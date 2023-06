Boxe, Salvatore Cavallaro schianta Kraus, è in semifinale ai Giochi Europei e vola alle Olimpiadi!

Salvatore Cavallaro è ufficialmente il primo pugile italiano qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il suo nome comparirà sul ring del Court Suzanne Lenglen il prossimo anno: a far sì che ciò accada la vittoria nei quarti di finale dei Giochi Europei (European Games) 2023 di Cracovia-Malopolska contro l’olandese Gerard Kraus. Verdetto unanime, quello dei giudici: 5-0, quattro 30-27 e un 29-28. Viene già fin d’ora cancellato lo zero che aveva contraddistinto la voce “boxe maschile” a Tokyo.

Fin dalla prima ripresa si capisce come la situazione, per Cavallaro, sia buona: c’è l’impeto e c’è anche una grande voglia di andarsi a prendere l’obiettivo ormai a un passo. Kraus è alto, ma non ha la stessa coordinazione e forza del suo avversario venuto da sotto le Alpi.

E dal primo quintuplo 10-9 nasce tutto quanto, perché in termini di superiorità l’azzurro c’è eccome. Soltanto a metà combattimento c’è un sussulto da parte dell’olandese, che per qualche secondo è abbastanza in grado di sfruttare le proprie leve tramite l’altezza da convincere almeno un giudice. Troppo poco: è l’Italia a festeggiare il suo primo pass parigino.

In semifinale ci sarà ora l’ucraino Oleksandr Khyzhniak, gigante della categoria, già campione dei Giochi Europei nel 2019, Campione d’Europa nel 2017 e Campione del Mondo nel 2019. E a proposito di Minsk 2019: questa è proprio la rivincita di quella finale.

Foto: European Games 2023