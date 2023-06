ATP Eastbourne 2023: McDonald elimina Fritz. Accedono ai quarti Paul, Francisco Cerundolo e Kecmanovic, out Jarry

È terminata poco fa la terza giornata dell’ATP 250 di Eastbourne. Sull’erba britannica si sono disputati oggi tutti e otto gli ottavi di finale e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

L’impresa di giornata la compie Mackenzie McDonald. Lo statunitense gioca un match straordinario contro il suo connazionale Taylor Fritz (n.1 del seeding) e si impone per 7-6(3) 7-6(8), conquistando dunque un pass per i quarti di finale. Ora a sfidarlo per un biglietto per la semifinale ci sarà lo svedese Mikael Ymer, uscito vittorioso dalla sfida contro il britannico Liam Broady per 6-2 6-4.

Bene Tommy Paul e Francisco Cerundolo: lo statunitense (testa di serie n.2) batte l’argentino Sebastian Baez per 6-1 7-6(7), mentre il secondo (n.4 del torneo) sconfigge lo svizzero Marc-Andrea Huesler per 7-6(2) 7-6(5). Al prossimo turno Paul sfiderà lo statunitense Jeffrey John Wolf, bravo oggi a superare il classe 2004 francese Luca van Assche per 6-2 6-7(5) 6-1; Cerundolo, invece, se la vedrà con il cinese Zhizhen Zhang, a segno oggi contro lo statunitense Maxime Cressy con il punteggio di 3-6 7-5 6-4.

Passa il turno Miomir Kecmanovic (n.8 del seeding), che si impone contro l’australiano Aleksander Vukic per 7-6(6) 6-4. Ora ai quarti di finale il serbo affronterà il francese Gregoire Barrere, capace oggi di battere a sorpresa il cileno Nicolas Jarry (testa di serie n.5) per 6-3 4-6 6-4.

I RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE

M. McDonald (USA) – T. Fritz (USA) (1) 7-6 7-6

M. Ymer (SWE) – L. Broady (GBR) 6-2 6-4

F. Cerundolo (ARG) (4) – M. Huesler (SUI) 7-6 7-6

Z. Zhang (CHN) – M. Cressy (USA) 3-6 7-5 6-4

M. Kecmanovic (SRB) (8) – A. Vukic (AUS) 7-6 6-4

G. Barrere (FRA) – N. Jarry (CHI) 6-3 4-6 6-4

J. J. Wolf (USA) – L. Van Assche (FRA) 6-2 6-7 6-1

T. Paul (USA) (2) – S. Baez (ARG) 6-1 7-6

QUARTI DI FINALE

M. McDonald (USA) – M. Ymer (SWE)

F. Cerundolo (ARG) (4) – Z. Zhang (CHN)

M. Kecmanovic (SRB) (8) – G. Barrere (FRA)

J. J. Wolf (USA) – T. Paul (USA) (2)

Foto: LaPresse