LIVE Canada-Marocco 1-2, Mondiali calcio 2022 in DIRETTA: i Leoni dell’Atlante vincono e passano il turno da primi del girone!!!

18:06 La DIRETTA LIVE di OA Sport di Canada-Marocco termina qui, grazie mille per averci seguito e una buona serata a tutti!

18:04 Per conoscere l’avversaria dei Leoni dell’Atlante agli ottavi di finale bisognerà attendere le partite di stasera del gruppo E, un girone in cui ancora è tutto aperto e solo la Spagna sembra sicura del passaggio. Comunque l’avversaria dei nordafricani sarà una tra Spagna, Germania e meno probabilmente Giappone e Costarica. Il Marocco ha però fatto vedere di non temere nessuno e di poter veramente riscrivere la storia ed essere la rivelazione del Mondiale 2022.

18:02 Il Marocco si qualifica agli ottavi per la seconda volta nella storia dopo Messico ’86. Un girone fantastico quello dei nordafricani, probabilmente inseriti nel raggruppamento più competitivo del Mondiale, insieme ai secondi (Croazia) e terzi (Belgio) classificati della Coppa del Mondo di Russia 2018. Marocco che ha come fiore all’occhiello la vittoria sul Belgio arrivata nella seconda giornata.

18:00 Dopo un grande primo tempo dei Leoni dell’Atlante arriva la reazione dei canadesi, che giocano una seconda frazione di alto livello e vanno più volte vicini al pareggio. Canada che esce dal suo secondo Mondiale della storia ancora senza punti, ma facendo una grande figura in tutte e tre le partite. Ora la nazionale di Herdman avrà 4 anni per prepararsi al meglio al Mondiale del 2026 che organizzerà insieme a Stati Uniti e Messico.

17:57 Marocco che si qualifica come primo del girone, Croazia seconda e Belgio eliminato! Sono questi i verdetti del gruppo F dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar!

90+4′ FINE SECONDO TEMPO, CANADA-MAROCCO 1-2!

90+4′ Trenta secondi al termine, ora c’è solo da stabilire se il Marocco sarà primo o secondo del girone.

90+4′ E’ FINITA BELGIO-CROAZIA! BELGIO ELIMINATO E MAROCCO QUALIFICATO AGLI OTTAVI!

90+3′ Il Marocco recupera palla, porta completamente scoperta e recupero clamoroso di Alphonso Davies!

90+2′ Assedio canadese, nuovo corner con il portiere Borjan che a sua volta sale in area avversaria per saltare.

90+2′ Marocco tutto rintanato nella sua trequarti, fischi di paura dai trentamila e più tifosi della nazionale nordafricana.

90+1′ Sono solo quattro i minuti di recupero decretati dall’arbitro.

90′ Fallo a centrocampo in favore dei canadesi, che con le ultime forze rimaste spingono alla ricerca del pareggio.

88′ Bounou rischia di combinarla grossa al limite dell’area facendo venire un brivido a tutti i marocchini; il portiere riesce poi a far suo il pallone.

87′ Negli ultimissimi minuti si è un attimo allentata la pressione canadese, frutto anche delle parecchie interruzioni al gioco. Recupero che come da prassi in questi Mondiali sarà decisamente corposo.

86′ Ultimo cambio per il Marocco: esce uno sfinito Hakimi, entra Jabrane.

85′ Gomitata di Vitoria, il difensore centrale canadese viene subito ammonito.

83′ Johnston impatta in maniera infelice il pallone, rimessa dal fondo per Bounou.

82′ Canada che attacca con tutto l’organico a disposizione, nuovo calcio d’angolo in favore dei nordamericani.

81′ Ambrabat capovolge l’azione da difensiva in offensiva, con Hamdallah che spreca completamente una grande ripartenza gestendola come peggio non poteva.

80′ Quando in entrambe le partite mancano dieci minuti più recupero al termine, il Marocco conduce 2-1, mentre Croazia e Belgio sono ferme sullo 0-0. Con questi risultati Marocco primo e Croazia seconda, con il Belgio eliminato.

79′ Hakimi e Ambrabat guadagnano un rinvio dal fondo di importanza capitale in questo momento per il Marocco.

78′ Si mette a specchio Regragui, rafforzando la difesa passando a un più protettivo 5-4-1.

77′ Doppia sostituzione in arrivo anche per il Marocco: fuori Ziyech e Ounahi, dentro Hamdallah e El Yamiq.

76′ Ultimo cambio per il Canada: esce Hoilett, entra Wotherspoon.

76′ Niente di fatto neanche su questo tiro dalla bandierina per i canadesi, che però rimangono in possesso del pallone.

75′ Non riesce più a passare la metà campo la formazione nordafricana, Ambrabat perfetto in chiusura deve però concedere un altro corner.

74′ In difficoltà in questo momento il Marocco, con il Canada che ci crede e conquista un altro calcio d’angolo.

72′ TRAVERSA CANADA!!!! Hutchinson su calcio d’angolo impatta perfettamente il pallone che finisce sulla traversa e poi rimbalza sulla riga, senza entrare però completamente in porta. La successiva deviazione si spegne direttamente sul fondo. Canada veramente a centimetri dal pareggio.

71′ Punizione dalla trequarti per il Canada, con un grande cross di Alphonso Davis deviato in angolo dalla difesa del Marocco.

70′ Si accentra Ziyech con una grande percussione interna, l’attaccante del Chelsea, triplicato, finisce per terra ma per l’arbitro è tutto regolare.

69′ Dopo diversi minuti in cui la difesa dei nordafricani è stata sotto pressione, ora i marocchini provano a far passare il tempo con la palla tra i piedi.

68′ Nel Marocco non ci sono cambi tattici, ma solo due sostituzioni di interpreti.

67′ Fuorigioco fischiato ad Alphonso Davies, Canada ridisegnato ulteriormente con questo nuovo cambio che si dispone con il 3-4-1-2.

66′ Nel Canada invece fuori Osorio e dentro Laryea.

65′ Doppio cambio in arrivo per la nazionale di Regragui: escono Boufal e Sabiri, entrano Aboukhlal e Amallah.

64′ Non cambia il risultato in Belgio-Croazia, le due corazzate europee sono ancora ferme sullo 0-0.

63′ Hakimi preziosissimo in copertura a rallentare Davis, spinge ora il Canada alla ricerca del gol del pareggio.

62′ Canada che con i tre cambi è tornato al classico 3-5-2, facendo tornare nel suo ruolo naturale Alphonso Davies largo a sinistra.

61′ Marocco che prova ad addormentare la partita con il possesso palla.

60′ Triplo cambio per Herdman: escono Kaye, Larin e Adekugbe; entrano Hutchinson, David e Koné.

59′ Ounahi si innamora della palla e non scarica sul compagno libero in quella che poteva essere una ripartenza interessante. La palla rimane comunque in possesso dei Leoni dell’Atlante.

57′ Palla recuperata dal Canada che in transizione con Hoilett mette un pallone in mezzo sul quale arriva l’inserimento di Davies, il suo tocco con la punta si spegne direttamente sul fondo.

55′ Calcio di punizione insidioso a tagliare tutta la difesa del Marocco con Larin che per poco non trova una deviazione che sarebbe stata pericolosissima.

54′ Fase della partita in cui il Canada prova ad attaccare e i Leoni dell’Atlante si difendono con ordine, sempre pronti a ripartire in contropiede.

53′ Il pallone, sgonfio, viene immediatamente cambiato.

52′ Difesa compatta del Marocco, che in fase di non possesso si dispone con il 4-1-4-1.

51′ Ziyech cerca di servire Boufal in profondità, bravissimo Osorio a mettersi davanti all’attaccante marocchino.

50′ Il centrocampista della fiorentina è preziosissimo anche in chiusura, ottimo il suo intervento ad anticipare Alphonso Davies.

49′ Ambrabat un metronomo a centrocampo sta anche oggi disputando una partita di grandissimo livello.

48′ Ziyech va al traversone, palla troppo sul portiere e facile presa per Borjan.

47′ Il Marocco prova subito a gestire il pallone, in un secondo tempo che potrebbe diventare storico per la nazionale africana.

46′ Non ci sono stati cambi, si riprende con gli stessi ventidue che hanno terminato il primo tempo.

SECONDO TEMPO

16:54 A tra poco per il secondo tempo!

16:52 Inizio fortissimo del Marocco, che nei primi 25′ minuti trova due gol. Partita sbloccata al quarto minuto con il gol della stella Ziyech, poi al 23esimo in un contropiede perfetto En-Nesyri trovato da Hakimi batte per la seconda volta Borjan. Sul finale di primo tempo sale il ritmo del Canada, che trova il fortunoso autogol che accorcia le distanze. Sfortunato ancora il Marocco, a cui viene annullato il gol del 3-1, con sempre Aguerd protagonista in negativo. In virtù dello 0-0 tra Croazia e Belgio, in questo momento il Marocco è qualificato agli ottavi come primo del girone F.

45+5′ Fine primo tempo, Canada-Marocco 1-2!

45+3′ GOL ANNULLATO AL MAROCCO! En-Nesyri sugli sviluppi del calcio di punizione aveva trovato il gol del 3-1, scaricando in porta con grande potenza il suo sinistro. Ancora una volta protagonista in negativo Aguerd, che si trovava in fuorigioco tra il portiere e la linea del tiro del suo attaccante, controllo VAR e conferma del gol annullato.

45+2′ Torna a manovrare il Marocco, con il Canada che commette un altro fallo e Adekugbe diventa il terzo ammonito di questo primo tempo.

45+1′ Si lotta in mezzo al campo, alla fine la rimessa laterale è a favore del Marocco.

45′ Saranno cinque i minuti di recupero!

44′ Partita che ora sembra girare, con l’inerzia che sta passando a vantaggio dei canadesi, alla ricerca del primo punto a una fase finale del Mondiale.

42′ Adekugbe sulla corsia mancina va al cross deviato dal difensore marocchino Aguerd, il cui tocco sorprende sul primo palo Bounou. Il portiere tocca la palla ma non ha abbastanza forza per spingerla oltre la linea di porta. Primo gol incassato nel Mondiale dal Marocco, che per ora rimane al comando del suo girone.

41′ AUTOGOL DI AGUERD! Il Canada riapre la partita! Canada-Marocco 1-2!

40′ Marocco che spinge alla ricerca del terzo gol, quello che costringerebbe la Croazia a vincere con più di un gol di scarto per togliere il primo posto ai nordafricani.

39′ En-Nesyri subisce fallo e permette ai Leoni dell’Atlante di tornare in possesso palla.

38′ Canada che ora prova a gestire il pallone, senza però riuscire a impensierire la difesa del Marocco.

36′ Tutto a posto, si riparte da un calcio di punizione per il Canada di cui si incarica il portiere Borjan.

35′ Gioco fermo, problemi all’auricolare dell’arbitro.

34′ Fa malissimo quando riparte il Marocco! Sempre sulla fascia destra, sempre con il tandem Hakimi-Ziyech, con quest’ultimo che mette un altro pallone arretrato sul quale Boufal tenta un preziosismo, arriva quindi alle sue spalle Sabiri che si vede murato il suo tiro.

33′ Saiss giganteggia in difesa, altra grande chiusura e palla recuperata per la nazionale di Regragui.

32′ Sbaglia il controllo Buchanan, rimessa laterale per il Marocco.

30′ Pescato in fuorigioco En-Nesyri, in un contropiede che poteva rivelarsi ancora pericolosissimo per la nazionale nordamericana.

29′ Entrata dura di Kaye che colpisce alle spalle un avversario, ciò anche a testimoniare il nervosismo della squadra di Herdman.

28′ Possesso del pallone per i nordamericani, Saiss attentissimo in chiusura su Hoilett.

27′ Secondo ammonito del match, è il canadese Osorio.

26′ Prova a reagire il Canada, tra le due squadre però è netta la differenza di livello, almeno in questa prima mezz’ora.

25′ Sempre più al comando del gruppo F i Leoni dell’Atlante, 7 punti contro i 5 della Croazia, che sta pareggiando 0-0 con il Belgio. In questo momento anche la differenza reti è a favore del Marocco, 4 a 3.

24′ Si sblocca l’attaccante del Siviglia in questi Mondiali! Palla stratosferica di Hakimi a servire in profondità En-Nesyri che attacca perfettamente alle spalle la difesa canadese e a tu per tu con Borjan lo infila sul suo palo. Inizio spettacolare del Marocco!

23′ EN-NESYRI!!!! Raddoppio dei nordafricani!!! Canada-Marocco 0-2!

22′ Alza il baricentro il Canada, ma i Leoni dell’Atlante escono dal pressing con grande qualità.

21′ Elegante disimpegno del Marocco, che prova a trovare sbocchi anche sulla corsia di Mazraoui.

20′ Si aiuta con un braccio Boufal in un contrasto, fallo a favore del Canada a metà campo.

19′ I nordafricani ora temporeggiano e aspettano gli avversari per poi ripartire in velocità.

17′ Rimessa laterale per il Canada dopo il rilancio sbagliato di Bounou.

16′ Gestisce palla il Marocco, impostando l’azione dal basso con i suoi difensori centrali.

15′ BUCHANAN! Che occasione per il Cananda! Contropiede perfetto guidato dalla magnifica giocata di Larin che dopo un tunnel si trova una prateria davanti, traversone basso a tagliare i difensori che trova l’esterno del Bruges che non riesce con il destro a deviare nello specchio della porta.

14′ Altissimo il ritmo che sta imponendo al match il Marocco, Johnston non riesce ad evitare il calcio d’angolo.

13′ Saiss prova subito la verticalizzazione a cercare En-Nesyri, palla troppo lunga e recupero della difesa nordamericana.

12′ Canada che parte in contropiede, Buchanan però si trascina la palla in fallo laterale.

11′ La squadra di Herdman non riesce a uscire, subito palla persa e calcio di punizione dalla trequarti per il Marocco.

10′ Boufal svirgola completamente la sua conclusione e ci sarà rimessa laterale in favore del Canada.

8′ Deviata dalla barriera in calcio d’angolo la punizione di Sabiri che ha tentato la conclusione direttamente in porta.

7′ I Leoni dell’Atlante sono partiti fortissimo, Ounhai subisce un durissimo intervento da Hoilett che si becca il primo cartellino giallo del match.

6′ Meglio non poteva iniziare per il Marocco, che sblocca subito il risultato e si porta momentaneamente in testa al gruppo F.

5′ Errore clamoroso della difesa canadese, retropassaggio per Borjan impreciso e il portiere cerca in uscita una giocata di prestigio che non gli riesce; la palla quindi arriva direttamente sul sinistro del giocatore del Chelsea che da distanza considerevole ma con la porta sguarnita scavalca tutti e deposita il pallone in rete con il suo tocco magico.

4′ ZIYECH!!!!!!!!!! MAROCCO SUBITO IN VANTAGGIO! Canada-Marocco 0-1!

3′ Ripartenza Canada con Alphonso Davies che mette una palla interessante a rimorchio, attenta la difesa marocchina ad allontanare la minaccia.

2′ Ziyech mette in mezzo il primo pallone lavorato sulla fascia destra con Hakimi, Boufal sfiora solo.

1′ E’ il Marocco a muovere il primo pallone, lancio in avanti e subito aggressione alta.

PRIMO TEMPO

15:57 Ora è veramente tutto pronto per Canada-Marocco! Buon divertimento e buon calcio a tutti!

15:55 Tre i precedenti tra Canada e Marocco, con i nordafricani che non hanno mai perso (2 vittorie e 1 pareggio), l’ultimo è il successo per 4-0 in un’amichevole del 2016. Squadre che hanno effettuato il loro ingresso in campo, è il momento degli inni nazionali!

15:53 La nazionale nordamericana non è comunque stata vittima sacrificale, effettuando verso la porta ben 30 turi in due partite. Il Canada vuole conquistare finalmente la prima vittoria o il primo punto nella fase finale di un Mondiale alla sua seconda partecipazione.

15:51 Il Canada, dopo aver raccolto 0 punti in due partite, è già ufficialmente eliminato dal Mondiale. La nazionale di Herdman nella gara d’esordio è stata superata di misura dal Belgio, e non è bastato nella seconda partita il primo gol in assoluto nella competizione per i canadesi, messo a segno dalla stella Alphonso Davies, che si sono dovuti arrendere al ritorno della Croazia (1-4 il risultato finale).

15:48 Terzini di spinta e di grande livello europeo, Hakimi e Mazraoui; un attaccante che gioca al Siviglia, En-Nesyri; e la stella assoluta Ziyech sono le colonne portanti del Messico, una squadra che può diventare la rivelazione di questo Mondiale.

15:45 Quella contro il Belgio è stata la terza vittoria ai Mondiali del Marocco in 18 partite disputate, con tutti i successi che sono arrivati contro nazionali europee (precedentemente Portogallo e Scozia).

15:42 Il Marocco di Walid Regragui sta disputando un campionato Mondiale sopra le aspettative; dopo aver fermato la Croazia sullo 0-0 si sono resi protagonisti di una grande impresa battendo il Belgio 2-0 con le reti di Sabiri e Aboukhal.

15:38 La classifica del girone B a 90 minuti dal termine è la seguente: Croazia 4, Marocco 4, Belgio 3, Canada 0. Con il Canada già eliminato, il Marocco ha a disposizione due risultati su tre per conquistare gli ottavi di finale. I Leoni dell’Atlante, infatti, passano se vincono o pareggiano, in caso di sconfitta invece dovranno sperare che Croazia-Belgio, che si gioca in contemporanea, finisca o in pareggio (si andrebbe a guardare la differenza reti con il Belgio) o che i vice Campioni del Mondo in carica abbiano la meglio.

15:35 I Leoni dell’Atlante vanno a caccia della seconda qualificazione agli ottavi (dopo Messico ’86) nelle 6 edizioni del torneo disputate, i canadesi già eliminati per la gloria e il loro primo punto. Stadio Al Thumama di Doha, fischio d’inizio alle ore 16.00.

15:02 Ecco le formazioni ufficiali:

CANADA (3-4-3): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Adekugbe, Osorio, Kaye, Davies; Buchanan, Larin, Hoilett. CT: Herdman.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Ambrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT Regragui.

15:00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Marocco, ultima giornata del gruppo F dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Nordafricani per completare un girone da sogno e qualificarsi per gli ottavi, nordamericani già eliminati.

