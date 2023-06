Calendario Serie A basket: orari partite 17-18 dicembre, dove vederle in tv, programma, streaming

Undicesimo turno in arrivo per la Serie A, che si avvia a definire le questioni fondamentali legate alle Final Eight di Coppa Italia: siamo infatti vicini alla determinazione delle otto squadre che giungeranno a Torino nel prossimo febbraio. In realtà ne siamo anche lontani, vista la complessissima situazione di classifica per larghi tratti.

Si inizia al sabato: Sassari cerca di uscire dalla fase negativa contro Napoli, che però ha una buonissima fiducia. Domenica di fuoco a Trento, dal momento che arriva Milano dopo che entrambe le squadre perlomeno hanno gioito in Europa. Varese vuole riprendere la marcia, Trieste vuole staccarsi dalla zona calda. Treviso chiede risposte dopo le difficoltà, ma Brindisi non sarà avversaria facile. Sfida di lusso a Brescia: dopo le gioie di EuroCup c’è la Virtus Bologna. A Reggio Emilia arriva una Reyer Venezia in cerca di punti, mentre Pesaro va a Verona con rinnovata convinzione. Scafati, infine, prova a far valere il fattore PalaMangano con Tortona.

Di seguito il programma completo delle partite dell’undicesima giornata di Serie A 2022-2023, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso DMAX (in chiaro), Eurosport 2, Eurosport Player, Discovery+ ed Eleven Sports.

SERIE A 2022-2023: UNDICESIMA GIORNATA

Banco di Sardegna Sassari-GeVi Napoli – sabato 17/12/2022 ore 20:30 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go, DAZN, Eleven Sports

Dolomiti Energia Trentino-EA7 Emporio Armani Milano – domenica 18/12/2022 ore 17:00 Eleven Sports

Openjobmetis Varese-Pallacanestro Trieste – domenica 18/12/2022 ore 18:00 Eleven Sports

Nutribullet Treviso-Happy Casa Brindisi – domenica 18/12/2022 ore 18:30 Eleven Sports

Germani Brescia-Virtus Segafredo Bologna – domenica 18/12/2022 ore 19:00 Eleven Sports

Unahotels Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia – domenica 18/12/2022 ore 19:00 DMAX, Discovery+, Eurosport Player, Eleven Sports

Tezenis Verona-Carpegna Prosciutto Pesaro – domenica 18/12/2022 ore 19:30 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go, DAZN, Eleven Sports

Givova Scafati-Bertram Yachts Derthona Tortona – domenica 18/12/2022 ore 20:30 Eleven Sports

