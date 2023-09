Trento-ZAKSA oggi in tv, Champions League volley: orario 29 novembre, dove vederla, programma, streaming

Oggi martedì 29 novembre (ore 20.30) si gioca Trento-ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, match valido per la fase a gironi della Champions League 2022-2023 di volley maschile. Si tratta della grande rivincita delle ultime due finali della massima competizione europea, vinte dalla compagine polacca in entrambi i casi. I dolomitici cercheranno di frenare i Campioni d’Europa di fronte al proprio pubblico, provando a vincere quello che è a tutti gli effetti lo scontro diretto che vale un grosso pezzo del primo posto in classifica.

Gli uomini di coach Angelo Lorenzetti non stanno attraversando un buon momento di forma, in campionato hanno perso contro Milano e sembrano avere le polveri un po’ magnate. Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Matey Kaziyski e compagni dovranno necessariamente invertire la rotta se vorranno battere un avversario decisamente arduo da battere. I padroni di casa si stanno anche avvicinando al Mondiale per Club e vogliono presentarsi al grande appuntamento forti di un successo di rilievo in ambito continentale.

Trento ha vinto le prime due partite contro Karlovarsko e Menen, proprio come lo ZAKSA: entrambe si presentano con 2 vittorie, 6 punti e un quoziente set di 6-1. Vincere questa sera permettere di mettere una seria ipoteca sul primo posto e sulla qualificazione diretta ai quarti di finale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, match valido per la fase a gironi della Champions League 2022-2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2; in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv, Sky Go, Now Tv, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

20.30 Itas Trentino vs Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle

