LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2022 in DIRETTA: pazzesco 3° Mattia Casse! Trionfa Kilde, Paris è in un tunnel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA START-LIST DELLA DISCESA DELLA VAL GARDENA

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.30

L’EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO SU MATTIA CASSE

LA CRONACA DEL PODIO DI MATTIA CASSE

LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO

VIDEO IL TERZO POSTO IN DISCESA DI MATTIA CASSE

MATTIA CASSE: “STO RITROVANDO CONFIDENZA”

13.58 CLASSIFICA FINALE DISCESA

1 Aleksander Aamodt Kilde Nor 2:02.35

2 Johan Clarey Fra +0.35

3 Mattia Casse Ita +0.42

4 Adrien Theaux Fra +0.67

5 James Crawford Can +0.69

6 Cyprien Sarrazin Fra +0.87

8 Marco Odermatt Svi +0.92

8 Travis Ganong Usa +0.92

9 Jared Goldberg Usa +1.05

10 Adrian Smiseth Sejersted Nor 1.15

36 Christof Innerhofer +1.68

40 Matteo Marsaglia +1.72

42 Dominik Paris +1.87

46 Guglielmo Bosca +2.36

50 Florian Schieder +2.61

55 Nicolò Molteni +3.35

57 Federico Simoni +3.56

Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata!

13.50 Il francese Cyprien Sarrazin vola!!!!!!! Passa il Ciaslat con soli 79 centesimi da Kilde e chiude addirittura sesto!!!!!!!!!!!!!!!! 87 centesimi!!!!!!!!!

13.44 Marco Odermatt è sempre in vetta alla classifica generale con 636 punti contro i 525 di Kilde. Nella coppa di specialità il norvegese fa il vuoto con 345 punti contro i 256 dello svizzero.

13.43 La diretta live si conclude qui. Rimarremo ovviamente pronti a segnalarvi eventuali inserimenti dell’ultimissimo minuto. Kilde vince la sua 5a gara sulla Saslong e la 15a per i colori norvegesi. Ottimo secondo Johan Clarey, strepitoso podio per Mattia Casse!

13.41 CLASSIFICA PROVVISORIA DISCESA

1 Aleksander Aamodt Kilde Nor 2:02.35

2 Johan Clarey Fra +0.35

3 Mattia Casse Ita +0.42

4 Adrien Theaux Fra +0.67

5 James Crawford Can +0.69

6 Mardo Odermatt Svi +0.92

6 Travis Ganong Usa +0.92

8 Jared Goldberg Usa +1.05

9 Adrian Smiseth Sejersted Nor 1.15

10 Nils Allegre Fra +1.18

33 Christof Innerhofer +1.68

36 Matteo Marsaglia +1.72

38 Dominik Paris +1.87

42 Guglielmo Bosca +2.36

45 Florian Schieder +2.61

49 Nicolò Molteni +3.35

50 Federico Simoni +3.56

13.38 Florian Schieder (53) chiude la parte alta con 1.03 da Kilde. Arriva poi al Ciaslat con 94 centesimi, lo supera con un erroraccio e 2.53. Chiude la sua prova in 45a posizione a 2.61.

13.34 Federico Simoni (50) non va oltre la 47a posizione a 3.56.

13.33 Il cileno Henrik Von Appen conclude in 43a posizione a 2.55. Ora al via il nostro Federico Simoni.

13.32 Il norvegese Henrik Roea arriva al Ciaslat con 87 centesimi di ritardo, lo supera con 1.40 e chiude in 26a posizione a 1.87.

13.31 L’austriaco Christopher Neumayer conclude in 27a posizione a 1.90.

13.29 Lo svizzero Urs Kryenbuehl arriva al Ciaslat con soli 48 centesimi, ne esce con 1.08 ed è il lizza per la top10! Si getta nello schuss con ottima velocità ed è 13° a 1.29!

13.27 Sam Alphand (Fra) con il numero 45 arriva al Ciaslat con soli 65 centesimi di ritardo, ne esce con 1.79 e anche lui rovina tutto. Conclude la sua prova in 29a posizione a 2.01.

13.25 Il canadese Broderick Thompson vola nel tratto centrale e perde soli 38 centesimi da Kilde! Arriva al Ciaslat con 23 centesimi ma crolla a 1.47! Finisce 14° a 1.48 ma si mangia le mani!

13.23 Marco Pfiffner (Lie) accusa soli 87 centesimi al Ciaslat, ne esce con 1.91 e rovina tutto. Conclude la sua prova in 33a posizione a 2.25.

13.22 L’austriaco Christoph Krenn esce di scena a metà pista dopo aver fatto segnare tempi interessanti.

13.20 CLASSIFICA PROVVISORIA DISCESA

1 Aleksander Aamodt Kilde Nor 2:02.35

2 Johan Clarey Fra +0.35

3 Mattia Casse Ita +0.42

4 Adrien Theaux Fra +0.67

5 James Crawford Can +0.69

6 Mardo Odermatt Svi +0.92

6 Travis Ganong Usa +0.92

8 Jared Goldberg Usa +1.05

9 Adrian Smiseth Sejersted Nor 1.15

10 Nils Allegre Fra +1.18

28 Christof Innerhofer +1.68

30 Matteo Marsaglia +1.72

32 Dominik Paris +1.87

35 Guglielmo Bosca +2.36

39 Nicolò Molteni 3.35

13.19 Lo svizzero Alexis Monney non va oltre la 23a posizione a 1.86

13.17 Lo spagnolo Adur Etxezarreta si ferma in 30a posizione a 2.17

13.16 Lo statunitense Sam Morse arriva al Ciaslat con soli 44 centesimi da Kilde, ne esce con 1.24 e si lancia verso l’arrivo, che taglia in 13a posizione a 1.45.

13.15 Lo svizzero Lars Roesti (38) arriva a metà percorso con 97 centesimi da Kilde, chiude la sua prova in 16a posizione a 1.70.

13.13 CLASSIFICA PROVVISORIA DISCESA

1 Aleksander Aamodt Kilde Nor 2:02.35

2 Johan Clarey Fra +0.35

3 Mattia Casse Ita +0.42

4 Adrien Theaux Fra +0.67

5 James Crawford Can +0.69

6 Mardo Odermatt Svi +0.92

6 Travis Ganong Usa +0.92

8 Jared Goldberg Usa +1.05

9 Adrian Smiseth Sejersted Nor 1.15

10 Nils Allegre Fra +1.18

25 Christof Innerhofer +1.68

27 Matteo Marsaglia +1.72

28 Dominik Paris +1.87

31 Guglielmo Bosca +2.36

35 Nicolò Molteni 3.35

13.11 Il canadese Jeffrey Read viene fermato dopo un ottimo secondo intermedio, dato che Molteni non era ancora arrivato…

13.10 Nicolò Molteni è lentissimo in alto e a metà pista accusa oltre 2 secondi. Finisce solamente 35° a 3.35.

13.09 Guglielmo Bosca arriva con 91 centesimi al Ciaslat, ne esce con un errore e 1.99. Peccato, conclude in 31a posizione a 2.36. Ora Nicolò Molteni

13.08 Yannick Chabloz non va oltre la 24a posizione a 1.98. Ora Guglielmo Bosca!

13.07 Il canadese Brodie Sieger (33) conclude la sua prova in 16a posizione a 1.70. Al via ora lo svizzero Yannick Chabloz.

13.05 Adrien Theaux contiene il gap in alto, arriva con 46 centesimi alle Gobbe e 42 al Ciaslat. Ne esce con un distacco di 73 e lotta per il podio! IL francese chiude ed è quarto!!!!!! 67 centesimi da Kilde! Al cancelletto il canadese Brodie Sieger.

13.03 La vittoria di Aleksander Aamodt Kilde sembra ormai in ghiaccio, ma mai dire “mai” sulla Saslong. Splendido il terzo posto di Mattia Casse, e gli azzurri non sono ancora finiti…

13.01 Lo sloveno Miha Hrobat è ottimo nel tratto centrale con soli 58 centesimi di ritardo. Esce dal Ciaslat con 1.31 e rovina tutto. Chiude 14° a 1.55. Al via il francese Adrien Theaux.

12.59 Lo sloveno Martin Cater chiude il gruppo dei 30. Arriva a metà pista con un secondo da Kilde, esce dal Ciaslat con 2.03 e conclude 26° a 2.35. Al via ora il suo connazionale Miha Hrobat.

12.57 Il francese Mathieu Bailet si ferma in 26a posizione a 2.36

12.56 CLASSIFICA PROVVISORIA

1 Aleksander Aamodt Kilde Nor 2:02.35

2 Johan Clarey Fra +0.35

3 Mattia Casse Ita +0.42

4 James Crawford Can +0.69

5 Mardo Odermatt Svi +0.92

5 Travis Ganong Usa +0.92

7 Jared Goldberg Usa +1.05

8 Adrian Smiseth Sejersted Nor 1.15

9 Nils Allegre Fra +1.18

10 Otmar Striedinger Aut +1.24

21 Christof Innerhofer +1.68

23 Matteo Marsaglia +1.72

24 Dominik Paris +1.87

12.54 Parte Adrian Smiseth Sejertsted che vola con 30 centesimi di vantaggio prima del Ciaslat, ne esce con un errore disastroso e getta alle ortiche il successo! Chiude ottavo a 1.15!

12.52 Mattia Casse è a soli 11 centesimi da Kilde in vetta! Arriva alle Gobbe con soli 3!!!!!! Si presenta al Ciaslat con 4 centesimi di ritardo, ne esce con 64, conclude terzooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! 42 centesimi da Kilde!!!!!!!!!!!!!!!!

12.50 Lo svizzero Gilles Roulin è lentissimo in avvio con 1.49 di ritardo, completa una prova disastrosa in 25a posizione a 3.17. Ed ora vediamo Mattia Casse!

12.48 Jared Goldberg perde 73 centesimi nel tratto iniziale, arriva alle Gobbe con 66, esce dal Ciaslat con 1.23 e chiude sestoooooo! 1.05 per lui! Con il sole su tutta la pista ora si può davvero fare bene! Tocca ora allo svizzero Gilles Roulin.

12.46 Il francese Blaise Giezendanner è il peggiore in vetta con 1.27 di ritardo da Kilde. Recupera 2 decimi dopo le Gobbe, ma sbaglia tutto al Ciaslat e chiude 18° a 2.03. Tocca allo statunitense Jared Goldberg.

12.43 Il francese Nils Allegre (23) lascia 1.10 in vetta, recupera nel tratto centrale, non sfrutta il Ciaslat ormai illuminato completamente dal sole e conclude comunque sesto!! 1.18 per il francese!

12.41 CLASSIFICA PROVVISORIA

1 Aleksander Aamodt Kilde Nor 2:02.35

2 Johan Clarey Fra +0.35

3 James Crawford Can +0.69

4 Mardo Odermatt Svi +0.92

4 Travis Ganong Usa +0.92

6 Matthias Mayer Aut +1.24

7 Romed Baumann Ger +1.52

8 Beat Feuz Svi +1.53

9 Bryce Bennett Usa +1.76

10 Andreas Sander Ger +1.74

Christof Innerhofer +1.68

Matteo Marsaglia +1.72

Dominik Paris +1.87

12.39 Il tedesco Andreas Sander perde oltre un secondo in vetta, conclude 10° a 1.74 con un ottimo finale.

12.37 Il canadese Cameron Alexander dopo un buon avvio non va oltre la 19a posizione a 2.28.

12.35 L’austriaco Otmar Striedinger rimonta alla grande nel finale dopo un pessimo inizio ed è sesto a 1.24! Tocca ora al canadese Cameron Alexander.

12.33 Dominik Schwaiger (Ger) è disastroso in vetta con 1.71 da Kilde, conclude solamente 18° a 2.78. Al via ora l’austriaco Otmar Striedinger.

12.31 Josef Ferstl (Ger) scende senza trovare mai la giusta velocità e conclude 12° a 1.89. Al cancelletto il suo connazionale Dominik Schwaiger.

12.29 James Crawford perde 7 decimi già in vetta ma rimonta bene alle Gobbe. Esce dal Ciaslat con 90 centesimi e conclude in terza posizione a 90!!!!!!!!! Che finale del canadese!!!!!!!! Tocca ora al tedesco Josef Ferstl.

12.27 Lo svizzero Stefan Rogentin (16) chiude al nono posto a 1.81 perdendo tantissimo nel finale. Al via ora James Crawford (CAN).

12.25 Si è chiuso il primo gruppo di merito e la sensazione è che Kilde oggi sia imprendibile. Odermatt ancora eccellente con un podio preziosissimo, mentre Clarey è al nono podio senza vittorie in carriera. Malissimo gli italiani al momento ultimi…

12.23 CLASSIFICA PROVVISORIA DISCESA

1 Aleksander Aamodt Kilde Nor 2:02.35

2 Johan Clarey Fra +0.35

3 Mardo Odermatt Svi +0.92

3 Travis Ganong Usa +0.92

5 Matthias Mayer Aut +1.24

6 Romed Baumann Ger +1.52

7 Beat Feuz Svi +1.53

8 Bryce Bennett Usa +1.76

9 Ryan Cochran-Siegle Usa +1.84

10 Daniel Hemetsberger Aut +1.94

12 Christof Innerhofer +1.68

13 Matteo Marsaglia +1.72

14 Dominik Paris +1.87

12.21 Marco Odermatt parte con un fardello di un secondo in vetta! Tiene bene nella parte centrale, risale addirittura prima del Ciaslat, ne esce perdendo 3 decimi e conclude la sua prova alla grande: terzo a 92 centesimi!

12.19 Aleksander Aamodt Kilde vola con 26 centesimi nel primissimo tratto. Chiude la parte di scorrimento con 5 ed è l’unico più veloce di Clarey che sembrava andare con i razzi al posto degli sci. Prima delle Gobbe accusa 21 centesimi, si presenta al Ciaslat con 42, ne esce con un tempo folle!!!!!!! 56 di vantaggio!!!!!!!!!!! Pazzesco!! Chiude la sua gara con il miglior tempo!!!!!!!!!!! 2:02.35 e 35 centesimi su Clarey!!!!!!!!!! Tocca ora a Marco Odermatt. Molto dipenderà da questa discesa!

12.16 Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle lascia mezzo secondo in vetta, quindi arriva al Ciaslat con 1.11 non risultando mai veloce. Conclude la sua prova in 7a posizione a 1.49. E ora attenzione, tocca a Aleksander Aamodt Kilde! Inizia ad arrivare il sole in punti che fino ad ora erano al buio, può ancora succedere di tutto!

12.13 Daniel Hemetsberger perde addirittura 1.15 in vetta e rovina subito la sua prova. Conclude in maniera migliore ed è settimo a 1.59. Al via ora lo statunitense Ryan Cochran-Siegle.

12.11 Matthias Mayer perde ben 52 centesimi dopo il tratto iniziale, che diventano 8 decimi. Arriva al Ciaslat con 1.02 di ritardo, ne esce dimezzando! L’austriaco ci prova nel finale e chiude terzo a 89 con uno schuss rivedibile. Tocca ora al suo connazionale Daniel Hemetsberger.

12.08 Lo svizzero Niels Hintermann è lentissimo in avvio con 7 decimi sul groppone. arriva alla curva del Lago con un secondo, quindi conclude con un errore proprio all’ingresso del Ciaslat. Attenzione ora, tocca a Matthias Mayer.

12.06 L’austriaco Vincent Kriechmayr chiude il tratto di scorrimento con quasi mezzo secondo da un ottimo Clarey. Cede ancora decimi nella parte mediana, sbaglia malamente al Ciaslat e non va oltre la sesta posizione a 1.60 davanti agli italiani. Al via ora lo svizzero Niels Hintermann.

12.03 Il francese Johan Clarey è nettamente avanti nella parte alta, quindi aumenta a mezzo secondo nel tratto centrale. Arriva al Ciaslat con un margine di 35, ne esce con 26 e chiude in prima posizione in 2:02.70! 57 di margine. Al cancelletto ora il vincitore di giovedì, Vincent Kriechmayr.

12.00 Beat Feuz chiude il tratto alto con 33 centesimi di ritardo da Ganong, quindi al Ciaslat arriva con 48 e ne esce con 73. Qui lo statunitense ha lasciato parecchio e tutti rimontano, il campione olimpico chiude terzo a 61, subito dietro Baumann. Tocca ora a Johan Clarey.

11.58 Dominik Paris è ottimo in alto con 24 centesimi su Ganong ma li perde tutti in fondo al tratto di scorrimento. Continua a perdere qualche centesimi di troppo nel settore centrale, arriva al Ciaslat con 62, poi erroraccio e crollo finale! “Domme” finisce ultimo con un distacco di ben 1.30. Al via ora Beat Feuz!

11.56 Christof Innerhofer lascia subito mezzo secondo in alto, quindi dopo le Gobbe si ritrova a 72 centesimi. Arriva al Ciaslat con 1.12, ne esce recuperando qualcosa e conclude in quarta posizione a 1.11, subito davanti a Marsaglia. Ed ora, attenzione! Parte Dominik Paris!

11.54 Matteo Marsaglia parte subito con tempi altissimi nel tratto di scorrimento. Arriva al Ciaslat con un distacco di oltre un secondo, risale qualcosa nel finale ma chiude comunque quarto a 1.15. Un altro azzurro al via: Christof Innerhofer!

11.51 Romed Baumann (GER) procede sui tempi di Ganong nella parte alta, quindi cede qualcosa prima della curva del Lago, sbaglia tutto al Ciaslata e chiude in seconda posizione a 60 centesimi. Al cancelletto il nostro Matteo Marsaglia.

11.49 Travis Ganong parte forte e aumenta il suo vantaggio metro dopo metro. Chiude con il tempo di 2:03.27 e 84 centesimi su Bennett. Al cancelletto ora il tedesco Romed Baumann.

11.47 Bryce Bennett chiude la sua prova senza impressionare e con qualche rischio di troppo con il tempo di 2:04.11. Al via ora il suo connazionale Travis Ganong

11.45 SI PARTE! SCATTA LA SECONDA DISCESA DELLA VAL GARDENA! Bryce Bennett è sul tracciato e dà il via alla 100a gara della storia sulla Saslong!

11.43 Pochi istanti e si parte! Bryce Bennett si prepara al cancelletto di partenza.

11.42 Per quanto riguarda l’Italia Dominik Paris proverà a rompere un vero e proprio digiuno con la pista di casa, sulla quale ha ottenuto un solo podio in carriera, ed è reduce da un pessimo 40° posto ottenuto giovedì. Nella prima discesa si è messo in luce solo Florian Schieder con un 13° posto finale. Gli azzurri sapranno fare qualcosa di più?

11.40 Siamo giunti alla quarta discesa della stagione. Nei due precedenti nordamericani altrettante vittorie di Aleksander Aamodt Kilde a Lake Louise e Beaver Creek (dove ha centrato il successo anche in superG) mentre giovedì Vincent Kriechmayr ha beffato Mardo Odermatt e Matthias Mayer

11.38 I partenti sono 65 per 16 Nazioni, mentre la tracciatura è stata affidata a Hannes Trinkl. Il meteo al momento parla di sole pieno finalmente, temperatura di -3° e neve ovviamente compatta.

11.35 La discesa sarà quella vera e propria della Saslong, a differenza di quella di giovedì che partiva all’altezza del superG. Le porte sono 37, la partenza è fissata a quota 2249 metri, l’arrivo a 1410 per un dislivello di 839 metri. Lunghezza di 3446 metri.

11.32 LA START-LIST DELLA DISCESA ODIERNA

1 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

2 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

3 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

4 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

5 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

7 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

8 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

10 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

11 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

12 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

13 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

14 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

16 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

17 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

18 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

19 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

21 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

22 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

23 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

24 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

25 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

26 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

27 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

28 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

29 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

30 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon

31 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

32 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

33 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

34 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI Nordica

35 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

36 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

37 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

38 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol

39 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

40 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head

41 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

42 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Augment

43 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE

44 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

45 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

46 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

47 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon

48 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

49 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

50 6292503 SIMONI Federico 1997 ITA Rossignol

51 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

52 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon

53 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

54 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

55 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic

56 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

57 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

58 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic

59 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol

60 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

61 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

62 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon

63 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Augment

64 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

65 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

11.29 CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DISCESA

1. Aleksander Kilde (Norvegia) 245

2. Marco Odermatt (Svizzera) 220

3. Vincent Kriechmayr (Austria) 169

4. Matthias Mayer (Austria) 160

5. Beat Feuz (Svizzera) 106

11.26 CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2022-2023

1. Marco Odermatt (Svizzera) 600

2. Aleksander Kilde (Norvegia) 425

3. Vincent Kriechmayr (Austria) 252

4. Matthias Mayer (Austria) 246

5. Lucas Braathen (Norvegia) 215

6. Manuel Feller (Austria) 175

7. Alexis Pinturault (Francia) 162

8. James Crawford (Canada) 146

9. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 145

10. Daniel Hemetsberger (Austria) 142

11.23 Per quanto riguarda la Val Gardena oggi andrà in scena la seconda discesa dopo la cancellazione del superG, di ieri, con gli Uomini Jet che torneranno a darsi battaglia dopo la vittoria di Vincent Kriechmayr di giovedì

11.20 Si va a chiudere ufficialmente il programma delle gare veloci della Val Gardena, quindi da domenica toccherà all’Alta Badia, con due giganti, poi giovedì sarà di scena lo slalom di Madonna di Campiglio, quindi tra Natale e Capodanno il Circo Bianco sarà, come sempre, di scena a Bormio.

11.15 Buongiorno e benvenuti in Val Gardena! Tra 30 minuti esatti prenderà il via la seconda ed ultima discesa valevole per la Coppa del Mondo 2022-2023!

Programma, orari e tv della giornata – La classifica di Coppa del Mondo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa della Val Gardena valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023. Sullo splendido scenario della Saslong si torna in azione dopo la cancellazione del superG di ieri e si proverà a completare, quantomeno, il programma previsto delle due discese.

La gara odierna prenderà il via alle ore 11.45 e sarà la discesa vera e propria della Val Gardena. Quella disputata giovedì (che andava a recuperare quella cancellata a Beaver Creek) aveva infatti la partenza abbassata, per cui oggi vedremo davvero lo spettacolo tra Gobbe di Cammello, Sochers e Ciaslat.

I favoriti non mancheranno. Su tutti, ovviamente, il vincitore della prima discesa, Vincent Kriechmayr, coadiuvato dai connazionali Matthias Mayer e Otmar Striedinger, quindi Marco Odermatt (beffato per 11 centesimi giovedì) cercherà il primo successo in carriera in discesa assieme al connazionale Beat Feuz, mentre non va assolutamente dimenticato un arrabbiatissimo Aleksander Aamodt Kilde, solo quinto nella prima discesa. L’Italia cerca di riscattarsi dopo un giovedì amaro, con Florian Schieder 13° come migliore risultato. Su tutti, ovviamente, ci aspettiamo la riscossa da Dominik Paris, solamente 40° sulla pista di casa.

La discesa della Val Gardena scatterà alle ore 11.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

Foto: LaPresse