: In questo day-7 di competizioni assisteremo a due Finali: quella della pistola 25 m femminile a squadre e quella della carabina tre posizioni 50 metri a coppie miste. In entrambe le finali è presente una rappresentanza italiana.

8.45: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della settima giornata di gare di tiro a segno ai Giochi Europei 2023

