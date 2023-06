Golf: Taylor Moore e Peter Kuest, una strana coppia guida il Rocket Mortgage Classic 2023 dopo un giro

Concluso il primo giro al Rocket Mortgage Classic 2023 del Detroit Golf Club. Nella Motown a guidare le danze sono in due: uno è Taylor Moore, già vincitore quest’anno del Valspar Championship, l’altro è il sorprendente Peter Kuest, al suo terzo torneo sul PGA Tour in carriera (ed era già stato 14° all’AT&T Byron Nelson). Per entrambi score di -8.

Precedono un ben nutrito gruppo di terzi a -7, in cui oltre la quota USA ci sono solo l’inglese Aaron Rai e lo svedese Ludvig Aberg; gli altri sono Sam Ryder, Sam Bennett, Dylan Wu, Justin Suh e Adam Schenk.

Sono invece in quattro a occupare la decima posizione a -6: si tratta di Doug Ghim, Collin Morikawa, del canadese Adam Hadwin e del sudafricano MJ Daffue. Nessuna buca in uno è stata finora registrata, dopo che la scorsa settimana, al Travelers Championship, Rory McIlroy aveva trovato la sua prima in tutti i suoi anni di PGA Tour.

Non buona la situazione di Tony Finau: il vincitore del 2022 è 107° pari con il par. Va meglio a quello del 2021, l’australiano Cam Davis: 39° a -3, mentre è 14° a -5 quello del 2019, Nate Lashley. Bryson DeChambeau, mister 2020, non c’è. E il perché è anche noto, ma si può presumere che, per le recenti vicende, l’anno prossimo tornerà.

