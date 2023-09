Basket femminile: Schio si prende il big match di Serie A1 contro Venezia. Ragusa si riaccende, Virtus Bologna battuta

Sei partite si sono giocate oggi nel campionato di Serie A1 femminile, in attesa di Moncalieri-Lucca che verrà giocata martedì. In programma anche il big match tra Famila Schio e Reyer Venezia, che ha dimostrato un’altra volta come le orange, al momento, in Italia restino un gradino sopra tutte.

PASSALACQUA RAGUSA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 76-72

Arriva la prima grande riscossa delle iblee, che sconfiggono una Virtus Bologna priva tanto di Rupert quanto di Dojkic e non sostenuta adeguatamente dalla panchina. Che le cose vadano bene per le padrone di casa si capisce fin dall’inizio: si corre sul filo del punto a punto, ma il trio Anigwe-Romeo-Vitola risponde sempre a Parker con tratti di altre. 23-20 a fine primo quarto, poi 40-33 all’intervallo perché Romeo e Anigwe continuano a realizzare con continuità. Arriva anche il +11 (51-40) con la tripla di Attura, ma il PalaMinardi trema per il parziale di 0-10 firmato Cinili, Laksa e Barberis. Parker sorpassa in lunetta, entra in scena Zandalasini, c’è il punto a punto, ma Ragusa ha il merito di guadagnarsi tanti liberi, che poi sono quelli che regalano la vittoria finale con Attura che ne segna quattro vitali.

TOP SCORER

RAGUSA – Anigwe 24, Romeo 20, Vitola 10

BOLOGNA – Parker 18, Laksa 17, Zandalasini 16

FILA SAN MARTINO DI LUPARI-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 65-72

La risposta al risultato arrivato dalla Sicilia è di Sassari, che aggancia il secondo posto di Bologna e Venezia espugnando il PalaLupe. Partita, questa, piena di parziali: 9-2 Fila con tanta Pastrello, 0-9 Dinamo a suon di triple, poi il 7-0 di Dedic e Marta Verona per il 20-15 di fine primo quarto. Washington e Russo si scatenano fino al 28-15, poi arriva Carangelo a trascinare il blocco straniero del Banco ed in pochi minuti è 35-36, prima del 41-38 dell’intervallo. Si continua punto a punto nel terzo periodo, Marta Verona riprova a farsi strada per il 51-44, ma a quel punto entra in scena Holmes: 54-53 a 10′ dal termine, solo per lanciare l’affondo finale di Thomas che completa l’opera.

TOP SCORER

FILA – Dedic e Washington 12, M. Verona 10

SASSARI – Holmes 17, Thomas 14 e Gustavsson 14

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO 74-59

Vittoria importante, quella di Campobasso, per consolidare la zona playoff, mentre San Giovanni Valdarno continua a fare i conti con la zona salvezza. Nel primo quarto a fare la voce grossa sono Tassinari, Garrick e le bassissime percentuali della Magnolia, il che significa 10-15. Tutto il secondo periodo è punto a punto, con Parks, Nicolodi e Togliani che si vedono rispondere non solo da Tassinari, ma anche da un buon momento di Koizar: 32-33 all’intervallo. L’equilibrio non si sblocca nemmeno nei 10′ successivi, con Perry e Nicolodi protagoniste per la Molisana e le risposte soprattutto di Paulsson e Schwienbacher per le ospiti. Dal 46-48 del terzo quarto, però, le padrone di casa trovano un primo 9-0 con tanta Parks, vedono accendersi Milapie e tanto basta per un parziale di 28-11 che decide tutto.

TOP SCORER

CAMPOBASSO – Milapie 17, Parks 15, A. Togliani 12

BRUSCHI -Garrick 15, Tassinari 11, Paulsson 8

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI-E-WORK FAENZA 64-60

Rischia, ma vince il Geas per mantenere la quinta posizione alle spalle di Bologna e Sassari. Dopo un primo quarto a basso punteggio (12-11), in cui al buon momento di Hinriksdottir risponde quello di Holmes, nel secondo una combinazione di grande difesa e attacco inafferrabile fa sì che da un lato Faenza non segni più per oltre nove minuti, dall’altro che tutta la batteria offensiva dell’Allianz diventi protagonista del 36-16 che è il punteggio dell’intervallo. Dalla metà del terzo periodo l’E-Work prova a scuotersi, inizialmente con la buona vena di Davis e Kunaiyi-Akpanah e poi con quella delle italiane (51-39 a 10′ dal termine). Il Geas gestisce fin quasi al termine, però, sebbene le ospiti una mezza opportunità data dalla coppia Davis-Faustini ce l’abbia.

TOP SCORER

GEAS – Holmes 13, Gorini 11, Panzera 10

FAENZA – Davis 15, Hinriksdottir 13, Kunaiyi-Akpanah 10

PARKING GRAF CREMA-RMB BRIXIA BASKET 72-65

Arriva la seconda vittoria per la Parking Graf, ed in un match quasi sempre ricco di equilibrio. Il gruppo delle straniere piazza il primo 10-3, ma è Johnson la principale artefice del rientro bresciano (21-20 a fine primo periodo). Kaba, Meresz e Conte contribuiscono, nei secondi 10′, a creare un piccolo solco che vale il 43-38 all’intervallo, ma la partita, nonostante il 47-38 al rientro sul parquet, ha ancora tanto da dire e lo dimostra col fatto che, dopo il 54-41, gli ultimi 5′ del terzo quarto siano tutti di Johnson e Zanardi: 54-51. Scarsi firma anche il -1, ma le energie spese sono tante. Dickey trova diverse iniziative che la portano in lunetta con molti liberi a segno, dall’altra parte il canestro si chiude e l’esito è quello del punteggio finale, forse anche non del tutto generoso per Crema.

TOP SCORER

CREMA – Conte e Kaba 18, Meresz 15

BRIXIA – Johnson 22, Vente 16, Zanardi 14

FAMILA WUBER SCHIO-UMANA REYER VENEZIA 83-71

Big match se ce n’è uno, ed è proprio quello che va in mano al Famila, ancora imbattuto in queste dieci partite iniziali. Il primo quarto parte con un 6-0 firmato Ndour-Keys-Verona; Kuier prova a rispondere, ma proprio Keys appare indiavolata in questi minuti iniziali fino al 16-8. Dal 21-12 di Mabrey parziale di 0-8 della Reyer con tanta Cubaj e 21-20 dopo 10′. Shepard e Villa continuano a mantenere in equilibrio la situazione fino a metà secondo quarto, poi, d’improvviso, la difesa di casa chiude i rubinetti e Mabrey diventa incontenibile fino al 49-35 dell’intervallo. Al ritorno sul parquet Howard rincara la dose per il +18 (59-41), mentre Venezia prova a trovare varie soluzioni da diverse giocatrici senza che nessuna riesca a prendere realmente in mano il tentativo di recupero. Questo, peraltro, neanche arriva mai davvero: Schio non fa sconti e controlla fino al termine.

TOP SCORER

SCHIO – Mabrey 25, Ndour e Howard 17

VENEZIA – Villa, Madera, Shepard, Kuier 12

CLASSIFICA

1 Schio 20

2 Venezia, Bologna, Sassari 16

5 Sesto San Giovanni, Campobasso 14

7 San Martino di Lupari, Ragusa 10

9 Moncalieri 8

10 Crema, Faenza 4

12 Lucca, Brescia, San Giovanni Valdarno 2

Moncalieri e Lucca una partita in meno (si affrontano martedì)

Foto L.Canu / Ciamillo-Castoria