Golf: Rozner raggiunge Justin Rose in testa a metà British Masters 2023. Guido Migliozzi 13°

Si è concluso anche il secondo giro al British Masters 2023, di scena al Belfry e sotto il nome illustre di Nick Faldo. Resta al comando, nonostante una giornata non positiva (+1), Justin Rose, che però è raggiunto in prima posizione dal francese Antoine Rozner, che grazie al proprio -4 porta il suo score a -6.

Appare chiaro che non ci sono reali favoriti, anche in ragione di quanto si può vedere nel gruppo dei terzi, composto dagli inglesi Oliver Wilson, Andy Sullivan, James Morrison e John Gough (amateur, sempre più sorprendente), dai danesi Niklas Norgaard e Thorbjorn Olesen e dal tedesco Yannik Paul. Per loro -5.

Restano al decimo posto gli scozzesi Ewen Ferguson e Robert MacIntyre, accompagnati dal giapponese Ryo Hisatsune, tutti a -4. Pochi gli eagle, ancor meno i giri bogey free; li collezionano solo Dan Bradbury (21°), Richard Mansell e Martin Simonsen (32i).

Il capitolo Italia vede Guido Migliozzi proseguire nel suo buon torneo, girare in 70 e assestarsi al 13° posto. Scende Edoardo Molinari, che paga un +3 ed è 50° pari con il par. Nonostante il +1 supera il taglio Renato Paratore; tutti e tre gli azzurri, dunque, vanno a giocarsi il fine settimana.

