Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Gavere 2022: programma, orari, tv, streaming. Presenti Van Aert, Van der Poel e Pidcock

La Coppa del Mondo di ciclocross prosegue con la sua corsa. Quartultimo appuntamento stagionale per quanto concerne la classifica iridata 2022-2023: si va a Gavere, in Belgio, in cui i tre grandi della disciplina Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel e Tom Pidcock sono prontissimi a darsi battaglia per il successo parziale.

LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO DI CICLOCROSS DALLE 15.10

Per quanto concerne la classifica, il leader della generale è invece Laurens Sweeck: il belga della Crelan-Fristads è stato sempre molto costante e ha ora una chance per allungare su Eli Iserbyt, costretto al forfait per i postumi della caduta in Val di Sole. Ad impensierire la leadership di Sweeck sarà dunque Michael Vanthourenhout, autore di una vittoria strepitosa in Italia.

Anche la gara femminile deve rinunciare ad una delle grandi protagoniste, Fem Van Empel: anche lei era rimasta vittima di uno scivolone nella gara di nove giorni fa e si è preferito non rischiare. Buona occasione dunque per Puck Pieterse, sua avversaria per la Coppa del Mondo, di ridurre le 65 lunghezze di margine. Ma attenzione anche ad Annemarie Worst e Lucinda Brand, al rientro alle competizioni e a caccia di un posto al sole, oltre ad avere un occhio di riguardo per la britannica Zoe Backstedt.

Abbastanza nutrita la spedizione di italiani al via. Al momento risultano iscritti dieci azzurri, cinque per gara. Fra gli uomini saranno Gioele Bertolini e Jakob Dorigoni ad andare a caccia di un buon risultato, seguiti da Samuele Silla Gilioli, Lorenzo Masciarelli e Loris Tursi. Nella gara femminile speranze riposte su Sara Casasola, affiancata da Lucia Bramati, Francesca Baroni e Giada e Letizia Borghesi.

Di seguito il programma completo della tappa di Gavere della Coppa del Mondo di Ciclocross 2022/23, con tutte le informazioni necessarie per seguire le gare in diretta:

PROGRAMMA CICLOCROSS GAVERE OGGI

Lunedì 26 dicembre 2022

13:40 – Donne Elite

15:10 – Uomini Elite

DOVE VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Eurosport 1 (210 Sky)

Diretta streaming: Eurosport player, Discovery plus

DIRETTA LIVE scritta: OA Sport

ITALIANI IN GARA

Élite Maschile

Gioele Bertolini

Jakob Dorigoni

Samuele Silla Gilioli

Lorenzo Masciarelli

Loris Tursi

Élite femminile

Francesca Baroni

Giada Borghesi

Letizia Borghesi

Lucia Bramati

Sara Casasola

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla