Volley femminile, Serie A1 2022-2023: decima giornata. Fari puntati sul big match Conegliano-Scandicci

Scatta domani con un anticipo molto interessante la decima giornata di Serie A1 femminile che potrebbe già delineare buona parte della lista di squadre che giocheranno i quarti di finale di Coppa Italia. Si incrociano interessi di salvezza e scudetto domani alle 21 a Perugia nella sfida tra la Bartoccini Fortinfissi terz’ultima in classifica e la Igor Gorgonzola Novara che occupa la quarta posizione ma ha ancora la possibilità di risalire la china e si prepara fra qualche giorno anche al debutto in Champions League.

Il match più atteso domenica è quello di Treviso dove di fronte si troveranno due delle pretendenti al titolo, la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che arriva da una settimana pesante con la finale di Supercoppa e l’anticipo di campionato con Macerata ed è in attesa di debuttare in Champions, e la Savino del Bene Scandicci che è terza in campionato nonostante le due sconfitte subite nelle ultime tre sfide che ne hanno minato sicurezze e fiducia. Si gioca alle 20.00.

Il Vero Volley Milano, secondo in classifica, va a far visita alla squadra forse più in forma del momento, il Cuneo Granda San Bernardo che arriva da quattro successi di fila in campionato e ha nel mirino un posto tra le prime otto in classifica per disputare i quarti di Coppa Italia. Stesso obiettivo per Il Bisonte Firenze e Trasportipesanti Casalmaggiore, rispettivamente settima e ottava forza del campionato che si trovano di fronte al PalaWanny con in palio punti molto importanti in chiave Coppa Italia e play-off: non è uno spareggio ma poco ci manca.

Il Bergamo, tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate, vuole riprendere la marcia vincente ospitando nell’anticipo di domenica alle 15.30 il fanalino di coda Wash4green Pinerolo che è ancora a caccia della prima vittoria in campionato e che ha racimolato finora solo 2 punti. Per le lombarde, una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, una grande occasione per mettere fieno in cascina sia in chiave quarti di Coppa Italia, sia play-off.

Anche la Reale Mutua Fenera Chieri, reduce da due sconfitte di fila che hanno un po’ bloccato la marcia, vuole ripartire di slancio ma dovrà fare attenzione alla squadra che arriva in Piemonte, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che di sconfitte a fila ne ha accumulate quattro, che può contare comunque su un organico di ottimo livello e che ha bisogno di muovere la classifica per allontanarsi dalla zona calda.

Stessa esigenza della E-Work Busto Arsizio che va a caccia della terza vittoria consecutiva che ne certifichi la risalita nella graduatoria in quello che può però ancora considerarsi uno scontro salvezza con la Cbf Balducci Macerata che occupa la penultima posizione con 5 punti in meno.

