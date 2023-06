Italia-Canada oggi, Nations League volley femminile: orario, programma, dove vederla in tv e streaming

Oggi venerdì 30 giugno (ore 08.00) si gioca Italia-Canada, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. A Bangkok (Thailandia) prosegue l’ultima settimana della fase preliminare, le azzurre stanno inseguendo la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale. Le Campionesse d’Europa sono reduci dalla sconfitta rimediata due giorni fa contro il Brasile e occupano l’ottavo posto in classifica generale, proprio davanti alle nordamericane: un successo nello scontro diretto metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 8.00

L’Italia dovrà fare a meno di svariate big, tra cui spiccano: Paola Egonu, Caterina Bosetti, Alessia Orro, Ekaterina Antropova, oltre all’infortunata Miriam Sylla. A fare da guida ci saranno la centrale Anna Danesi, l’opposto Sylvia Nwakalor, le schiacciatrici Francesca Villani e Loveth Omoruyi, mentre Francesca Bosio agirà in cabina di regia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi)

CALENDARIO ITALIA-CANADA VOLLEY OGGI

Venerdì 30 giugno

Ore 08.00 Italia vs Canada

PROGRAMMA ITALIA-CANADA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB