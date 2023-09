LIVE Sci di fondo, 10 km BeitostÃ¸len 2022 in DIRETTA: De Fabiani ottimo 6Â°! Bene anche Noeckler e Ganz. Vincono Paal Golberg e Kerttu Niskanen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13:23 Termina dunque qui la nostra DIRETTA LIVE, con parecchie emozioni sul fronte italiano che sta davvero trovando segnali positivi ovunque a Beitostølen. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

13:21 CLASSIFICA FINALE

1 Golberg (NOR) 23’55″6

2 Toenseth (NOR) 7″6

3 Musgrave (GBR) 10″3

4 Iversen (NOR) 13″

5 Nyenget (NOR) 20″3

6 DE FABIANI (ITA) 21″

7 Brugger (GER) 23″2

8 Gunnulfsen (NOR) 25″2

9 Holund (NOR) 25″8

10 Halfvarsson (SWE) 26″8

13 Noeckler (ITA) 33″4

36 Salvadori (ITA) 1’06”

39 Ventura (ITA) 1’12″9

53 Mocellini (ITA) 1’44″1

13:18 1’44″1 di ritardo per Simone Mocellini, 53° e dunque appena fuori dai punti.

13:16 Attendiamo la conclusone di Simone Mocellini, che dovrebbe chiudere fuori dai punti di poco.

13:15 VINCE PAAL GOLBERG: Toenseth a 7″6, prima vittoria stagionale per lui. E terzo posto per il festeggiatissimo Musgrave, gran prova dello scozzese! Ma soprattutto è grande il 6° posto di Francesco De Fabiani, che significa semplicemente possibile ritorno ad alti livelli!

13:13 Holund non supera De Fabiani, che al momento rimane quinto. L’unico a poterlo superare è Toenseth.

13:12 Ed è al momento secondo Musgrave! 10″3 da Golberg per lo scozzese.

13:12 Anche Krueger dietro a Noeckler.

13:11 Arriva anche Toenseth all’8.2, ed è a 3″4 da Golberg! Quante scintille in questo finale!

13:10 Sesto Holund a 13″8 da Golberg al km 8.2.

13:08 Musgrave resta a 5″8 da Golberg, attenzione perché ora è secondo a 1800 metri dalla fine!

13:07 Continua ad andar forte Musgrave: lo scozzese è a 5″9 da Golberg al km 7.6, ed è terzo.

13:05 Toenseth a 4 secondi da Golberg al 6.3.

13:04 Vola Iversen nel finale, ed è secondo a 13″ da De Fabiani che scende dal podio, ma è comunque nella miglior condizione da parecchio tempo!

13:03 Attenzione anche a Musgrave! Gran prova del britannico che è al km 6.3 ed è terzo a tre secondi da Golberg.

13:02 Poromaa chiude a 35″2 ed è anche dietro a Noeckler, al momento nono.

13:02 Nyenget supera De Fabiani di soli sette decimi, è a 20″3 da Golberg. Francesco al momento è terzo.

13:01 Iversen in linea con De Fabiani all’8.2, è a meno di un secondo, nove decimi.

13:00 21″ di vantaggio per Golberg su De Fabiani, ha guadagnato 10 secondi.

13:00 Amundsen chiude a 8″5 da De Fabiani!

12:59 Chiude Halfvarsson, lo svedese è a 5″8 da De Fabiani.

12:58 E CHIUDE DE FABIANI IN 24’16″6! Non sappiamo se ha rallentato lui o ha avuto un gran finale Brugger, ma rimane una grande prova dell’azzurro!

12:57 Sensazioni corroborate dal fatto che Nyenget al km 8.2 è a soli sei decimi!

12:57 POROMAA DIETRO A DE FABIANI AL 7.6! Potrebbero esserci addirittura chance di podio!

12:56 Recupera un po’ De Fabiani su Golberg all’8.2, adesso sono 11″8 i secondi tra i due! Partito Simone Mocellini.

12:54 Golberg 13″2 avanti rispetto a De Fabiani al 7.6, mentre l’azzurro fa 20’19″8 all’8.2. Ora si attende solo di capire la situazione al traguardo, ma solo Iversen, Nyenget e Poromaa possono superare l’italiano a parte il leader della Coppa.

12:54 Grande prova per Dietmar Noeckler, che chiude in 24’29” a 10″2 da Brugger: bravo!

12:53 Chiusura in 25’01″6 per Giandomenico Salvadori.

12:53 DE FABIANI 18″26 AL KM 7.6: continua ad andar bene, e adesso vedremo quanti gli staranno davanti!

12:52 Intanto a metà gara sia Iversen che Nyenget dietro a Golberg, a 0″4 e 2″9. Proprio Nyenget si inserisce tra Golberg e De Fabiani al km 6.3 con un ritardo di 4″9.

12:51 Golberg ha 9″5 su De Fabiani al km 6.3.

12:50 Amundsen dietro di sette decimi rispetto a De Fabiani al km 6.3!

12:50 Noeckler 20’35″6, a 5″7 da Brugger al km 8.2. Lo si attende all’arrivo, ma per lui gran bel rientro in Coppa del Mondo.

12:49 DE FABIANI LEADER AL KM 6.3! 15’17″3 per lui, attenzione perché questo può essere un grande risultato per lui!

12:49 Attenzione alla partenza di Richard Jouve, il francese guida in 3’00″8 al km 1.3.

12:48 Golberg si prende la testa al quinto chilometro in 11’48″7, mentre Brugger chiude in 24’18″8, Noeckler terzo a 3″8 da Wonders al km 7.6!

12:47 Intanto ha chiuso Paolo Ventura, e il suo tempo è 25’08″5.

12:46 DE FABIANI SUL TEMPO DI BRUGGER A META’ GARA! Un decimo solo di ritardo per lui, 11’57″1!

12:44 Resta in testa Golberg al 3.2, 8’00″6 il suo tempo.

12:42 E va al comando Golberg al 2.6, due decimi su Ketterson.

12:42 Continua la buona vena di De Fabiani, al 3.2 è a nove decimi da Ketterson! Molto bene Francesco finora!

12:41 Buonissimo anche il passaggio di Noeckler a metà gara, a 3″1 dall’11″57 di Brugger che in quel frangente ha il tempo migliore.

12:40 Ed è buona la direzione di De Fabiani! Secondo a 3 secondi da Ketterson al km 2.6.

12:39 De Fabiani 3’05″9 all’1.3, rimane da capire quale sarà la direzione che prenderà.

12:38 Noeckler è terzo ora al 3.2 con 5″6 di ritardo da Ketterson, mentre parte lo svedese William Poromaa.

12:36 Partito anche Paal Golberg: il norvegese guida la Coppa del Mondo.

12:35 E al 2.6 va bene Noeckler, per lui settimo posto a 5″9 dall’americano Zak Ketterson che guida con 6’06″1 (e in 8’02” al 3.2).

12:33 E c’è al via anche Francesco De Fabiani.

12:32 Buon quinto Noeckler a 4″, mentre comincia a cadere qualche fiocco di neve: è cambiata rapidamente la situazione rispetto a pochi minuti fa.

12:31 Mentre Janosch Brugger (Germania) comincia a farsi valere, ed è nettamente primo al 3.2, Salvadori all’1.3 è a 5″3 dall’americano Wonders (3’01″3).

12:29 Sul percorso sia Salvadori che Noeckler. Al 3.2 Vika a 8’10″8, Ventura a 9″3.

12:26 Ventura a 7″6 dal 6’09″9 del norvegese Jonas Vika al 2.6 mentre partono Salvadori e Noeckler a breve distanza.

12:23 3’06″9 per Ventura, a 3″5 da Anger: è al momento 5°.

12:22 Ora è Edvin Anger (Svezia) davanti all’1.3, con 3’03″4.

12:20 Parte Paolo Ventura, mentre il tempo di riferimento di Persson all’1.3 è 3’11″8 subito superato dall’estone Martin Himma in 3’06″9.

12:18 Come nella gara femminile, intertempi posti ai km 1.3, 2.6, 3.2, 5, 6.3, 7.6, 8.2.

12:15 Ed ecco la partenza di Persson.

12:13 Ancora buona la cornice di pubblico, mentre arriva qualche firma sui vetri in formato autografi prima che si inizi davvero.

12:10 Ultimi minuti prima della partenza!

12:07 Continua a essere buono il clima sul luogo della gara, anche se parliamo di temperature (molto) fredde. Un sole che non scalda.

12:04 Il leader di Coppa del Mondo, il norvegese Paal Golberg, parte con il 42. Dalle sue parti Amundsen (40) e Nyenget (44), poi ci sono Iversen il 50, Krueger 64, Holund 68 e Toenseth 70.

12:01 Primo a partire sarà lo svedese Anton Persson, ultimo lo svizzero Roman Schaad.

11:58 Così gli italiani nella 10 km maschile in terra norvegese: Paolo Ventura 10, Giandomenico Salvadori 26, Dietmar Noeckler 28, Francesco De Fabiani 37 e Simone Mocellini 75.

11:55 Eccoci tornati. Tra venti minuti prenderà il via la 10 km maschile a Beitostølen.

11:05 Ci fermiamo qui per il momento, ma vi diamo l’appuntamento per le 12:15 quando ci sarà la gara maschile.

11:04 CLASSIFICA FINALE

1 Niskanen (FIN) 26’56″3

2 Kalvaa (NOR) 12″7

3 Karlsson (SWE) 16″5

4 Hennig (GER) 23″

5 Matintalo (FIN) 31″

6 Diggins (USA) 33″8

7 T. U. Weng (NOR) 38″2

8 Brennan (USA) 39″8

9 Carl (GER) 40″7

10 Joensuu (FIN) 48″6

13 Ganz (ITA) 1’10″9

27 Comarella (ITA) 1’48″2

44 Di Centa (ITA) 3’01″3

11:02 Quarta vittoria per Niskanen, terza in una 10 km in classico nella propria carriera.

11:00 La notizia più bella di oggi per l’Italia è il 13° posto di Caterina Ganz, che sale decisamente di condizione e offre un nuovo spunto positivo al movimento tricolore che ha bisogno di novità col sorriso. 27° posto per Anna Comarella, mentre dovrebbe chiudere al 44° Martina Di Centa.

10:58 VINCE KERTTU NISKANEN: Karlsson chiude a 16″5, si tiene il podio, ma è terza dopo un ottimo inizio!

10:57 Hennig chiude a 23 secondi, resta da attendere Karlsson.

10:56 Kalvaa chiude a 12″7 da Niskanen, si attende solo Karlsson, ma il quadro appare ormai chiaro.

10:55 Chiude intanto molto lontana Martina Di Centa, a 3’01″3. Potrebbe anche non andare a punti.

10:54 Sempre più certa la vittoria di Niskanen, all’8.2 sono 7″7 i secondi di vantaggio su Kalvaa e 12.4 quelli su Karlsson che deve difendersi anche dalla tedesca Katharina Hennig, a poco più di 5 secondi da lei.

10:52 A 7″7 Karlsson, la situazione continua a rimanere incerta, ma tendenzialmente non favorevole alla svedese.

10:49 20’31″5 di Niskanen (che nel frattempo ha chiuso in 26’56″3) ancora non eguagliato: Kalvaa è a 5″2 al km 7.6, si attende Karlsson.

10:48 Situazione al km 6.3: Niskanen in 17’05″5, a 6″3 Karlsson e a 6″4 Kalvaa.

10:46 Chiusura per Jessie Diggins, l’americana termina dietro Matintalo di 2″8. Per Tiril Udnes Weng 7″2 di divario, la norvegese è leader in Coppa del Mondo.

10:44 Così al km 5, metà gara: Kerttu Niskanen 13’17″2, Kalvaa a 1″1 e Karlsson a 2″7. Ganz proiettata attorno al 15° posto.

10:41 27’27″3 per Johanna Matintalo, che passa al comando a fine gara.

10:39 Karlsson finisce dietro a Kalvaa al km 3.2, il dato impressionante è che ha perso otto secondi in 600 metri ed è dunque a 1″ dal 9’00″8 della norvegese.

10:37 Frida Karlsson non ha intenzione di fermarsi anche di fronte ad Anne Kjersti Kalvaa, e supera la norvegese (6’54″7) di 7″7 al km 2.6.

10:36 Intanto si porta al comando Jasmi Joensuu: la finlandese chiude in 27’44″9.

10:35 E conclude la propria prova Caterina Ganz, 28’07″2! Per i segnali che arrivano dal resto del percorso, con Heidi Weng che non sta facendo meglio di lei, potrebbe arrivare un validissimo risultato!

10:33 Intanto continua la leadership di Kerttu Niskanen, ma attenzione a Frida Karlsson: la svedese è partita e per lei è 3’21″4 al km 1.3.

10:30 Termina la propria prova Anna Comarella, per lei tempo di 28’44″5 che è il primo ad arrivare dato che Alakoski non ha concluso.

10:28 21’28” per Ganz al km 7.6, mentre è partita anche Martina Di Centa.

10:26 Kerttu Niskanen davanti al 2.6, quattro decimi di vantaggio su Diggins.

10:25 Va forte Ganz! Al km 6.3 prende un bel margine di vantaggio con 17’43″6, c’è la possibilità di un valido risultato mentre Jessie Diggins scende sotto il muro dei 7 minuti al km 2.6, 6’55″3 il suo tempo.

10:23 Stanno intanto passando all’1.3 parecchie big e nessuna per ora ha superato Hagstroem, anche se dopo inizia a succedere. Non benissimo le Weng, ma quel che importa è che Ganz stia fornendo in questo modo una prova di valore.

10:20 La finlandese Johanna Matintalo precede di mezzo secondo Hagstroem al 2.6, mentre Ganz passa con un valido 13’54″8 a metà gara. E Comarella comincia ad andare meglio di Alakoski.

10:18 Comincia il cammino anche delle Weng, mentre la finlandese Jasmi Joensuu è davanti con 9’24″5 al km 3.2, con Ganz seconda a 2″5.

10:15 Al quinto chilometro, dunque a metà gara, solo nove decimi tra Alakoski e Comarella, le prime due partite: la finlandese, che sta perdendo anche su alcune norvegesi, è a meno di un secondo dal perdere il comando, 14’10”.

10:14 Buona la performance di Ganz al 2.6, è a 5″9 da Hagstroem.

10:12 Hagstroem è la prima di rilievo sul percorso e lo dimostra, con 7’03″1 al 2.6. Intanto al 3.2 Comarella recupera, è a 4″9 dal 9’35″7 di Alakoski.

10:11 Passa davanti la svedese Johanna Hagstroem all’1.3, 3’26″6 per lei e Caterina Ganz a 7″7.

10:08 Alakoski passa al 2.6 in 7’11″7, Comarella perde ancora ed è a 11″4. Intanto non partirà Beranova con il 64.

10:06 Partita Caterina Ganz.

10:04 3’32″1 al primo rilevamento al km 1.3 per Alakoski, 9″7 di ritardo per Comarella.

10:02 Ricordiamo i posizionamenti dei passaggi cronometrici: ai km 1.3, 2.6, 3.2, 5, 6.3, 7.6, 8.2 prima naturalmente del traguardo.

10:01 Inizia anche Anna Comarella.

10:00 Si comincia con Alakoski!

9:58 C’è un bel sole sul percorso, il che conforta tante.

9:55 Ultimi cinque minuti prima del via!

9:52 Numeri importanti: 32 Heidi Weng, 34 Tiril Udnes Weng, 36 Jessie Diggins, 50 Maja Dahlqvist e 54 Krista Parmakoski tra le altre.

9:49 Prima a partire sarà la finlandese Anni Alakoski, ultima la ceca Tereza Beranova.

9:46 Dal momento che si comincerà con la prova femminile, andiamo a scoprire i pettorali di partenza delle azzurre: Anna Comarella con il 2, Caterina Ganz con il 13 e Martina Di Centa con il 49.

9:43 A Beitostølen c’è speranza per tanti: per l’Italia di ottenere buoni risultati dopo il miracolo Mocellini di ieri, per gli scandinavi e le scandinave di sovvertire parecchie gerarchie.

9:40 Buona giornata a tutti e benvenuti a questa DIRETTA LIVE che ci porta sulle nevi di Beitostølen.

Il secondo posto di Mocellini ieri

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo giorno di competizioni a Beitostølen. Si va in scena oggi nelle due 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli che costituiscono la fase di mezzo del terzo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo.

L’Italia giunge a questo appuntamento dopo aver visto di nuovo qualcuno diverso da Federico Pellegrino andare a podio. La sprint di Simone Mocellini riecheggia ancora nell’aria: perfetto il trentino a sfruttare le tante circostanze favorevoli. Non sarà però lui il protagonista oggi.

Si cercherà infatti di fare affidamento su Francesco De Fabiani, qualora la sua condizione sia stata in grado di risalire almeno un po’ per quella che può essere una gara in grado di svoltare l’annata, soprattutto sullo slancio di fiducia generato dal compagno di squadra. Debutta in stagione Dietmar Noeckler, ci sono anche Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura.

In campo femminile, invece, di scena Anna Comarella, Caterina Ganz (bene ieri) e Martina Di Centa. Le due gare vedranno parecchia incertezza, se non altro per via delle assenze importanti (Johannes Klaebo, Ebba Andersson): in sostanza, l’autentico gotha).

La gara femminile prenderà il via alle ore 10:00, quella maschile alle ore 12:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse