Boxe, Federico Serra travolge Bernath ed è in semifinale ai Giochi Europei: medaglia sicura

Federico Serra è il primo italiano a scendere sul ring ai Giochi Europei (European Games) 2023 di Cracovia-Malopolska ed è anche il primo a raccogliere l’ambita semifinale. Vittoria netta, totale e incontrovertibile, la sua, nei 51 kg contro l’ungherese Attila Bernath, travolto per evidente superiorità. Verdetto unanime: 5-0, quintuplo 30-27.

Le prime fasi sono anche le uniche in cui esiste un certo quantitativo di lotta, con i due che non disdegnano il fatto di colpirsi con forza l’un l’altro. Passano i secondi, però, e si vede anche una sempre maggiore solidità di Serra rispetto a chi ha di fronte con la canotta blu.

Il risultato è che, nella seconda ripresa, si vede Bernath scappare, in tutti i sensi, in qualunque luogo possa di fronte all’evidente maggior tasso tecnico da parte dell’italiano, al quale non pare vero di poter disporre così facilmente del suo avversario. Nell’angolo italiano i sorrisi sono tanti e la tranquillità anche: la semifinale è agguantata.

In semifinale per Serra ci sarà il turco Samet Gumus, non nuovo a confronti con gli italiani dal momento che ha già avuto a che fare con Michele Baldassi. Si tratterà dell’occasione per agguantare il pass olimpico, dal momento che i 51 kg sono una delle quattro categorie in cui questo non si arpiona in semifinale, ma “soltanto” in finale.

