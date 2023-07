Volley, Superlega 13. Giornata. Tutti i match alle 18! Quanti derby nel “boxing day”

Santo Stefano all’insegna della Superlega e dei derby. L’ultima giornata del 2022 del massimo campionato italiano di volley si gioca tutta domani, nel tradizionale “boxing day” che anticipa di qualche giorno i quarti di finale di Coppa Italia.

La sfida clou della giornata è il derby emiliano che vede di fronte la Gas Sales Bluenergy Piacenza e la Valsa Group Modena. Entrambe le squadre hanno faticato a mettersi in modo in campionato ma ora viaggiano su buoni ritmi e sono divise da un solo punto: terza piazza per i modenesi e quinta per i piacentini. Il grande assente del match sarà lo schiacciatore brasiliano Lucarelli, che nei giorni scorsi si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la lesione al legamento terzo dito della mano destra a seguito di trauma di gioco che si è procurato nel corso del terzo set dell’ultima gara giocata dalla squadra a Verona.

Con ogni probabilità sarà dunque Recine a prendere il posto dello schiacciatore verde-oro e si preannuncia dunque una sfida con tanti giovani azzurri in campo: Recine, Scanferla, Romanò da una parte, Sanguinetti e Rinaldi dall’altra: tutti probabili protagonisti della prossima estate dell’Italia.

L’altro match da non perdere in questa 13ma giornata di campionato è il derby del Triveneto con in campo Itas Trentino e WithU Verona. I trentini arrivano dal secondo posto nel Mondiale per Club e dal match vinto a Siena domenica scorsa, mentre i veronesi si sono dovuti arrendere tra le mura amiche ad un’arrembante Piacenza: entrambe le squadre si preparano alla Coppa Italia ma dovranno pensare a questa gara che distribuisce punti molto importanti in chiave posizionamento play-off: Trento occupa la quarta posizione, mentre Verona è sesta con 3 punti in meno rispetto ai rivali in classifica.

Impegno non impossibile a Padova e voglia di vendicare la sconfitta subita tra le mura amiche all’andata per una Lube Civitanova in crescita che, dopo i sussulti del girone di andata, sembra aver trovato la giusta continuità di rendimento ed ha agganciato il secondo posto proprio martedì scorso nella sfida contro il fanalino di coda Siena che ha chiuso il girone di andata. I veneti stanno attraversando un momento molto complicato: sono penultimi a pari punti con Taranto, arrivano da sei sconfitte consecutive e non vincono dal 6 novembre (3-0 in casa con Siena): non è questa la partita dove sperare di invertire la tendenza ma qualche segnale positivo potrebbe essere lanciato dalla squadra padovana.

Testa coda dal pronostico abbastanza scontato al PalaEvangelisti che vede la capolista a punteggio pieno Sir Safety Susa Perugia ospitare il fanalino di coda Emma Villas Aubay Siena che arriva dalla secca sconfitta di Civitanova nel recupero infrasettimanale e non avrà nulla da perdere contro la corazzata umbra.

La Top Volley Cisterna non si vuole fermare ma dovrà fare i conti con il bisogno di punti salvezza della Gioiella Prisma Taranto che è reduce da tre sconfitte consecutive e vuole provare a risalire la china partendo da un risultato positivo contro i laziali che invece sono la rivelazione della stagione, sono pronti a godersi il quarto di finale di Coppa Italia con Perugia ma non perdono il duplice obiettivo: continuare a stare alla larga dalla zona retrocessione in cui quest’anno non sono mai entrati e proseguire la caccia ad un posto nei play-off.

A completare il quadro un altro derby, quello milanese tra due squadre che non se la passano benissimo e da cui ci sia attendeva qualcosa di più in questa fase del campionato: l’Allianz Milano che arriva dalla sconfitta di Cisterna e si appresta comunque a sfidare Civitanova nei quarti di Coppa Italia e il vero Volley Monza, vera delusione di questa prima parte di torneo, incapace di decollare nonostante un organico di rilievo ma ancora non rassegnato a restare fuori da tutto e desideroso di rimettersi in corsa per un posto nei play-off ma soprattutto di non farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere.

Photo LiveMedia/Fabio Patamia