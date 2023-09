LIVE Trento-ZAKSA 3-1, Champions League volley in DIRETTA: la “vendetta” dell’Itas! Michieletto e Kaziyski decisivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.26: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata!

22.34: In casa Trento top scorer Michieletto con 21 punti, doppia cifra anche per Kaziyski con 14, Dzavoronok e Lisinac con 10. Per lo Zaksa 21 punti per Kaczmarek, 18 per Staszewski, 11 per Sliwka

22.33: Bene in battuta e in difesa e cresciuto tanto in attacco negli ultimi due set, l’Itas è riuscito a giocare meglio nei momenti decisivi contro uno Zaksa che non ha mai mollato, anche quando era sotto 2-1 e 15-10. Fortunatamente nessun problema per Lavia che, dopo essere riuscito per un colpo all’anca, è rientrato nel finale

22.31: Michieletto assoluto protagonista del match contro i polacchi campioni d’Europa ma dal terzo set in poi si è rivisto un grandissimo Kaziyski che ha trascinato Trento alla vittoria

22.30: Vittoria di sostanza per l’Itas Trentino che vendica così le due sconfitte subite nelle ultime due finali di Champions

25-23 DZAVOROOOOOOOOOOOONOOOOOOK!!! Vincente sulle mani del muro da zona 4! Trento batte lo Zaksa 3-1!

24-23 Invasione di testa di Trento

Challenge sull’attacco di Staszewski

24-22 Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Mano out con muro piazzato da zona 4

23-22 Vincente Staszewski da zona 4

23-21 Kaziyskiiiiiiiiiiiiiii!!! Diagonale strettissima da zona 2

22-21 La diagonale di Kaziyski da zona 2

21-21 Vincente la diagonale di Kaczmarek da zona 4

21-20 Mano out di Kaziyski da seconda linea

20-20 Ace di Janusz

20-19 La parallela di Kaczmarek da seconda linea

20-18 La pipe di Michieletto!

19-18 Diagonale di Sliwka da zona 4

19-17 Mano out Dzavoronok da zona 4

18-17 mano out Kaziyski da zona 2

17-17 Errore al servizio Trento

17-16 Primo tempo Lisinac

16-16 Staszewski vincente da zona 4

16-15 Primo tempo di Lisinac

15-15 Invasione Trento

15-14 Ace di Kalembka

15-13 Vincente Kaczmarek da zona 2

15-12 Ancora il nastro aiuta Kalembka: ace

15-11 Errore al servizio Trento

15-10 La pipe di Dzavoronok

14-10 Kaziyski con alzata di Michieletto mani out da seconda linea

13-10 Vincente Kaczmarek da zona 4 a chiudere una lunga azione ma Trento c’è!

13-9 Dzavoronok!!! Vincente dopo una grande difesa di Trento

12-9 La diagonale di Michieletto da zona 4

11-9 Errore al servizio Trento

11-8 Parallela di Kaziyski da zona 2

10-8 Ace Pashitskii

10-7 Mano out di Kaczmarek da seconda linea

10-6 Mano out di Dzavoronok da zona 4

9-6 Diagonale vincente di Staszewski da zona 4

9-5 Muroooooooooooooooo Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

8-5 Errore al servizio Zaksa

7-5 Ace con l’aiuto del nastro di Kaczmarek

7-4 Vincente Kaczmarek da zona 2

7-3 Errore di Janusz, palla fuori dall’asta

6-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooooo

5-3 Mano out di Kaziyski da zona 4

4-3 Out l’attacco di Lisinac

4-2 Vincente il diagonale stretto di Staszewski

4-1 Errore al servizio Trento

4-0 Michielettoooooooo!!! Vincente da zona 4

3-0 La free ball di Sbertoli

2-0 Mano out Michieletto da zona 4

1-0 Mano out di Kaziyski da seconda linea

26-24 E’ fuoriiiiiiiiiiii!! Trento scatta avanti 2-1 nei set. Che bravi i trentini, nel momento di difficoltà, con Lavia in panchina infortunato, con Kaziyski in difficoltà

26-24 Errore di Kaczmarek che spara fuori. C’è la richiesta del challenge

25-24 Out l’attacco di Sliwka dopo la bella difesa dello Zaksa

24-24 Seconda linea vincente di Kaczmarek

24-23 Primo tempo Podrascanin

23-23 Errore al servizio Trento

23-22 Murooooooooooooooooooo Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Primo muro nel set dell’Itas

22-22 Primo tempo Pashitskii

22-21 Primo tempo Lisinac

21-21 Ace Kaczmarek

21-20 In campo la difesa di Staszewski, errore di valutazione di Trento

21-19 Errore al servizio Trento

21-18 La pipe di Dzavoronok

20-18 La diagonale di Staszewski da zona 4

20-17 Vincente Kaziyski senza muro grazie alla prodezza di Sbertoli

19-17 Mano out di Sliwka da zona 2

19-16 Mano out chirurgico di Michieletto da zona 4

18-16 Mano out di Sliwka da zona 4

18-15 Errore al servizio Trento

18-14 Vincente la parallela di Dzavoronok da zona 4

17-14 Errore al servizio Trento

17-13 Errore al servizio Zaksa

16-13 Primo tempo Pashiiskii

16-12 Mano out di Kaziyski da zona 2

15-12 Out la pipe di Sliwka

14-12 Errore al servizio Zaksa

13-12 Mano out di Staszewski da zona 4

13-11: Fallo in palleggio di Shoji

12-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooo

11-11 Primo tempo di Lisinac

10-11 La diagonale stretta di Staszewski da zona 4 a chiudere una lunga azione

10-10 Vincente Staszewski da zona 4

10-9 Primo tempo Lisinac

9-9 Errore al servizio Trento

9-8 La diagonale di Michieletto da zona 4. Trento c’è!

8-8 Vincente la parallela di Michieletto da zona 4

7-8 Invasione Trento

7-7 La pipe di Staszewski

7-6 Errore al servizio Zaksa

6-6 Mano out di Sliwka da zona 4

6-5 La pipe di Michieletto

5-5 Vincente Staszewski da zona 4

5-4 Mano out Dzavoronok

4-4 Out anche Kaczmarek da seconda linea

3-4 Out il primo tempo di Pashitskii

2-4 Invasione Zaksa

1-4 La free ball di Pashitskii

1-3 Il muro su Kaziyski

Esce Lavia ed entra Dzavoronok, sembra un problema all’anca per Lavia

Gioco fermo perchè è scivolato a terra Lavia

1-2 La pipe di Sliwka

1-1 Il pallonetto di Kaziyski

0-1 Primo tempo Kalembka

17-25 Errore al servizio Trento e lo Zaksa pareggia il conto: 1-1

17-24 Errore al servizio Zaksa

16-24 Primo tempo Pashitskii

16-23 Murooooooooooo Lavia su Kaczmarek

15-23 Mano out in pipe di Michieletto

14-23 Vincente Staszewski da zona 4

14-22 Errore al servizio Zaksa

13-22 Vincente Kaczmarek sulle mani del muro da zona 2

13-21 Primo tempo Lisinac

12-21 L’attacco vincente di Sliwka

12-20 La pipe di Dzavoronok

11-20 Muro ancora su Michieletto

11-19 Il muro di Kalembka su Michieletto

11-18 La diagonale di Sliwka da zona 2

11-17 La pipe di Staszewski

11-16 La pipe di Michieletto

10-16 Errore al servizio Trento

10-15 Errore al servizio Zaksa

9-15 Il pallonetto di Staszewski da zona 4

9-14 Primo tempo Lisinac

8-14 La diagonale stretta di Staszewski da zona 4

8-13 Out l’attacco di Sliwka dopo la grande difesa dello Zaksa

7-13 La diagonale stretta di Kaczmarek da zona 2

7-12 Errore al servizio Zaksa

6-12 Il muro di Kalembka

6-11 Il muro dello Zaksa su un Kaziyski che non riesce a trovare le soluzioni in attacco

6-10 Errore Trento al servizio

6-9 Il punto di Podrascanin direttamente con la ricezione

5-9 Mano out di Kaczmarek da seconda linea

5-8 Primo tempo Podrascanin

4-8 Mano out di Sliwka da zona 4

4-7 Out Michieletto da seconda linea

4-6 La pipe di Michieletto

3-6 Mano out di Kaczmarek da seconda linea

3-5 Ancora il muro dello Zaksa su Kaziyski

3-4 Muro di Pashinskii

3-3 Primo tempo Pashinskii

3-2 Errore al servizio Zaksa

2-2 Vincente da zona 4 di Kaczmarek

2-1 Il primo tempo di Lisinac

1-1 Il pallonetto di Kaczmarek da zona 2

1-0 La pipe di Lavia mano out

25-20 Errore al servizio dello Zaksa e Trento conquista il primo set. Straripante Michieletto che ha trascinato i suoi con 8 punti

24-20 Attacco vincente di Kaczmarek da zona 2 a chiudere una lunga azione

24-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooooo

23-19 Mano out Michieletto da zona 2

22-19 Errore al servizio Trento

22-18 Errore al servizio Zaksa

21-18 Primo tempo Kalembka

21-17: Diagonale strettissima di Michieletto da zona 4

20-17 Mano out Sliwka da zona 4

20-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaa

19-16 Out Kaczmarek da seconda linea, bel regalo per Trento

18-16 Primo tempo Podrascanin

17-16 Muro Janusz su Lavia

17-15 Invasione Trento

17-14 Mano out di Lavia da zona 4

16-14 Errore al servizio Trento

16-13 Errore al servizio Zaksa

15-13 L’attacco vincente di Staszewski

15-12 Errore al servizio Zaksa

14-12 Primo tempo Zaksa

14-11 Diagonale strepitosa di Michieletto da zona 4

13-11 Errore al servizio Trento

13-10 Il primo tempo di Lisinac ma che difese dello Zaksa

12-10 La parallela potente di Michieletto da zona 4

11-10 Mano out di Sliwka da zona 4 e lo Zaksa è lì

11-9 La free ball di Kaczmarek

11-8 Mano out di Kaczmarek da seconda linea

11-7 Out l’attacco di seconda linea di Staszewski dopo la bella difesa dello Zaksa

10-7 Primo tempo Kalembka

10-6 Out la parallela da seconda linea di Kaziyski

10-5 Errore al servizio Trento

10-4 Mano out potente di Lavia da zona 4

9-4 Primo tempo Podrascanin

8-4 Out l’attacco da zona 4 di Lavia

8-3 Parallela vincente di Kaczmarek da seconda linea

8-2 La diagonale stretta di Kaziyski da zona 2

7-2 La pipe di Michieletto!

6-2 Staszewski vincente da zona 2

6-1 Lavia da zona 4 sulle mani del muro a chiudere un’azione lunga

5-1 Aceeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooo

4-1 In rete l’attacco di Staszewski da zona 4

3-1 Invasione Zaksa

2-1 In rete il primo tempo di Pashitskii

1-1 Vincente Michieletto da zona 4

0-1 Mano out Kaczmarek da zona 2

20.29: Non c’è Smith in campo, in campo Pashitskii e Zalinski. Trento con la squadra titolare

20.28: Tra i grandi protagonisti dello scorso anno c’è il libero dei polacchi, lo statunitense Shoji, che se la vedrà nel duello a distanza con il giovane trentino Laurenzano, che sta facendo bene in questo primo scorcio di annata.

20.26: C’è battaglia anche al centro, dove da una parte c’è la collaudatissima coppia serba Lisinac-Podrascanin e dall’altra c’è l’altrettanto performante coppia composta dallo statunitense Smith e da una delle novità del club polacco, l’olandese Twan Wiltenburg, arrivato in estate dallo Skra Belchatow con i suoi 207 centimetri ingombranti per gli attaccanti avversari. Due grandi novità anche in regia: da una parte Janusz, arrivato lo scorso anno da Gdansk e regista del trionfo di Lubijana, dall’altra il campione del mondo Riccardo Sbertoli.

20.24: Dall’altra parte della rete gli attaccanti di palla alta si chiamano Kaczmarek, Sliwka e Zalinski, che ha preso il posto in questa stagione di Semeniuk, approdato a Perugia, tutta gente che sa giocare bene a pallavolo.

20.22: Trento arriva dalla sconfitta casalinga contro Milano dove è mancata soprattutto la continuità di rendimento ma la squadra trentina sa farsi trovare pronta nelle occasioni che contano.

20.19: La battaglia è su tutti i fronti e si gioca nei piccoli particolari. In casa Trento la speranza è che Michieletto e Lavia abbiano ritrovato la brillantezza dei giorni migliori dopo le difficoltà inevitabili incontrate nel primo scorcio di stagione.

20.16: Lo scorso anno a fare la differenza fu la qualità del gioco espressa dalla squadra polacca, che riuscì ad irretire la formazione di Lorenzetti con un sistema di muro e difesa estremamente efficace e una ricezione al limite della perfezione.

20.13: Per le ultime due edizioni quella che va in scena oggi a Trento è stata la sfida che ha deciso la Champions League e in entrambe le finali i polacchi hanno avuto la meglio sulla squadra allenata da Lorenzetti che oggi, dunque, vuole la rivincita per ripartire verso il terzo tentativo europeo consecutivo.

20.10: Buonasera agli amici di OA sport e benvenuti alla diretta live della sfida della terza giornata del girone preliminare di Champions League maschile di pallavolo tra Itas Trentino e Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle

