Sport in tv oggi (martedÃ¬ 29 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 29 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i Mondiali di calcio e ampio spazio alle Coppe Europee degli sport di squadra: Trento e Perugia saranno impegnate nella Champions League di volley, la Pro Recco in quella di pallanuoto, Brescia e Venezia si incrociano nell’Eurocup di basket.

Da non perdere le prove cronometrate delle discese di sci alpino e la prima gara della Coppa del Mondo di biathlon. Ricca abbuffata con la Serie C di calcio e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 29 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE

13.00 CALCIO (Serie C) – Alessandria-Olbia (diretta streaming su Eleven Sports)

13.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Individuale maschile a Kontiolahti (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

13.45 SNOOKER – Scottish Open (diretta tv su Europsort 2 fino alle ore 15.00 e poi su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia) – Arezzo-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Mondiali) – Ecuador-Senegal (diretta tv su Rai SportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.00 CALCIO (Mondiali) – Olanda-Qatar (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Virtus Entella (diretta tv su Sky Sport Football, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

17.30 CALCIO (Serie C) – Due partite: Carrarese-Ancona, Torres-Fiorenzuola (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 VOLLEY (Champions League) – Friedrichshafen-Jastrzebski Wegiel (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv)

18.30 BASKET (Eurocup) – Promitheas-Turk Telekom (diretta streaming su Eleven Sports)

19.00 BASKET (Eurocup) – Hapoel Tel Aviv-Buducnost (diretta streaming su Eleven Sports)

19.00 VOLLEY (Champions League) – Duren-Perugia (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv)

19.00 PALLANUOTO (Champions League) – Jadran-Pro Recco (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, LEN Tv)

19.15 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Vienna-Bolzano (non è prevista diretta tv/streaming)

19.45 SNOOKER – Scottish Open (diretta tv su Europsort 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

19.45 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Valpusteria-Asiago (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata discesa libera femminile a Lake Louise (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 CALCIO (Mondiali) – Galles-Inghilterra (diretta tv su RaisportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.00 CALCIO (Mondiali) – Iran-USA (diretta tv su Rai1; diretta streaming su Rai Play)

20.15 BASKET (Eurocup) – Joventut Badalona-JL Bourg (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 BASKET (Eurocup) – Brescia-Venezia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

20.30 BASKET (Champions League) – Sassari-PAOK (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 VOLLEY (Champions League) – Trento-ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, Euro Volley Tv, DAZN)

20.30 VOLLEY (Champions League) – Benfica-Tours (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv)

21.00 CALCIO (Serie C) – Sei partite: Lucchese-Cesena, Recanatese-Reggiana, Rimini-Imolese, San Donato-Montevarchi, Siena-Fermana, Vis Pesaro-Gubbio (diretta streaming su Eleven Sports; diretta gol su Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Go, Now Tv)

Foto: Federico Angiolini