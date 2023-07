Boxe, Giochi Europei 2023: Giordana Sorrentino sconfitta in semifinale da Cakiroglu, è bronzo per l’azzurra

Giordana Sorrentino chiude il proprio cammino ai Giochi Europei (European Games) 2023 di Cracovia-Malopolska con la medaglia di bronzo. L’azzurra è stata infatti sconfitta in semifinale nei 50 kg dalla turca Buse Naz Cakiroglu, che ha in carniere un titolo mondiale, due europei e uno dei Giochi Europei, oltre all’argento olimpico di Tokyo. Unanime il verdetto dei giudici (quintuplo 30-27).

Le due pugili, per il primo minuto e mezzo, fanno capire che si conoscono abbastanza da rimanere quasi ognuna sulle sue. Sorrentino, dal canto suo, fa capire di non essere qui per scherzare, e si produce in una bella combinazione che porta alle corde la turca. L’italiana resta spesso al centro del ring, Cakiroglu è molto teatrale nell’alzare spesso le braccia. Nonostante la buona boxe dell’azzurra, tutti i giudici preferiscono la capacità della turca di colpire non appena l’avversaria lasci un varco aperto.

Nel secondo round Sorrentino sale di livello, prova a non concedere più bersagli facili a Cakiroglu e cerca di andare più volte a segno; quello che rimane è legato ai lunghi secondi in cui le due si squadrano incessantemente. Il risultato, però, è che di nuovo i giudici premiano il pugilato prevalentemente difensivo dell’avversaria: il canovaccio va all’incirca avanti così anche per la terza ripresa.

L’ultimo combattimento di giornata a tinte azzurre, dunque, rimane quello destinato a svolgersi in tempi brevissimi tra Irma Testa e la bulgara Svetlana Kameno Staneva. Già in finale Aziz Abbes Mouhiidine nei 92 kg; per lui c’è anche il pass olimpico, quello che non agguanta Sorrentino (almeno per ora).

Foto: European Games 2023