Atletica, Mattia Furlani non decolla a Losanna: lontano dai big in Diamond League

Mattia Furlani non è riuscito a decollare a Losanna (Ginevra), dove è andata in scena la sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il giovane fuoriclasse laziale, reduce dal secondo posto agli Europei a squadre con un interessante balzo da 7.97 metri, si è a fermato a un per lui poco esaltante 7.73 (1 m/s di vento contrario) in occasione del secondo tentativo. Nulli alla prima e alla terza prova, per un nono posto conclusivo che gli ha impedito di tornare in pedana per altri tentativi (i migliori otto hanno a disposizione altri due balzi, poi un altro salto per i primi tre).

Il risultato non è certo dei più soddisfacenti per il 19enne, che in stagione aveva vinto il prestigioso Meeting di Hengelo con 8.24 e a Savona si era reso protagonista di un superbo 8.44 ventoso. A vincere la gara di salto in lungo è stato il bahamense LaQuan Nairn (8.11), che ha battuto il greco Miltiadis Tentoglou (8.07 per il Campione Olimpico) e il giapponese Yuko Hashioka (7.98).

Foto: Grana/FIDAL