LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia, splendido argento nella sciabola donne e bronzo nella spada maschile!

19.50: Altra giornata di grandi soddisfazioni per la scherma azzurra che conquista altri due podi, un argento con la sciabola femminile e un bronzo con la spada maschile

19.48: La Francia vince 45-38 la finale della sciabola. Per l’Italia arriva un secondo posto prezioso nella corsa alla qualificazione olimpica e una medaglia d’argento di grande prestigio

19.47: Italia-Francia 38-44

19.46: Italia-Francia 37-44

19.46: Italia-Francia 36-43

19.45: Italia-Francia 34-43

19.45: Italia-Francia 34-42

19.44: Italia-Francia 34-41

19.43: A chiudere Criscio-Balzer

19.42: Italia-Francia 32-40

19.41: Italia-Francia 31-39

19.40: Italia-Francia 30-38

19.39: Italia-Francia 29-37

19.39: Italia-Francia 27-37

19.38: Italia-Francia 26-36

19.37: Ora Mormile e Apithy-Brunet. Serve un miracolo

19.37: Italia-Francia 25-35

19.36: Italia-Francia 24-34

19.35: Italia-Francia 24-32

19.34: Italia-Francia 24-30

19.34: Italia-Francia 24-29

19.33: Italia-Francia 24-28

19.33: Italia-Francia 23-27

19-33: Italia-Francia 22-26

19.32: Italia-Francia 22-25

19.30: Italia-Francia 20-25 Spreca la bella rimonta con un finale negativo Passaro e la Francia resta a +5. Ora Criscio contro Apithy-Brunet

19.30: Italia-Francia 20-24

19.29: Italia-Francia 20-22

19.28: Italia-Francia 19-21

19.27: Italia-Francia 17-21

19.27: Italia-Francia 16-20

19.25: Italia-Francia 14-20. Disastrosa Gregorio che subisce cinque stoccate a fila e manda in fuga la Francia. Strada in salita per le azzurre. Ora Passaro-Balzer

19.25: Italia-Francia 14-19

19.24: Italia-Francia 14-18

19.23: Italia-Francia 14-17

19.22: Italia-Francia 14-15. La rimonta delle francesi. Ora Gregorio-Rifkiss

19.21: Italia-Francia 14-14

19.20: Italia-Francia 14-12

19.20: Italia-Francia 13-11

19.19: Italia-Francia 12-10

19.18: Italia-Francia 10-10

19.17: Ora Passaro-Apithy Brunet

19.17: Italia-Francia 8-10

19.16: Italia-Francia 8-9

19.16: Italia-Francia 7-8

19.15: Italia-Francia 6-7

19.14: Italia-Francia 5-6

19.13: Italia-Francia 3-6

19.13: Ora Criscio-Rifkiss

19.12: Italia-Francia 3-5

19.11: Italia-Francia 1-4

19.10: Italia-Francia 1-2

19.05: Rifkiss, Balzer e Apithy-Brunet per la Francia, Gregorio, Crisio e Passaro per l’Italia

19.02: Tra poco Italia-Francia di sciabola, la finale femminile che chiude il programma di scherma ai Giochi Europei 2023

19.01: Ungheria d’oro nella spada maschile. La squadra magiara, che aveva eliminato l’Italia in semifinale, ha battuto 28-25 la Svizzera nella finale

18.00: Iniziata la finale della spada maschile con Svizzera e Ungheria

17.58: L’Ungheria supera la Bulgaria 45-40 e si aggiudica il bronzo della sciabola femminile

17.03: Ora Ungheria-Bulgaria per il terzo posto nel torneo di sciabola donne, poi Svizzera-Ungheria per l’oro della spada uomini e il gran finale con Italia-Francia di sciabola donne

16.58: Bravi gli azzurri a non farsi distanziare quando la Francia stava per prendere il largo e bravissimo Di Veroli nel finale a rimontare e chiudere 39-37 sul filo di lana

16.56: BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. GLI AZZURRI BATTONO 39-37 LA FRANCIA!

16.56: Italia-Francia 39-37

16.55: Italia-Francia 36-36

16.54: Italia-Francia 35-36

16.54: Italia-Francia 34-35

16.53: Italia-Francia 33-34

16.52: Italia-Francia 33-33

16.52: Italia-Francia 31-33

16.51: Italia-Francia 31-32

16.50: Bella rimonta di Vismara che passa il testimone a Di Veroli contro Bardenet

16.48: Italia-Francia 31-30

16.47: Italia-Francia 31-29

16.46: Italia-Francia 29-29

16.43: Italia-Francia 28-29

16.41: Riesce a raddrizzare la situazione Santarelli nel finale. Ora Vismara contro Lopez Pourtier

16.41: Italia-Francia 26-27

16.40: Italia-Francia 25-27

16.40: Italia-Francia 24-27

16.39: Italia-Francia 24-26

16.38: Italia-Francia 22-25

16.38: Italia-Francia 21-24

16.36: Italia-Francia 21-23

16.35: Italia-Francia 21-22

16.34: Si chiude un assalto molto combattuto, ora Santarelli-Cannone per la settima sfida

16.34: Italia-Francia 20-21

16.33: Italia-Francia 19-21

16.32: Italia-Francia 18-21

16.29: Italia-Francia 18-19

16.28: Ora il sesto assalto: Fava contro Di Veroli

16.27: Italia-Francia 17-19

16.26: Italia-Francia 17-18

16.25: Italia-Francia 16-18

16.24: Italia-Francia 15-17

16.23: Ora Bardenet e Santarelli in pedana

16.21: Italia-Francia 14-15

16.20: Italia-Francia 13-15

16.19: Italia-Francia 12-15

16.18: Italia-Francia 11-14

16.17: Italia-Francia 10-14

16.17: Ora Vismara contro Cannone, Francia avanti 10-13

16.16: Italia-Francia 10-13

16.16: Italia-Francia 9-13

16.15: Italia-Francia 9-12

16.14: Italia-Francia 9-11

16.13: Italia-Francia 8-11

16.13: Italia-Francia 7-11

16.12: Italia-Francia 7-10

16.11: Italia-Francia 6-10

16.10: Italia-Francia 5-10

16.09: Italia-Francia 5-9

16.09: Italia-Francia 4-7

16.07: Italia-Francia 4-6

16.07: Italia-Francia 4-4

16.06: Francia in vantaggio dopo il primo assalto. Ora tocca a Di Veroni contro Cannone

16.05: Italia-Francia 3-4

16.05: Italia-Francia 3-3

16.04: Italia-Francia 2-2

16.03: Italia-Francia 1-1

15.58: La prima sfida vede di fronte Vismara e Bardenet

15.55: I tre francesi sono Bardenet, Cannone e Lopez Pourtier

15.50: Federico Vismara, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli gli azzurri che affronteranno la formazione transalpina

15.45: Tra meno di un quarto la finale per il bronzo tra Italia e Francia nella spada maschile

14.32 E sarà la Francia a sfidare l’Italia per la finale 3°/4° posto nella spada maschile: la Svizzera vince con il punteggio di 45-43 e si qualifica per l’ultimo atto.

14.32 Svizzera-Francia 42-40.

14.30 Svizzera-Francia 41-40.

14.29 Attendiamo solamente l’esito della seconda semifinale della spada maschile tra Svizzera e Francia: a 1′ dal termine, gli elvetici sono in vantaggio per 41-39.

14.26 ITALIA-UNGHERIA 45-40! E’ FINALEEEEE!!! Nonostante un ultimo assalto poco felice, Criscio è riuscita a piazzare la 45ma stoccata che vale l’ultimo atto! Le sciabolatrici azzurre affronteranno la Francia, alle 19.00, per conquistare la medaglia d’oro.

14.24 Italia-Ungheria 43-38 (sciabola femminile): si avvicina pericolosamente Buttai, non mollare Martina!

14.23 Italia-Ungheria 42-35 (sciabola femminile): recupera un paio di stoccate di ritardo Buttai, ma il vantaggio per la foggiana rimane importante.

14.20 Italia-Ungheria 40-31 (sciabola femminile): GREGORIO! Assalto stupendo per la veterana azzurra, perentorio il 5-1 rifilato a Katona! Martina Criscio deve semplicemente fare il suo per portare le compagne in finale!

14.18 Italia-Ungheria 35-30 (sciabola femminile): tre stoccate di fila per Passaro! Il bronzo individuale di tre giorni reagisce al parziale negativo e si riporta sul +5, ora Gregorio impegnata contro Katona, la quale ha sostituito Pusztai.

14.17 Italia-Ungheria 33-30 (sciabola femminile): si è avvicinata Szucs, ma l’azzurra tiene tre stoccate di margine.

14.14 Italia-Ungheria 30-23 (sciabola femminile): la veterana azzurra conquista il sesto assalto per 5-3. Ora Passaro deve mantenere più stoccate di vantaggio possibili contro Szucs.

14.09 Italia-Ungheria 25-20 (sciabola femminile): finisce in parità il quinto assalto, le azzurre mantengono cinque stoccate di vantaggio. Adesso è il momento di Gregorio con Buttai.

14.06 Italia-Ungheria 20-15 (sciabola femminile): gran parziale di Eloisa Passaro! 5-1 rifilato a Pusztai, ora Criscio sfida Szucs nel quinto assalto.

14.05 Italia-Ungheria 35-45 (spada maschile): non riesce purtroppo il miracolo a Di Veroli, gli azzurri si giocheranno il bronzo con la perdente della sfida tra Francia e Svizzera.

14.03 Italia-Ungheria 15-14 (sciabola femminile): Gregorio mantiene le azzurre davanti nel punteggio, torna in pedana Eloisa Passaro.

14.01 Italia-Ungheria 31-35 (spada maschile): 40″ al termine, l’azzurro si riporta a -4.

14.00 Italia-Ungheria 30-35 (spada maschile): a un minuto dal termine, i magiari sono avanti di cinque stoccate.

13.59 Italia-Ungheria 10-7 (sciabola femminile): Passaro perde il proprio assalto per 6-5, ma le azzurre rimangono davanti. Gregorio ora in pedana contro Luca Szucs.

13.58 Italia-Ungheria 28-32 (spada maschile): due stoccate di fila per Di Veroli, forza Davide!

13.56 Italia-Ungheria 26-32 (spada maschile): gran finale per David Nagy, ora Davide Di Veroli proverà la disperata rimonta contro Gergely Siklosi.

13.54 Italia-Ungheria 5-1 (sciabola femminile): che inizio per Martina Criscio! Ora tocca a Eloisa Passaro, che sostituisce Chiara Mormile, contro Sugar Battai.

13.53 Italia-Ungheria 25-28 (spada maschile): quattro stoccate consecutive per Vismara!

13.52 Italia-Ungheria 21-27 (spada maschile): il milanese è in vantaggio per 2-1 dopo il primo minuto di assalto.

13.50 Italia-Ungheria 19-26 (spada maschile): termina anche il settimo assalto, Vismara deve diminuire il passivo in vista dell’ultimo round.

13.47 Italia-Ungheria 18-25 (spada maschile): prende il largo Koch, si fa dura adesso per gli azzurri.

13.44 Italia-Ungheria 18-23 (spada maschile): guadagna ancora margine la squadra magiara, che grazie al parziale di 7-6 a favore di Siklosi si porta a +5. Ora tocca a Santarelli con Koch.

13.41 Italia-Ungheria 15-19 (spada maschile): invariato il distacco tra le due nazioni a metà del sesto round.

13.38 Italia-Ungheria 12-16 (spada maschile): Koch vince il parziale per 4-2, ora è il momento di Vismara opposto a Siklosi.

13.36 Italia-Ungheria 10-15 (spada maschile): prende ora il largo il team magiaro, un minuto al termine del quinto round.

13.35 Criscio-Pusztai sarà il primo assalto della semifinale.

13.34 Sta per prendere il via anche la semifinale delle sciabolatrici, impegnate anche loro contro l’Ungheria.

13.32 Italia-Ungheria 10-12 (spada maschile): allunga leggermente Nagy, il quale vince per 4-2 il quarto assalto. Ora è il momento di Di Veroli vs Koch.

13.30 Italia-Ungheria 10-10 (spada maschile): a un minuto dal termine del quarto assalto la situazione non cambia.

13.27 Italia-Ungheria 8-8 (spada maschile): Vismara perde l’assalto per 4-3, ma gli azzurri rimangono appaiati ai magiari al termine del terzo assalto. Torna in pedana Santarelli contro Nagy.

13.21 Italia-Ungheria 5-4 (spada maschile): gli azzurri rimangono in vantaggio dopo due round, ora Vismara sfida Koch per il terzo assalto.

13.20 Le sciabolatrici azzurre affronteranno l’Ungheria in semifinale.

13.18 Italia-Ungheria 1-0: al termine del primo assalto, gli azzurri sono in vantaggio. Ora tocca a Santarelli contro Siklosi.

13.16 ITALIA-AZERBAIJAN 45-42!!! SCIABOLATRICI IN SEMIFINALE! Ultimo assalto monstre da tredici stoccate a due per la foggiana che qualifica le azzurre tra le migliori quattro!

13.15 Italia-Azerbaijan 44-42: CRISCIOOO! Altre due stoccate! Ci sono due match point per le azzurre.

13.14 Italia-Azerbaijan 42-42: Criscio riporta le azzurre in parità, finale entusiasmante!

13.12 Italia-Azerbaijan 40-41: CRISCIOOO! Quattro stoccate di fila! Le azzurre sono ancora vive!

13.11 Intanto sulla pedana verde inizia la semifinale tra Italia e Ungheria per quanto riguarda la spada maschile. Di Veroli contro Nagy il primo assalto.

13.10 Italia-Azerbaijan 36-41: si avvicina l’azzurra, 3-1 fin qui il parziale con Anna Bashta.

13.08 Italia-Azerbaijan 33-40: quattro stoccate di fila per Kaspiarovich, le azzurre ormai sono a un passo dall’eliminazione. Solamente Martina Criscio può riuscire nel miracolo.

13.08 Fra poco, sulla pista verde, gli spadisti sfideranno l’Ungheria per l’accesso in finale.

13.07 Intanto l’Ungheria è la prima nazione a staccare il biglietto per le semifinali, eliminata la Grecia.

13.06 Italia-Azerbaijan 33-36: Gregorio prova la rimonta in questo penultimo assalto!

13.04 Italia-Azerbaijan 30-35: altro parziale negativo per le azzurre, ora la situazione è davvero complicata a due assalti dal termine. Torna in pedana Gregorio con Kaspiarovich.

13.01 Italia-Azerbaijan 27-30: l’azzurra perde per 6-2 il parziale con Anna Bashta, ora le azere sono sul massimo vantaggio. Pronta Mormile, la quale sfiderà Karimova.

12.57 Italia-Azerbaijan 25-24: al termine del quinto assalto le azzurre si riportano avanti di una sola stoccata! Torna in pedana Rossella Gregorio opposta a Anna Bashta.

12.55 Italia-Azerbaijan 22-22: parziale di 4-2 per Karimova, permane l’equilibrio in questo incontro.

12.53 Italia-Azerbaijan 20-18: super prestazione di Mormile, la quale batte con un perentorio 7-3 Kaspiarovich e riporta le azzurre avanti. Ora tocca a Criscio con Karimova.

12.50 Italia-Azerbaijan 13-15: Karimova riporta le azere sul +2 al termine del terzo assalto, adesso Mormile se la vedrà con Kaspiarovich.

12.46 Italia-Azerbaijan 11-11: bel parziale di Gregorio, la veterana azzurra riporta le compagne di squadra in parità.

12.43 Italia-Azerbaijan 8-10: purtroppo Mormile perde il secondo assalto con il punteggio di 6-3, in pedana ora c’è Rossella Gregorio contro Sabina Karimova.

12.40 Italia-Azerbaijan 5-4: Criscio vince il primo assalto di questo quarto di finale, adesso pronta Chiara Mormile, opposta ad Anna Bashta.

12.37 Inizia la sfida: per l’Italia in pedana Martina Criscio, la quale affronta Palina Kaspiarovich.

12.34 Sta per arrivare il momento delle sciabolatrici: l’Italia sfida l’Azerbaijan per l’accesso in semifinale. Ricordiamo che le azzurre non hanno dovuto affrontare gli ottavi di finale, perciò faranno il loro debutto in questa fase del torneo.

12.32 Sarà l’Ungheria l’avversaria dell’Italia nella semifinale della spada maschile: appuntamento alle 13.00 per l’accesso in finale.

12.26 ITALIA-UCRAINA 43-28! SPADISTI IN SEMIFINALE! Senza alcun patema gli azzurri volano tra le migliori quattro, adesso l’Italia aspetta una tra Spagna e Ungheria.

12.23 Italia-Ucraina 39-24: a un minuto e mezzo dal termine, Di Veroli non ha ancora piazzato una stoccata, ma il vantaggio è talmente ampio che la qualificazione non è in discussione.

12.20 Italia-Ucraina 39-22: con un perentorio 8-3 Vismara consolida il distacco! Ora è compito di Davide Di Veroli timbrare il pass per le semifinali.

12.17 Italia-Ucraina 35-21: allunga Vismara! Il milanese porta a +14 il vantaggio degli azzurri quando manca un assalto e mezzo alla conclusione.

12.15 Italia-Ucraina 31-19: gran parziale per lo spadista umbro, il quale vince il settimo assalto con il punteggio di 6-3 3, portando gli azzurri al massimo vantaggio. Adesso tocca a Vismara contro Koshman.

12.12 Italia-Ucraina 27-18: fin qui in sostanziale parità l’assalto tra Santarelli e Makiienko, rimane a +9 il vantaggio degli azzurri.

12.09 Italia-Ucraina 25-16: termina in parità il sesto assalto della sfida, risale sulla pedana Andrea Santarelli, impegnato contro Ievgen Makiienko.

12.05 Italia-Ucraina 22-13: il quinto assalto viene vinto dall’umbro per 6-5, ora tocca a Di Veroli con Koshman.

12.02 Italia-Ucraina 18-10, fin qui due stoccate a testa per Santarelli e Stankevych.

Italia-Ucraina 16-8. Vismara chiude l’assalto con un perentorio 8-4. Ora è la volta di Santarelli, opposto a Stankevych.

11:58 Sarà l’Azerbaijan a sfidare l’Italia nei quarti di finale del torneo a squadre di sciabola femminile dopo la vittoria per 45-42 sulla Romania.

Italia-Ucraina 14-7. Continua a siglare stoccate vincenti Vismara, deciso a solcare un gran gap.

Italia-Ucraina 10-4. Ottimo impatto del milanese, che piazza due rapide stoccate portando gli azzurri al nuovo massimo vantaggio.

Italia-Ucraina 8-4. Santarelli chiude l’assalto conservando le quattro lunghezze di margine. Torna in pedana Vismara, stavolta opposto a Makiienko.

Italia-Ucraina 7-3. Buon avvio dello spadista umbro, che porta gli azzurri sul +4.

Italia-Ucraina 5-3. Finisce qui il secondo assalto di questo quarto di finale. Si prosegue con Santarelli-Koshman.

Italia-Ucraina 5-3. Di Veroli piazza il primo doppio vantaggio dell’incontro.

Italia-Ucraina 2-2. Perfetta parità tra il lombardo e lo spadista ucraino. Tocca ora a Davide Di Veroli, opposto a Makiienko.

Italia-Ucraina 2-1. Inizia il primo assalto tra Vismara e Stankevych.

11:34 Tutto pronto sulla pedana 8. E’ già tempo di quarti di finale nel torneo a squadre di spada maschile. L’Italia affronta la temibile Ucraina.

11:31 10-7 Romania al termine dei primi due assalti.

11:27 Si aprono le danze anche per quel che riguarda il torneo della sciabola a squadre femminile. Seguiamo con interesse la sfida tra Romania ed Azerbaijan.

11:14 Tra poco meno di 20 minuti via al tabellone della sciabola a squadre femminile. Italia già ai quarti. Azzurre che attendono una tra Romania ed Azerbaijan. A più tardi!

11:12 Quarti di finale del torneo a squadre di spada maschile che inizieranno alle 11.40 e saranno i seguenti:

Francia-Repubblica Ceca

Polonia-Svizzera

Ungheria-Spagna

Italia-Ucraina

11:08 A sorpresa i padroni di casa della Polonia superano Israele con il punteggio di 45-42. Ai quarti sfideranno la Svizzera. Elvetici che battono l’Austria per 45-38.

11:04 Sarà Italia-Ucraina ai quarti di finale. Gli ucraini piegano con lo score di 44-37 la Germania.

ITALIA-BELGIO 45-16. Dominio degli azzurri, che completano l’opera con Di Veroli. Match senza storia, ai quarti l’Italia attende una tra Germania ed Ucraina.

Italia-Belgio 40-15. 5-3 di Vismara su Housieaux. Ora l’ultimo assalto.

Italia-Belgio 35-12. Perfetto anche Santarelli. Azzurri che vedono i quarti di finale.

Italia-Belgio 30-10. Gli azzurri non vogliono perdersi in chiacchiere. Altro assalto dominato da Vismara.

Italia-Belgio 25-9. Sesto assalto tra Vismara e Loyola.

Italia-Belgio 25-9. Continua ad inanellare stoccate Di Veroli, che amplia il gap.

Italia-Belgio 21-8. Di Veroli, opposto al subentrato Ferot, inizia a risparmiare energie. Metà assalto chiuso sull’1 pari.

Italia-Belgio 20-7. Ottimo l’assalto dell’umbro, che domina piegando Housieaux con lo score di 5-1. Azzurri dilaganti.

Italia-Belgio 15-6. Un ispirato Vismara si aggiudica nettamente l’assalto con lo score di 7-2. Dopo un terzo di gara gli spadisti italiani volano a +9. Ora Santarelli-Housieaux.

Italia-Belgio 12-5. Alè Federico! Vismara ci porta sul +7.

Italia-Belgio 9-5. Una stoccata per parte nel primo minuto del terzo assalto.

Italia-Belgio 8-4. Finisce il secondo assalto. Azzurri sul +4. Si prosegue con Federico Vismara opposto a Felix Blommaert.

Italia-Belgio 6-2. Loyola sblocca i suoi grazie a due stoccate consecutive.

Italia-Belgio 5-0. Buono l’impatto anche per Santarelli.

Italia-Belgio 3-0. Termina qui il primo assalto, ora Andrea Santarelli opposto a Neisser Loyola.

Italia-Belgio 3-0. Ottima la partenza di Di Veroli.

10:12 Rieccoci amici di OA Sport. Iniziano gli ottavi di finale. Italia che affronta il Belgio sulla pedana numero 8. Primo assalto tra Davide Di Veroli e Marc Housieaux.

9:58 Pedane vuote in quel di Cracovia. Ottavi di finale del torneo a squadre di spada maschile che inizieranno tutti alle 10.20. A tra poco!

9:55 Tabellone della spada maschile che si allinea al secondo turno. Di seguito gli ottavi di finale:

Francia-Estonia

Olanda-Repubblica Ceca

Israele-Polonia

Austria-Svizzera

Ungheria-Danimarca

Svezia-Spagna

Ucraina-Germania

Italia-Belgio

9:51 Azzurre della sciabola già ai quarti di finale, dove attendono una tra Romania ed Azerbaijan. Sfide degli ottavi che inizieranno alle 11.30. Ci vorrà dunque tempo prima di assistere al match delle sciabolatrici italiane.

9:47 Tabellone della spada maschile che va allineandosi agli ottavi. L’Italia attende il Belgio, che poco fa ha eliminato con lo score di 45-43 il Portogallo.

9:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata di scherma dei Giochi Europei 2023. Già iniziati gli incontri del torneo a squadre della spada maschile, a breve al via anche i primi turni del torneo a squadre di sciabola femminile.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sesta ed ultima giornata per quanto riguarda la scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia): si chiude il programma con le prove a squadre della sciabola femminile e della spada maschile.

Dopo le quattro medaglie conquistate nelle quattro specialità non individuali, l’Italia punta all’en-plein di podi con le squadre: in particolar modo, gli spadisti hanno bisogno di un risultato importante in ottica ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, dove al momento non sarebbero della partita. Gabriele Cimini, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Davide Di Veroli non hanno disputato la gara individuale di tre giorni fa proprio per prepararsi al meglio in vista di questa giornata che potrà essere determinante ai fini della partecipazione olimpica del prossimo anno. Gli avversari non mancheranno, a partire dalla fortissima Francia per passare alle insidiose Ungheria, Svizzera, Israele e Spagna.

Anche le sciabolatrici ambiscono con credenziali al podio, ma rispetto agli spadisti la situazione per Parigi non è così allarmante: infatti le azzurre sarebbero, in questo momento, con il biglietto in mano per la capitale francese, e un risultato di spicco quest’oggi consoliderebbe questa posizione. Al contrario dei ragazzi della spada, Rossella Gregorio, Martina Criscio, Chiara Mormile e Eloisa Passaro hanno preso parte alla prova individuale, con l’ultima citata che ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo: anche in questo caso, la Francia è la squadra da battere, con Ucraina, Ungheria e Spagna che, insieme alle azzurre, sono un passo indietro rispetto alle transalpine, almeno sulla carta.

Appuntamento alle 09.00 per l’inizio dei sedicesimi della spada maschile: le gare saranno visibili su tv.italiateam.sport e sul sito ufficiale della manifestazione polacca, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dell’evento. Non perdetevi neanche un assalto con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Bizzi Federscherma