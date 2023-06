Rugby, Italia Under 20: i convocati per la sfida con l’Irlanda

Si avvicina l’appuntamento con il Sei Nazioni 2023 juniores e sabato prossimo l’Italia di Massimo Brunello sarà impegnato sul terreno del St. Mary’s College di Dublino contro i pari età dell’Ireland Development, amichevole di preparazione per il torneo di febbraio.

E in vista della partita da oggi a Silea saranno in raduno un gruppo di 26 giocatori, suddivisi tra 17 classe 2003 e 9 classe 2004. Tra i convocati anche i cinque giocatori che attualmente giocano all’estero, in Francia, e per la precisione Nicola Bozzo (U.S. Arlequins Perpignanais), Nicholas Gasperini (Stade Français Paris), David Odiase (Oyonnax), Giovanni Sante (Montpellier) e Pietro Turrisi (Racing Paris 92).

“Siamo impazienti di tornare in campo, i raduni fin qui svolti ci hanno dato modo di focalizzare un gruppo allargato di una quarantina di giocatori, e i due test contro le selezioni irlandese e francese serviranno ora per definire gli ultimi dettagli in vista del Sei Nazioni. Ultimo raduno dell’anno, solo che questa volta si gioca, e molto seriamente. “Sabato a Dublino andiamo ad affrontare un avversario difficile, l’anno scorso la selezione che ha giocato contro di noi a dicembre è stata poi quella che ha vinto il Grande Slam, e quest’anno sarà innestata con i più forti in arrivo dall’Under 18, protagonista di un’ottima performance al Festival” le parole di Brunello.

“Per quanto riguarda noi, arriviamo a questi due appuntamenti con un discreto lavoro sulle gambe, sviluppato attraverso i raduni ed il lavoro che i ragazzi svolgono in maniera concordata sei nei Club che nelle Accademie delle Franchigie. Come ogni anno, la spina dorsale del gruppo passa principalmente attraverso l’annata più vecchia, i nostri 2003 hanno già fatto tanta esperienza in questo 2022 ed ora che sono loro i giocatori di riferimento sono certo che sapranno trascinarsi dietro i 2004 come capitato a loro con i ragazzi del 2002” ha concluso il coach.

ITALIA UNDER 20 – convocati

AMINU Destiny Ugiagbe (2003 – Mogliano Veneto Rugby)

ARTUSO Alex Valentino (2003 – Rugby Casale)

BATTARA Sebastiano (2003 – Mogliano Veneto Rugby)

BERLESE LIZARDO Carlos (2003 – Ruggers Tarvisium)

BOTTURI Jacopo (2004 – Rugby Calvisano)

BOZZO Nicola (2004 – U.S. Arlequins Perpignanais)

BOZZONI Filippo (2003 – Rugby Calvisano)

BRISIGHELLA Simone (2004 – Rugby Viadana 1970)

DI STEFANO Alessandro (2004 – Rugby Experience l’Aquila)

DOUGLAS Matthias Leon (2003 – Mogliano Veneto Rugby)

ELETTRI Lorenzo (2004 – Rugby Rovigo Delta Srl Ssd)

GALLORINI Marcos Francesco (2004 – Unione Rugby Capitolina)

GASPERINI Nicholas (2004 – Stade Français Paris)

GESI Alessandro (2003 – Livorno Rugby)

MATTIOLI Alex (2003 – Rugby Colorno 1975)

ODIASE David (2003 – Oyonnax Rugby)

PASSARELLA Dewi (2003 – Benetton Rugby Treviso)

PONTARINI Enrico (2003 – Rugby Udine Union F.V.G.)

QUATTRINI Giovanni (2003 – Asd Rugby Milano)

RUARO Fabio (2003 – Rugby Parma F.C.1931)

RUBINATO Matteo (2003 – Benetton Rugby Treviso)

SANTE Giovanni (2003 – Montpellier Hérault Rugby)

SCALABRIN Marco (2004 – Benetton Rugby Treviso)

SIMONI Tommaso (2004 – Valpolicella Rugby 1974)

TADDEI Samuele (2003 – Rugby Noceto FC)

TURRISI Pietro (2003 – Racing 92 Paris)

Foto: Mattia Radoni – LPS