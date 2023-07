Ciclismo, Mathieu van der Poel: “Devo migliorare la mia resistenza, sennò finirò sempre dietro a van Aert”

Pochi giorni fa si è svolto in Belgio l’Exact Cross Mol, una corsa di ciclocross di seconda fascia a cui hanno però partecipato tutti i big. La vittoria è andata al padrone di casa Wout van Aert, che ha trionfato davanti al suo rivale di sempre Mathieu van der Poel e al campione del mondo Tom Pidcock.

Proprio l’olandese van der Poel, giunto al traguardo con un ritardo di 56” da van Aert, ha accusato la sconfitta e al termine della gara ha affermato (fonte: Het Nieuwsblad): “Non ho avuto buone sensazione, non mi sentivo bene e non sono soddisfatto della mia prova”.

Il classe 1995 ha poi proseguito: “Non ho davvero una spiegazione per questo. Abbiamo lavorato tanto e forse devo rifocalizzarmi un po’ verso le prossime gare”.

Il quattro volte campione del mondo tornerà in pista oggi a Gavere (Belgio) per la quartultima tappa della Coppa del Mondo. Poi sarà presente alle gare Superprestige a Heusden-Zolder e Diegem il 27 e 28 dicembre, prima di concludere l’anno all’Exact Cross di Loenhout. Successivamente, a inizio 2023, l’olandese sarà al via al Trofeo X2O a Herentals e Koksijde e in seguito prenderà parte alla Coppa del Mondo a Zonhoven l’8 gennaio. Infine, dopo una pausa per un ritiro con l’Alpecin-Deceuninck, correrà alla tappa di Coppa del Mondo di Benidorm il 22 gennaio e poi parteciperà ai Mondiali di Hoogerheide il 5 febbraio.

In vista delle prossime gare van der Poel ha detto: “Spero di avere gambe migliori durante il periodo natalizio e di poter offrire più resistenza, altrimenti sarò sempre dietro a Van Aert”.

