Italia-Romania, World Cup pallanuoto 2023: programma quarti di finale, orario, tv, streaming

Si aprono le Super Final di World Cup per quanto riguarda gli uomini in quel di Los Angeles. Competizione importante che anticipa i Mondiali di Fukuoka, oggi in programma i quarti di finale.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ROMANIA DI PALLANUOTO DALLE 0.00

Esordio per il Settebello: match sulla carta assolutamente favorevole per gli azzurri di Sandro Campagna che se la vedranno nella notte italiana con la Romania.

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE WORLD CUP PALLANUOTO 2023

Sabato 1 luglio

Ore 0.00

Italia-Romania

PROGRAMMA WORLD CUP PALLANUOTO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast – World Aquatics.

Foto: Lapresse