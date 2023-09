LIVE Musetti-Fritz 6-7 3-6, Italia-USA 1-1 Coppa Davis in DIRETTA: l’americano vince e porta tutto al doppio decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI COPPA DAVIS TRA ITALIA ED USA

LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-USA DI COPPA DAVIS DALLE 10.00

LA CRONACA DI MUSETTI-FRITZ 0-2

LORENZO MUSETTI: “FRITZ E’ STATO PIU’ BRAVO DI ME”

14.28 La nostra DIRETTA LIVE di Musetti-Fritz di Italia-Stati Uniti di Coppa Davis finisce qui. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.

14.26 Soli 13 punti vinti in risposta contro i 28 dell’avversario. Fritz ha vinto l’87% di punti con la prima di servizio.

14.24 Tutto si deciderà al doppio decisivo: dopo la vittoria di Lorenzo Sonego contro Frances Tiafoe, è arrivata la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz. Qualche rimpianto per l’azzurro che ha avuto due set point nel primo parziale ed ha avuto tre palle break sull’1-0 del secondo set.

VINCE TAYLOR FRITZ! 7-6 6-3, 1-1 tra Italia e Stati Uniti.

30-40 Ace al centro per Musetti.

15-40 Dopo un’ottima palla corta, cestina la volée Musetti. Due match point.

15-30 Buon attacco di dritto per Musetti.

0-30 Arriva in ritardo Musetti sul dritto.

0-15 Largo il rovescio di Musetti.

5-3 Fritz. Serve come un treno lo statunitense che si avvicina al traguardo.

40-15 Un altro ace per Fritz.

30-15 Servizio vincente al centro di Fritz.

15-15 Va fuori giri con il dritto Fritz.

15-0 Gran contropiede di rovescio di Fritz.

4-3 Fritz. Con un gran recupero Musetti chiude un game di servizio liscio.

40-0 Butta via un’altra risposta Fritz.

30-0 Non passa la risposta di Fritz.

15-0 Buona prima esterna per Musetti.

4-2 Fritz. Sbaglia con il dritto Musetti a scambio avviato: si fa dura per l’azzurro.

40-30 Splendida curva esterna con il servizio per Fritz.

30-30 Scappa in profondità il rovescio dello statunitense che qualcosa sta concedendo.

30-15 Va in doppia cifra di ace Fritz.

15-15 Si difende bene Musetti e esce con il dritto lungolinea.

15-0 Nono ace per Fritz.

3-2 BREAK FRITZ. Con un pizzico di fortuna l’americano strappa la battuta all’azzurro e va un bel passo verso il traguardo.

30-40 Spinge alla grande Fritz partendo dalla fase difensiva: palla break.

30-30 La risposta di Fritz viene resa imprendibile dal nastro.

30-15 Riesce il serve and volley di Musetti.

15-15 Quinto ace per Musetti.

0-15 Arpiona la palla a rete Fritz e ne esce fuori una palla stoppata imprendibile.

2-2. Tiene la battuta a zero anche Fritz.

40-0 Ancora un servizio vincente.

30-0 Seconda violenta dell’americano.

15-0 Ace da parte di Fritz.

2-1 Musetti. L’azzurro tiene la battuta a zero senza particolari problemi.

40-0 Prima palla vincente al centro e tre palle per il 2-1.

30-0 Ottima progressione e chiusura nei pressi della rete per Musetti.

15-0 Buon servizio per Musetti.

1-1. Cinque punti di fila e Fritz tiene il servizio annullando tre palle break.

A-40 Ace al centro per Fritz.

40-40 Esce di un soffio il recupero in lob di Musetti.

30-40 Buon servizio esterno per Fritz.

15-40 Il nastro accomoda la palla a Fritz e l’americano può spingere.

0-40 Risponde bene Musetti, martella con il dritto e si procura tre palle break.

0-30 Grandissima difesa da parte di Musetti con il pallonetto e sbaglia la volée Fritz.

0-15 Muove bene la palla con il rovescio Musetti.

1-0 Musetti. Gran demi-volée e il carrarino riparte dopo il set perso.

40-30 La palla corta di Fritz si ferma sul nastro.

30-30 Non passa la smorzata di Musetti.

30-15 Buon rovescio stretto da parte di Musetti.

15-15 Splendido rovescio in cross per Musetti.

0-15 Doppio fallo commesso da Musetti, il secondo.

13.51 Musetti ha servito il 67% di prime in campo con il 73% di resa. Pochi punti vinti in risposta: solo sette in tutto il set.

10-8 PRIMO SET FRITZ. Lo statunitense annulla due set point e conquista il primo parziale.

9-8 Fritz. Servizio e smash: ha servito alla grande il californiano. Terzo set point.

8-8. Ace sul set point per lo statunitense.

8-7 Musetti. Servizio vincente per l’azzurro: l’Italia torna a set point.

7-7. Tira su un dritto su una palla bassa Musetti e non rientra il passante di Fritz.

7-6 Fritz. Ottimo schiaffo al volo di Fritz e secondo set point.

6-6. Svirgola la risposta di dritto Musetti sulla seconda dell’avversario.

6-5 Musetti. Prima vincente al centro: set point Italia.

5-5. Lungo il rovescio di Musetti sul lungolinea.

5-4 Musetti. Scappa in corridoio la risposta dell’azzurro.

5-3 Musetti. Sbaglia Fritz con il dritto! Errore di una gravità inaudita.

4-3 Musetti. Quarto ace del match, arriva in un momento importantissimo.

3-3. Non basta la difesa da parte di Fritz: disegna alla perfezione il campo Musetti.

3-2 Fritz. Pizzica la riga con il rovescio lungolinea il californiano.

2-2. Che peccato! Risposta bellissima di Musetti e manca la conclusione di dritto.

2-1 Musetti. Passa di un soffio la smorzata e Fritz arriva con un istante di ritardo.

1-1. Risponde con l’ace anche Musetti.

1-0 Fritz. Comincia con l’ace lo statunitense.

6-6 TIEBREAK! Con l’ace Musetti esce da un game difficile annullando in maniera pazzesca un set point.

A-40 Gran servizio al centro per Musetti: quarta palla per il tiebreak.

40-40 Comodino di dritto da parte di Fritz dal centro del campo.

A-40 Lungo il dritto di Fritz! Errore grave: un’altra chance per andare al tiebreak.

40-40 IL DRITTO IN CORSA DI MUSETTI!! Ha difeso per tutto lo scambio, ha tenuto ed è uscito con il dritto in corsa in cross.

40-A Doppio fallo pesantissimo commesso da Musetti: set point Fritz.

40-40 Grande risposta di Fritz e Musetti non contiene dalla parte del dritto.

40-30 Risponde sulla riga Fritz e poi gioca un’ottima palla corta.

40-15 Perfetta la smorzata di Musetti: due palle per andare al tiebreak.

30-15 Sul nastro la risposta dello statunitense.

15-15 Sbaglia lo smash Musetti dopo un ottimo dritto dal centro.

15-0 Esce in lunghezza il dritto di Fritz.

6-5 Fritz. Ottima seconda di servizio da parte dello statunitense che si assicura il tiebreak.

40-15 Stecca il dritto Fritz dal centro del campo.

40-0 Prima al corpo vincente e tre palle per il 6-5.

30-0 Smorzata non perfetta di Fritz, ma Musetti era troppo lontano per arrivare.

15-0 Non rimane in campo la risposta di Musetti.

5-5. Cestina il dritto dal centro del campo Fritz: si rimane in equilibrio.

40-15 Fa un buco per terra con il dritto dal centro Fritz.

40-0 Servizio e dritto: l’asse funziona bene. Tre chance per il 5-5.

30-0 Servizio vincente al centro per Musetti.

15-0 Molla per primo Fritz sulla diagonale del dritto.

5-4 Fritz. L’americano tiene un altro turno di battuta a quindici: ha perso soli cinque punti in cinque game al servizio.

40-15 Cerca di spingere Musetti dal centro, ma la soluzione di dritto si inceppa sul nastro.

30-15 Martella con il dritto Fritz dal centro del campo.

15-15 Non passa la smorzata di Fritz.

15-0 Troppo arretrato Musetti, non riesce a difendersi.

4-4. Il nastro rende vincente il dritto di Musetti: annulla una palla break e si salva.

A-40 Esce di pochissimo in larghezza la risposta di dritto di Fritz.

40-40 Ottimo servizio e volée alta: punto importantissimo che arriva velocemente.

30-40 Brutto errore con il rovescio per Musetti e palla break.

30-30 Punto diretto con il servizio fondamentale per Musetti.

15-30 Gran risposta di rovescio di Fritz che anticipa Musetti.

15-15 Sbaglia la risposta di rovescio Fritz: aveva la chance.

0-15 Colpisce in arretramento il rovescio Musetti e non trova il campo.

4-3 Fritz. Altro turno di battuta tenuto senza affanni dal fresco semifinalista delle Finals.

40-15 Lontano dalla palla sul back di rovescio Musetti.

30-15 Non colpisce bene il dritto Musetti.

15-15 Entra con i piedi nel campo e piazza la risposta vincente di dritto Musetti.

15-0 In rete il rovescio di Musetti dopo una buona risposta.

3-3. Lungolinea di rovescio paradisiaco dell’azzurro per chiudere il game.

40-30 Che dritto di Musetti in contropiede!

30-30 Che rovescio ha tirato Fritz dalla fase difensiva!

30-15 Servizio al centro e dritto a campo spalancato.

15-15 Varia Musetti con il back e sbaglia il rovescio Fritz.

0-15 Si fa trovare impreparato Musetti in uscita dal servizio.

3-2 Fritz. Terzo turno di battuta su tre per lo statunitense tenuto a quindici.

40-15 Secondo ace del game per Fritz, il quarto del match.

30-15 Splendida uscita di Fritz con il dritto incrociato.

15-15 In rete il dritto di Fritz che ha esagerato nella ricerca della spinta.

15-0 Terzo ace per Fritz.

2-2. Ancora la curva da destra di Musetti che ha servito benissimo in questo game.

40-15 Non va a buon fine il tentativo di serve and volley di Musetti sul 40-0.

40-0 Ace al centro per Musetti e palla per il 2-2.

30-0 Vola via il tentativo di dritto lungolinea di Fritz.

15-0 Prima vincente a uscire per Musetti.

2-1 Fritz. Perfetto stavolta con il dritto lo statunitense, prendendo il centro del campo e martellando.

40-15 In corridoio il rovescio lungolinea di Musetti.

30-15 Concede ancora qualcosa con il dritto Fritz.

30-0 Chiude bene a rete Fritz dopo una buona progressione.

15-0 Non passa la risposta bloccata di Musetti.

1-1. Chiude il game Musetti salvando una palla break: dritto bellissimo in giravolta.

A-40 Ottima prima palla a uscire per Musetti e possibilità di 1-1.

40-40 Seconda di servizio sulla riga da parte di Musetti.

40-A Risposta aggressiva di Fritz sulla seconda di Musetti: palla break.

40-40 Lungo di poco il dritto di Musetti: si va ai vantaggi.

40-30 Cambia in back Musetti, ma sbaglia il dritto successivo.

40-15 Il rovescio lungolinea di Musetti!

30-15 Un altro errore dalla parte del dritto per il numero 9 del mondo.

15-15 Sbaglia con il dritto dal centro Fritz.

0-15 Si mette con i piedi in campo e spinge Fritz.

1-0 Fritz. Due ace nel primo turno di servizio per lo statunitense.

40-15 Scappa lungo il rovescio in slice di Musetti.

30-15 Attacca dal lato sbagliato Fritz e passa Musetti con il dritto.

30-0 Ace al centro di Fritz.

15-0 In rete il rovescio di Musetti che ha cercato l’uscita lungolinea.

COMINCIA LA PARTITA! Al servizio Taylor Fritz.

12.41 I due giocatori sono entrati in campo: è quasi tutto pronto per questo secondo e importantissimo singolare.

12.38 Per la prima volta Musetti si ritrova ad avere la responsabilità di essere il numero 1 italiano: sta a lui cercare di trascinare la squadra dopo la super partita di Sonego.

12.35 Musetti ha un rapporto positivo finora con la Davis: due vittorie su due con Gombos a Bratislava e con Gojo a Bologna.

12.32 Eventualmente ci saranno Fognini e Bolelli in doppio: tante battaglie, tante esperienze in Davis al servizio della Nazionale.

12.29 Di fronte a Musetti c’è Fritz, reduce dalla semifinale alle ATP Finals. Una partita difficilissima, ma alla portata per il toscano visto il finale di stagione.

12.26 L’Italia si è trovata in maniera quasi insperata sull’1-0 grazie ad una vittoria splendida di Lorenzo Sonego su Frances Tiafoe 6-3 7-6. Adesso Musetti ha l’occasione di chiudere la contesa e di portarci in semifinale.

12.23 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Musetti-Fritz, secondo singolare della serie tra Italia e Stati Uniti, valida per i quarti di finale di Coppa Davis.

I precedenti tra Italia e USA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, seconda partita della serie tra Italia e Stati Uniti, quarti di finale di Coppa Davis.

Lorenzo Musetti viene da un ottimo finale di stagione: il quarto di finale a Bercy, la vittoria a Napoli, le semifinali a Firenze e a Sofia e i progressi messi in evidenza indoor. L’azzurro si presenta a Malaga da numero uno d’Italia in virtù delle assenze di Sinner e Berrettini e cercherà di trascinare la banda di Volandri verso la semifinale. Il bilancio in Davis finora è ottimo, con i successi contro Gombos a Bratislava e contro Gojo a Bologna.

Taylor Fritz è reduce dalle ATP Finals della scorsa settimana concluse con la semifinale. Lo statunitense sta giocando discretamente in questo finale di stagione e, specie a Torino, ha mostrato un ottimo rendimento con il servizio. Non sarà semplice battere un top-10 che quest’anno ha fatto un salto di qualità notevole.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Musetti-Fritz valida per il secondo match della serie tra Italia e Stati Uniti, quarto di finale delle finali di Coppa Davis a Malaga. Questo singolare comincerà dopo il primo a partire dalle 10.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse