Boxe, Giordana Sorrentino eliminata alle Olimpiadi. Nazym Kyzaibay emerge alla distanza

Si conclude subito l’avventura di Giordana Sorrentino alle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfitta ai sedicesimi di finale della categoria fino a 50 kg. L’azzurra è stata battuta dalla kazaka Nazym Kyzaibay per split decision (4-1: due 30-27, due 29-28, un 28-29), non riuscendo così a proseguire la propria avventura sul ring della North Paris Arena. La 24enne laziale, alla sua seconda esperienza ai Giochi dopo avere raggiunto i quarti di finale a Tokyo 2020, ha tenuto botta soltanto nel primo round, poi sulla lunga distanza è crollata al cospetto della due volte Campionessa del Mondo dei pesi mosca leggeri (2014 e 2016).

Giordana Sorrentino è partita con una guardia un po’ larga, ma si è rivelata decisamente propositiva e ha attaccato in maniera nitida e pulita, mettendo in mostra un bel gancio destro e riuscendo a creare qualche grattacapo alla kazaka nel corso del primo round. Dopo tre minuti l’azzurra si trovava in vantaggio su tre cartellini, ma dopo la sospensione l’incontro è decisamente cambiato: Kyzaibay ha aumentato il ritmo in maniera importante, ha intensificato l’azione, si è fatta pressante con insistenza e ha bucato con frequenza la guardia della nostra portacolori, mettendosi in bella mostra con delle combinazioni insistenti.

Il calo fisico di Giordana Sorrentino è emerso con il passare dei minuti, la kazaka ha punto con dei ganci ficcanti e precisi, che si sono fatti sentire sul fisico dell’azzurra. Quattro giudici premiano la kazaka nella seconda ripresa e alla vigilia degli ultimi tre minuti due cartellini sono già in favore di Kyzaibay e uno di Sorrentino, si decide tutto sui fogli del giudice sudcoreano Jonjin Kim e del giudice iraniano Babak Bordbar, che premiano correttamente la kazaka nel round conclusivo.

L’Italia della boxe sta faticando enormemente alle Olimpiadi. Pochi minuti prima di Sorrentino, Aziz Abbes Mouhiidine era stato dichiarato sconfitto contro l’uzbeko Mullojonov tra i 92 kg, ma il verdetto lascia ancora una volta parecchi dubbi visto che l’azzurro aveva combattuto meglio tra seconda e (soprattutto) terza ripresa. Ieri erano stati eliminati Sirine Chaarabi e Salvatore Cavallaro. Al momento l’unica italiana che ha vinto nella capitale francese è stata Alessia Mesiano, che ha regolato la turca Gizem Ozer per 4-1 meritandosi gli ottavi di finale tra le 60 kg.