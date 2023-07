ATP Maiorca 2023: Mannarino batte Hanfmann e vola in finale, a sfidarlo ci sarà Eubanks

Si sono svolte oggi le due semifinali dell’ATP 250 di Maiorca 2023 e il campo ha deciso che la sfida per il titolo sarà tra lo statunitense Christopher Eubanks e il francese Adrian Mannarino. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che è successo nella giornata odierna.

Nel primo incontro di giornata Christopher Eubanks si è imposto contro il sudafricano Lyod Harris. Dopo essere andato sotto di un set (4-6), lo statunitense ha reagito e con un ottimo secondo set (6-3) ha pareggiato i conti. Il match si è così spostato al terzo e decisivo parziale, dove Eubanks è riuscito a cancellare cinque match point (addirittura tre consecutivi sul 4-5 0-40) prima di vincere al tie-break per 11-9 e strappare dunque il pass per la sua prima finale in carriera.

Nella seconda semifinale è invece arrivato il successo di Adrian Mannarino contro il tedesco Yannick Hanfmann. Il francese (testa di serie n.4) si è preso il primo set al tie break e poi ha chiuso la partita con il 6-4 nel secondo parziale. Grazie a questo successo Mannarino ha conquistato il biglietto per la sua dodicesima finale in carriera e domani potrà andare a caccia del terzo titolo dopo quelli di ‘s-Hertogenbosch nel 2019 e Winston Salem nel 2022.

I RISULTATI DI GIORNATA

SEMIFINALI

A. Mannarino (FRA) (4) – Y. Hanfmann (GER) 7-6 6-4

C. Eubanks (USA) – L. Harris (RSA) 4-6 6-3 7-6

Foto: LaPresse