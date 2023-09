Skeleton, Coppa del Mondo: Marcus Wyatt fa sua la gara d’esordio di Whistler beffando Seunggi Jung

Marcus Wyatt si è aggiudicato la gara di Whistler (Canada), tappa inaugurale della Coppa del Mondo di skeleton maschile 2022-2023. Sul budello della British Columbia l’esordio della stagione non ha lesinato emozioni, con il britannico abile a risalire dalla seconda posizione della prima manche, mentre il suo connazionale Matt Weston scivola dalla vetta al terzo posto.

Marcus Wyatt ha concluso con il tempo complessivo di 1:45.44 (52.86 e 52.58) beffando per un solo centesimo il sudcoreano Seunggi Jung (52.87 e 52.58) mentre completa il podio il britannico Matt Weston a 66 (52.84 e 53.26) che, complice una seconda manche al di sotto delle attese, getta alle ortiche le chance di iniziare la stagione con una vittoria.

Quarta posizione per il tedesco Axel Jungk a 69 centesimi, quinta per il suo connazionale Christopher Grotheer a 1.03, mentre è sesto il padrone di casa Blake Enzie a 1.42. Settimo l’austriaco Florian Auer a 1.72 a braccetto con il tedesco Felix Keisinger, quindi nono lo statunitense Austin Florian a 1.84, mentre chiude la top10 l’ucraino Vladislav Heraskevych a 2.07. Ricordiamo che non erano al via atleti azzurri.

Tutto sarà rimesso in palio nel corso del prossimo weekend, con la Coppa del Mondo che si sposterà a Park City, nello stato dello Utah (Stati Uniti) per il secondo appuntamento stagionale.

Foto: LaPresse