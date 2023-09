LIVE Roeselare-Civitanova 1-3, Champions League volley 2022 in DIRETTA: la Lube vince una battaglia e vola in testa al girone!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

22:45 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

22:43 Con questo successo la Lube sale al primo posto nel Gruppo C con 8 punti e 3 successi su 3 partite, è l’unica formazione a non aver perso ancora neppure un match.

22:40 Il Roeselare è stato più incisivo al servizio (8)e a muro (4), rispetto alla Lube che ha trovato 4 ace e 7 stampatone. I marchigiani sono però stati superiori in attacco con ben 66 attacchi vincenti. Zaytsev uno dei migliori in campo con 18 punti, grande partita di Kukartsev per il Roeselare, più di 20 punti per l’opposto argentino.

22:38 De Cecco viene premiato MVP della partita.

27-29 MURONEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! Zaytsev blocca Kukartsev e mette fine alla partita!

27-28 Diagonale stretta di Zaytsev da posto quattro!

27-27 Kukartsev annulla un altro match point.

26-27 ERRORE DI VERHANNEMAN!

26-26 Errore al servizio di Fasteland!

26-25 Incredibile, il Roeselare difende qualsiasi cosa, alla fine ci pensa Tammearu in attacco.

25-25 Fasteland schinta un primo tempo nei tre metri.

24-25 ANCORA YANT! Questa volta da posto quattro.

24-24 Gran sette di Fasteland.

23-24 PIPE VINCENTE DI YANT! Match-point per Civitanova.

23-23 Bottolo sciupa un contrattacco importantissimo.

22-23 Sbaglia dai nove metri anche Coolman.

22-22 Kukartsev trova il suo ventiduesimo punto.

21-22 Errore dai nove metri di Tammearu.

21-21 Pallonetto spinto di Tammearu.

20-21 DIAGONALE NEI TRE METRI DI YANT!

20-20 Kukartsev non sbaglia un colpo.

19-20 Non passa la battuta di Depovere.

19-19 Zaytsev pesta la linea dei tre metri, tutto da rifare.

18-19 Nikolov entra per il servizio ma sbaglia.

17-19 Errore al servizio per la formazione belga.

17-18 Mani-out di Verhanneman.

16-18 Zaytsev risponde da seconda linea.

16-17 Kukartsev continua su percentuali folli.

15-17 Errore al servizio di Rotty.

15-16 Brutto bagher in ricostruzione di Anzani

14-16 Scappa questa volta il servizio di Tammearu.

14-15 Ace di Tammearu.

13-15 Errore al servizio di Yant.

12-15 MURONEEEE DI ZAYTSEV SU TAMMEARU!

12-14 Ottimo primo tempo di Anzani.

12-13 Kukartsev risponde con un grande attacco contro il muro a tre piazzato.

11-13 Zaytsev a segno da seconda linea.

11-12 Diagonale di Tammearu.

10-12 Primo tempo pauroso di Chinenyeze.

10-11 In rete la battuta di Bottolo.

9-11 Primo tempo dietro di Chinenyeze, break importante!

9-10 Errore in attacco di Verhanneman.

9-9 Mani-out di Bottolo.

9-8 Bordata di Kukartsev, terzo punto consecutivo.

8-8 Yant imprendibile di De Cecco.

8-7 Kukartesv a segno anche da posto due.

7-7 Mani-out di Zaytsev, è sfida tra opposti.

7-6 Diagonale profonda di Kukartsev.

4-4 Gran primo tempo di Chinenyeze.

3-3 Bottolo questa volta passa in diagonale lunga.

3-2 Scappa la diagonale stretta di Bottolo.

2-2 Parallela vincente di Verhanneman.

1-2 Colpo stupendo di Bottolo su palla difficile.

1-1 In rete la battuta di Coolman.

1-0 Si riparte con una diagonale di Kukartsev.

22:03 Terzo set entusiasmante sotto tutti i punti di vista, la Luba è stata brava a recuperare dopo un calo di tensione importante e, grazie agli ingressi di Bottolo e Gabi Garcia ha vinto il parziale con 3 ace importanti. Lube superiore anche in attacco con 18 punti, contro i 13 del Roeselare. Ottimo l’ingresso di Bottolo (5 punti, 60% in attacco e 2 ace).

23-25 ACEEEEEEEEEEE! GABI GARCIA CHIUDE IL SET!

23-24 Entra Gabi Garcia per il servizio.

23-24 Non sbaglia questa volta Yant, set-point Lube!

23-23 Muro su Zaytsev, tutto da rifare.

22-23 Errore in attacco sanguinoso di Yant.

21-23 Kukartsev sblocca la situazione.

20-23 ANCORAAAAAAA! Servizio vincente di Bottolo!

20-22 ACEEEEE DI BOTTOLO!

20-21 Alzata ad una mano e primo tempo nei tre metri di Chinenyeze!

20-20 Verhanneman passa contro il muro a tre piazzato.

19-20 Parallela millimetrica di Bottolo.

19-19 Pipe vincente di Verhanneman.

18-19 Invasione a rete di Kukartsev! La Lube torna avanti.

18-18 MURONEEEE DI ZAYTSEV SU KUKARTSEV!

18-17 Bottolo non sbaglia senza muro.

18-16 Errore al servizio di Yant.

17-16 Zaytsev a segno anche da posto quattro.

17-15 Errore di Bottolo su palla staccata.

16-15 Mani-out di Yant, la Lube torna a -1!

16-14 Ci pensa Zaytsev da seconda linea.

16-13 Anzani prende il posto di Diamantini.

16-13 Primo tempo di Fasteland, che fatica in ricezione per la Lube. Qualche cambio al centro ci starebbe…

15-13 Pipe di Verhanneman.

14-13 Mani-out di Kukartesv da seconda linea.

13-13 Chinenyeze si fa perdonare in attacco.

13-12 A segno anche Fasteland, che fatica a muro per i centrali della Lube.

12-12 Pipe vincente di Yant.

12-11 Ennesimo primo tempo di Coolman.

11-11 Pallonetto spinto di Zaytsev.

11-10 Ancora un servizio vincente di Tammearu, Nikolov lascia il campo a Bottolo.

10-10 Ace di Tammearu, tutto da rifare.

9-10 Verhanneman trova le mani del muro di Zaytsev.

8-10 Primo tempo profondo di Coolman.

7-10 Bordata in diagonale di Zaytsev, contrattacco importante.

7-9 Invasione aerea di Coolman.

7-8 Kukartsev ferma nuovamente Nikolov.

6-8 Muro di Coolman su Nikolov.

5-8 Errore al servizio di Yant.

4-8 Zaytsev approfitta di una slash!

4-7 Errore al servizio di Fasteland.

4-6 Zaytsev sciupa un contrattacco.

3-6 Ancora Yant, break importante per la Lube.

3-5 Yant sfonda sulle mani del muro da posto quattro.

3-4 Pipe imprendibile di Tammearu.

2-4 Lunga la battuta di Kukartsev.

2-3 Kukartsev trova le mani del muro di Yant.

1-3 Secondo attacco del set per Chinenyeze.

1-2 Verhanneman passa da posto quattro.

0-2 Si insacca l’attacco di Nikolov.

0-1 Si riparte con un primo tempo di Chinenyeze. In campo nuovamente Zaytsev e Yant.

21:28 Grande secondo set del Roeselare, che è salito di livello in particolar modo con le bande Verhanneman e Tammearu. 3 ace e 3 muri per la formazione belga, mentre un solo ace e zero muri per la Lube. Sarà interessante scoprire se Blengini continuerà con Gabi Garcia e Bottolo o meno.

25-21 Diagonale pazzesca di Verhanneman.

24-21 Mani-out di Nikolov, che annulla il primo.

24-20 In rete la battuta di Gabi Garcia, ci sono 4 set-point per il Roeselare.

23-20 ACEEEE DI GABI GARCIA! Bisogna crederci!

23-19 In rete la battuta di D’Hulst.

23-18 Diagonale stretta di Tammearu, ancora un contrattacco sciupato da Gabi Garcia.

22-18 In rete la battuta del secondo regista belga.

22-17 Kukartsev a segno da seconda linea.

21-17 FINALMENTE! Muro di Gabi Garcia su Fasteland!

21-16 Colpo a scavalcare il muro di Verhanneman.

20-16 Invasione a rete di Kukartsev. Entra Gabi Garcia al posto di Zaytsev.

20-15 Muro ad uno di Verhanneman su Zaytsev.

19-15 Errore in attacco di Yant, il Roeselare scappa via. Bottolo in campo.

18-15 Mani-out di Verhanneman, Yant ha sciupato un contrattacco.

17-15 Zaytsev a segno anche da seconda linea.

17-14 Risponde con la stessa moneta Tammearu.

16-14 Zaytsev sblocca la situazione con una gran diagonale.

16-13 Lube completamente ferma in copertura, bisogna invertire la rotta.

14-12 Balaso alza direttamente per Kukartsev, attenzione.

13-12 Kukartsev a segno da seconda linea.

12-12 Mani-out di Nikolov, dieci punti per il bulgaro, che ha ancora il 100% in attacco.

12-11 Muro di Tammearu su Zaytsev.

11-11 Yant a segno in parallela da posto due.

11-10 De Cecco poteva fare di più in difesa su questo attacco di Kukartsev.

10-10 Errore sanguinoso di Kukartsev.

9-10 Fortunatamente nulla di grave, si può continuare.

9-10 Ace del Roeselare, brutto rimpallo, che colpisce in pieno viso Yant. Il cubano resta a terra, staff medico in campo.

9-9 Parallela vincente di Verhanneman.

8-9 Apertura stupenda di De Cecco, Zaytsev non può sbagliare senza muro.

8-8 Scappa di un pelo il servizio di Nikolov.

7-8 Risponde al centro Chinenyeze.

7-7 Ennesimo primo tempo di Coolman.

6-7 Diagonale stretta di Zaytsev da posto due.

6-6 Ace di D’Hulst, la formazione belga si riporta in parità.

5-6 Errore in contrattacco di Zaytsev.

4-6 Nikolov sfonda sulle mani del muro.

4-5 Diagonale profonda di Tammearu, colpo complesso.

3-5 Mani-out di Zaytsev e break per la Lube.

3-4 Lunga la battuta di Verhanneman.

3-3 Verhanneman passa in parallela.

3-2 Mani-out di Yant da posto quattro.

2-2 Pipe vincente di Tammearu.

1-2 Lunga la battuta di Coolman.

1-1 In rete il servizio di Nikolov.

0-1 Si riparte con un’invasione a rete di Verhanneman.

20:58 Primo set assai convincente per Civitanova, i marchigiani sono stati precisi in tutti i fondamentali, eccellendo particolarmente a muro (4) e in attacco (19). Zaytsev e Nikolov i migliori, con il bulgaro vicino al 100% in attacco.

19-25 La chiude Zaytsev con una diagonale nei 4 metri!

19-24 Errore in battuta di Yant.

18-24 In rete la battuta di Ahyi, ci sono sei set-point per Civitanova.

18-23 Mani-out di Ahyi da posto due.

17-23 Yant approfitta di una slash, Lube a +6!

17-22 Yant sfonda sulle mani del muro, break importante.

17-21 Yant trova le mani del muro su una palla assai complessa.

17-20 Copertura poco precisa di Diamantini.

16-20 Entra Ahyi su Kukartsev.

16-20 Chinenyeze mette fine allo scambio più bello della partita.

16-19 Sette di Coolman, i centrali del Roeselare stanno facendo molto bene.

15-19 Pallonetto spinto di Nikolov, il bulgaro sta mettendo in mostra tutto il suo repertorio.

15-18 Ancora un primo tempo di Coolman.

14-18 MURONE DI DE CECCO SU TAMMEARU!

14-17 Ennesima bordata di Nikolov da posto quattro.

14-16 Primo tempo di Coolman.

13-16 Pallonetto spinto di Nikolov, continua su percentuali folli il bulgaro.

13-15 Questa volta Kukartsev trova il mani-out.

12-15 NON SI PASSA! Diamantini ferma Kukartsev, punto importante.

12-14 Verhanneman trova le mani del muro di Yant.

11-14 Difesa pazzesca di Zaytsev, che però poi attacca in rete.

10-14 Ancora un pallonetto, questa volta in mezzo al campo, di Yant.

10-13 Yant prova un attacco di seconda, ma viene murato da Kukartsev.

9-13 Pallonetto spinto di Yant, Lube sul +4!

9-12 MURONE DI YANT SU COOLMAN!

9-11 Ace di Tammeauro, che pesca la zona di conflitto tra Nikolov e Balaso.

8-11 Primo tempo di Coolman.

7-11 Ottima difesa di Nikolov e contrattacco vincente di Zaytsev. Time-out per la formazione belga.

7-10 Nikolov passa contro il muro a tre piazzato.

7-9 Finisce qui la serie al servizio di Zaytsev.

6-9 Nikolov approfitta di una slash e riposta la Lube avanti di 3.

6-8 Ottima apertura di De Cecco e attacco perfetto di Zaytsev.

6-7 Ace di Fasteland su Yant.

5-7 Primo tempo rapido di Fasteland.

4-7 Diagonale a segno per Nikolov da posto quattro.

4-6 Kurkatsev passa in parallela.

3-6 Seconda pipe di Nikolov, 100% in attacco per il bulgaro.

3-5 Magia di D’Hulst per Fasteland.

2-5 Mani-out di Zaytsev da seconda linea.

2-4 Diagonale profonda di Verhanneman.

1-4 Errore dai nove metri per Tammearu.

1-3 Primo tempo imprendibile di Coolman.

0-3 Pipe di Nikolov, grande avvio di Civitanova!

0-2 MURONE DI CHINENYEZE SU KUKARTSEV!

0-1 Si parte con una bordata di Yant da posto quattro.

20:29 Il Roeselare risponde con: D’Hulst, Coolman, Verhanneman, Kukartsev, Tammearu, Fasteland e Deroey.

20:27 Questo il sestetto di Civitanova: De Cecco, Yant, Diamantini, Chinenyeze, Zaytsev, Nikolov e Balaso.

20:25 E’ tutto pronto!

20:23 Ieri si è svolta la partita tra Tours e Benfica, la formazione francese ha vinto senza troppi patemi e adesso si trova in testa alla classifica del gruppo C, la Lube è costretta a vincere questa sera per riprendersi la leadership del girone.

20:20 La Lube ha invece superato 3-2 il Benfica e 3-1 il Tours.

20:17 Il Roeselare è invece al momento al comando della classifica del Campionato belga, mentre in Champions League ha subito una sconfitta, nella giornata inaugurale, contro il Tours, per poi vincere al tie-break la seconda partita contro il Benfica

20:14 Annata non semplice per la Lube fino a questo momento: sconfitta in finale di Supercoppa Italiana e quinta posizione provvisoria in SuperLega con 5 vittorie, 4 sconfitte e 19 punti totali, in Champion League al momento è l’unica formazione con due successi nel gruppo C e con 5 punti occupa la prima piazza

20:11 Sono cinque i precedenti tra queste due formazioni dal 2015 ad oggi, in ben 4 occasione ad avere la meglio è stata Civitanova.

20:08 La fase a gironi è ormai entrata nel vivo ed è assolutamente vietato sbagliare, la formula del torneo prevede infatti che ad approdare tra le migliori sedici saranno le cinque vincitrici dei gironi, mentre le seconde classificate e la migliore terza dovranno passare dai Play Off.

20:05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roeselare-Civitanova, match valido per la terza giornata della Champions League di volley maschile 2022-23.

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Roeselare-Civitanova, match valido per la terza giornata della Champions League di volley maschile 2022-23. Dopo la SuperLega anche la massima competizione europea è ormai entrata nel vivo, e la lotta per gli ottavi di finale si fa sempre più infuocata: la formula del torneo prevede che ad approdare tra le migliori sedici formazioni saranno le cinque vincitrici dei vari gironi, mentre le seconde classificate e la migliore terza dovranno passare dai Play Off.

Annata non facile fino a questo momento per la Lube: sconfitta in finale di Supercoppa Italiana e quinta posizione provvisoria in SuperLega con 5 vittorie, 4 sconfitte e 19 punti totali, in Champion League al momento è l’unica formazione con due successi nel gruppo C e con 5 punti occupa la prima piazza. Il Roeselare è invece al momento al comando della classifica del Campionato belga, mentre in Champions League ha subito una sconfitta, nella giornata inaugurale, contro il Tours, per poi vincere al tie-break la seconda partita contro il Benfica. Queste due formazioni si sono spesso incontrate negli ultimi anni: dal 2015 ad oggi gli scontri diretti sono stati 5, la Lube ne ha vinti ben 4!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE didi Roeselare-Civitanova, match valido per la terza giornata della Champions League di volley maschile 2022-23, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, azione dopo azione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti