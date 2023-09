LIVE Taekwondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giada Al Halwani e Simone Alessio eliminati ai sedicesimi, delusione enorme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18:27 Purtroppo la delusione per le prestazioni di Giada Al Halwani e, sopratutto, per quella di Simone Alessio è enorme, l’Italia poneva grandi speranze in questa giornata inaugurale, ma purtroppo per le medaglie bisognerà aspettare. Vi ricordiamo che entrambi gli azzurri sono stati eliminati ai sedicesimi di finale.

18:24 L’ultimo a qualificarsi agli ottavi di finale è l’ucraino Kostiantyn Kostenevych, eliminato Faysal Sawadogo.

18:21 Ali Mambrouk s Almabroul supera 2-1 (1-0/2-4/2-0) il messicano Jose Pastor ed è il penultimo atleta a qualificarsi agli ottavi di finale.

18:18 L’ucraino Kostiantyn Kostenevuch infligge un pesante 21-9 a Faysal Sawadogo nel primo round.

18:15 Ritiro anche per il polacco Karol Wladyslaw Robak, agli ottavi ci va l’uzbeko Shukhart Salaev.

18:12 David Robleto si ritira dopo il primo round e regala la vittoria al danese Edi Hrnic.

18:09 Whoo Hyeok Park si aggiudica uno degli ultimi incontri dei sedicesimi ai danni dell’israeliano Aleksandr Filippov.

18:03 Con un gran recupero sul finale di secondo round Saleh Elsharabaty ha la meglio della cinese Hao Tang.

18:00 L’egiziano Seif Eissa supera senza troppi patemi il rappresentante di Taipei Te-Lung Wang (2-0, 4-1/7-3).

17:57 Alla fine a spuntarla è il brasiliano Henrique Marques Rodrigues Feranade.

17:54 Aleksandar Radojkovic vince il primo round 4-0, Henrique Marques Rodrigues Feranande si aggiudica il secondo 3-1, di conseguenza si deciderà tutto negli ultimi due minuti.

17:51 Il polacco Karol Wladyslaw Robak approfitta del ritiro dell’uzbeko Shukhart Salaev e vola agli ottavi.

17:48 Vittoria all’ultimo round anche per la canadese Skylar Parl, eliminata la colombiana Daniela Alejandra Munoz.

17:45 Lo spagnolo Jon Cintado Arteche ribalta una situazione che appariva compromessa e supera 2-1 (0-5/4-3/9-1).

17:42 Si stanno disputando gli ultimi incontri dei sedicesimi di finale, tra poco si inizierà a fare sul serio con gli ottavi!

17:39 Al maschile Moises Hernandez supera in due round Mehran Barkhordari.

17:36 Niente da fare per Neshi Lee Lindo Alvarez, agli ottavi ci va la rappresentante di Taipei Chia-ling Lo (2-1).

17.33 Continua il percorso della colombiana Miguel Trejos Salas, 4-3 3-2 all’australiana Yosafe Zakoulouta.

17:30 La kazaka Kamila Aimukasheva, dopo essere stata sotto, vince gli ultimi due round ed estromette dal torneo la messicana Melissa Castillo.

17:27 Vittoria in due round per il turco Huseyin Kartal, eliminato il cileno Joaquin Churchill Martinez.

17:24 La gara continua: successi per la coreana Yu-jin Kim e per il greco Apostolos Telikostoglou, entrambi volano agli ottavi di finale.

17:21 Inutile girarci intorno, la delusione è enorme, Simone Alessio si era presentato a questi Mondiali con un unico obiettivo, vincere la medaglia d’oro. L’azzurro si presentava da numero 1 del ranking e con una sola sconfitta nel 2022, di certo non ci si sarebbe mai aspettati un’eliminazione ai sedicesimi di finale.

17.19 INCREDIBILE! Serie di calci al petto sul finale per Altangerel, il terzo round finisce 5-2 e Simone Alessio è incredibilmente eliminato dal Mondiale.

17:17 2-1 a 50 secondi tal termine, tensione alle stelle!

17.16 Primo punto per Simone Alessio, mancano 60 secondi!

17.15 INIZIA IL TERZO E DECISIVO ROUND!

17:14 Il secondo round finisce 3-2 per Azbayar Altangerel, si deciderà tutto negli ultimi due minuti.

17:13 Alessio sotto 1-3 a 30 secondi dal termine.

17:12 L’azzurro si sblocca! Simone Alessio sta provando a creare di più.

17:11 Attenzione, azzurro sotto 0-2 ad un minuto e venti secondi dal termine del round.

17:10 Il primo punto nel secondo round è di Altangerel.

17:09 IL PRIMO ROUND E’ DELL’ AZZURRO! Primi due minuti estremamente tattici, ma alla fine Alessio ha avuto la meglio grazie al punto siglato nei primi secondi, adesso bisogna chiuderla!

17:07 Primo punto per l’azzurro!

17:06 E’ IL MOMENTO DI SIMONE ALESSIO! L’azzurro sfida Azbayar Altangerel.

17:03 Dominio imbarazzante della britannica Jade Jones, che ha rifilato due sonori 14-0 a Mairama Cisse.

17:00 Bisogna digerire questa delusione e pensare avanti, il programma è nettamente in anticipo, di conseguenza Simone Alessio potrebbe scendere sul tatami tra poco più di mezz’ora.

16:57 Finita, con un secco 2-0 Stacey Hymer avanza ai sedicesimi ed elimina Giada Al Halwani. Non inizia nel modo migliore il Mondiale per i colori azzurri.

16:56 Finisce qui, due calci al petto di Hymer e l’azzurra potrebbe dover dire subito addio ai Mondiali. Il giudice di gara sta riguardando gli ultimi secondi al video.

16:55 Si sblocca Al Halwani, due punti per l’azzurra a 40 secondi dal termine!

16:53 Inizia il secondo round!

16:52 L’azzurra nel primo round si arrende 5-1 a Stacey Hymer e adesso è con le spalle al muro, vietato sbagliare nel secondo round!

16:50 Buona serie di calci al petto per Hymer, l’australiana comanda 3-1 nel primo round.

16:47 ATTENZIONE! Si è in anticipo sul programma di gara, adesso sul tatami Giada Al Halwani contro l’australiana Stacey Hymer!

16:44 Vola ai sedicesimi di finale anche la belga Raheleh Asemani, che ha passeggiato contro l’egiziana Ashrakat Nabil Seddik.

16:41 Iniziati anche i trentaduesimi di finali dei -57kg femminili: vittoria in scioltezza per la rappresentante del libano Laetitia Aoun, contro l’australiana Melanie Kindl (2-0).

16:38 Dominio di Rakhym Adilkhanov: il kazako ha rifilato un 7-0 nel primo round e un 12-1 nel secondo all’irlandese Mohamed Ouattara.

16:35 Al femminile la marocchina Nada Laaraj e la cinese Zongshi Luo hanno invece rispettivamente avuto la meglio della finlandese Ruqia Rahmani e della domenicana Mayerlin Yanay Mejia Matos.

16:32 Nei -80kg maschili avanza il rappresentante di Taipei Te-lung Wang, eliminato invece il portacolori del Kosovo Arber Bajra.

16:29 Gli azzurri, in virtù delle buone posizione occupate nei ranking, saltano di diritto il primo turno e inizieranno la propria avventura direttamente dai trentaduesimi di finale.

16:26 Sono stati resi noti gli orari ufficiali nei quali, a meno di ritardi, scenderanno sul tatami gli azzurri: Giada Al Halwani gareggerà alle 17:24 (tatami 4), mentre Simone Alessio sarà impegnato alle 18:00 (tatami 5).

16:23 Al termine di un terzo round estremamente tirato, ad avere la meglio è stata la kazaka Aimukasheva, che passa quindi al turno successivo.

16:20 Sul tatami 3 si va al terzo round tra la kazaka Kamila Aimukasheva e la vietnamita Ngoc Cham Pham.

16:17 Tutte sfide abbastanza rapide fino a questo momento: la portoghese Joana Cunha si è sbarazzata senza troppi problemi della giapponese Sena Takigawa (2-0).

16:14 Iniziati anche gli incontri maschili: il cinese Hao Tang ha rifilato un 12-1 nel primo round e un 6-0 nel secondo ad Alejandro Flores Rodriguez.

16:11 Alisson Montano ha avuto la meglio, in due round, sulla rappresentante di Hong Kong Yuen Ting So.

16:08 In corso sui tatami 3,4 e 5 i primi incontri della categoria -57kg femminili.

16:05 Iniziati ufficialmente i Mondiali di taekwondo 2022!

16:02 Giada Al Halwani se la dovrà invece vedere con l’australiana Stacey Hymer (17:00).

15:59 Simone Alessio sfiderà al primo turno, intorno alle 17:45, Azbayar Altangerel.

15:56 Oggi toccherà anche ai -57kg femminili, l’Italia proverà a dire la sua con Giada Al Halwani.

15:53 È subito una grande giornata per i colori azzurri: Simone Alessio sarà infatti impegnato nei -80kg da leader mondiale, l’italiano ha perso un solo incontro in stagione.

15:50 Buon pomeriggio e benvenuto alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di taekwondo 2022.

IL TABELLONE DI SIMONE ALESSIO

Amiche e amici di OA Sport, un saluto e un caloroso benvenuto a tutte e a tutti alla Diretta LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali di taekwondo 2022 di Guadalajara, in Messico! Nella giornata di ieri si è svolta la cerimonia di inaugurazione, oggi cominciano ufficialmente le gare.

Non poteva esserci inizio migliore per i tifosi italiani, che vedranno gareggiare nella categoria -80 kg maschile Simone Alessio: l’azzurro, in un grande periodo di forma con una sola sconfitta in tutta la stagione, punta al titolo iridato da #1 nel ranking.

Non mancheranno i rivali che proveranno a ostacolare l’azzurro, ma l’obiettivo è chiaro: portare l’Italia sul tetto del mondo. Saranno di scene anche le donne nella categoria -57 kg, in una giornata tutta da seguire e dove la nostra Giada Al Halwani proverà a stupire. Si comincerà alle ore 16:00 con i turni preliminari.

Grazie alla nostra Diretta LIVE testuale potrete seguire tutta la prima giornata dei Mondiali di taekwondo 2022 di Guadalajara, dove sarà di scena anche il nostro Simone Alessio, grazie ad aggiornamenti costanti e in tempo reale a partire dalle ore 16:00. A più tardi, non mancate!

