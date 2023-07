Boxe, Aziz Abbes Mouhiidine dà una severa lezione a Bereznicki: vola in finale e alle Olimpiadi!

Aziz Abbes Mouhiidine completa la missione per cui si era presentato ai Giochi Europei, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Con un percorso netto e caratterizzato da una superiorità tecnica disarmante, il pugile italiano si è qualificato per la finale della categoria fino a 92 kg e ha staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il nostro peso massimo aveva bisogno di raggiungere l’atto conclusivo per poter conquistare il biglietto per la prossima rassegna a Cinque Cerchi e ha tagliato il traguardo senza alcuna difficoltà, sciorinando il proprio acclarato talento e una tecnica sopraffina anche sul ring della Nowy Targ Arena. Il 24enne, reduce dal furto subito nella finale dei Mondiali poche settimane fa, ha strapazzato il polacco Mateusz Bereznicki con un secco verdetto unanime (5-0: quattro 30-27, un 30-25) al termine di una semifinale che non ha mai avuto storia.

Aziz Abbes Mouhiidine ha sfoggiato tutti i propri punti di forza: la proverbiale rapidità di gambe e i “balletti” di scaltrezza ormai sempre più caratteristici del suo stile, un gancio destro insistente e preciso, la capacità di sopire le velleità dell’avversario mandandolo a vuoto con continuità. Gli è mancato un po’ il sinistro, come hanno evidenziato i tecnici a bordo ring, ma per il resto abbiamo ammirato una versione extralusso del fuoriclasse campano, argento nelle ultime due edizioni della rassegna iridata e Campione d’Europa in carica.

Il classe 1998 si è così meritato il tagliando per la capitale francese e il prossimo anno si presenterà ai Giochi Olimpici con un chiaro obiettivo: conquistare la medaglia d’oro e chiudere in bellezza la propria carriera da dilettante prima di passare nell’universo dei professionisti e sognare traguardi vertiginosi. Per farlo bisognerà anche sperare in una giuria corretta (attenzione alle vocali di metà parola…) e giusta, ma questo non dipende dal nostro pugile. Sarà la sua prima apparizione alle Olimpiadi, visto che a Tokyo non riuscì a qualificarsi.

Aziz Abbes Mouhiidine tornerà sul ring nella giornata di domani (sabato 1° luglio, ore 19.30) per affrontare l’irlandese Jack Marley (giustiziere a sorpresa dello spagnolo Enmanuel Reyes Pla) nella finale dei pesi massimi: in palio la medaglia d’oro degli European Games, un alloro che rimpinguerebbe ulteriormente la bacheca del nostro portacolori. Per l’Italia della boxe è arrivato il quarto pass a cinque cerchi dopo quelli conquistati da Salvatore Cavallaro (80 kg), Giordana Sorrentino (50 kg) e Irma Testa (57 kg).

Foto: FPI