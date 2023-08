LIVE Juventus-Lazio 3-0, Serie A calcio in DIRETTA: i bianconeri centrano la sesta vittoria consecutiva. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.41 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.38 LE PAGELLE DELLA JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Bremer 6, Gatti 6, Danilo 6,5; Cuadrado 6, Fagioli 6,5, Locatelli 6 (dall’85’ Paredes s.v.), Rabiot 6, Kostic 6,5 (dal 65′ Chiesa 6,5); Kean 7,5 (dal 63′ Di Maria 6), Milik 6,5. All.: Allegri 6,5.

LE PAGELLE DELLA LAZIO (4-3-3): Provedel 5; Hysaj 6 (dal 69′ Gila 6), Casale 5,5, Romagnoli 5,5, Marusic 6; Milinkovic 6 (dal 78′ Marcos Antonio s.v.), Cataldi 5,5 (dal 58′ Vecino 5,5), Basic 5 (dal 59′ Luis Alberto 6); Romero 5,5 (dal 69′ Cancellieri 6), Felipe Anderson 5,5, Pedro 6. All. Sarri 5,5.

22.36 La Juventus di Massimiliano Allegri trova dunque la sesta vittoria consecutiva in Serie A e va alla pausa Mondiali al terzo posto in classifica con 31 punti scavalcando proprio la Lazio che scala quarta con 30 alla pari dell’Inter. Decide la doppietta di Moise Kean e il goal di Arek Milik.

90’+4 FINISCE COSI’! JUVENTUS-LAZIO 3-0!

90’+3 Posizione di offside di Vecino.

90’+2 Attacca ora la Lazio in cerca del goal della bandiera.

90’+1 Ci saranno quattro minuti di extra-time.

90′ MILIK! Tris della Juventus, cross basso di Chiesa per il polacco che a centro area spinge in porta con il sinistro. Juventus-Lazio 3-0.

89′ Non ci dovrebbe essere un ampio recupero.

88′ Recupera palla Marcos Antonio che inizia la manovra laziale.

87′ Possesso Juventus quando si attende ormai soltanto il triplice fischio.

86′ CAMBIO JUVENTUS! Esce Locatelli, entra Paredes.

85′ Massimiliano Allegri ha fino a qui utilizzato due dei tre slot disponibili per le sostituzioni, al tecnico toscano rimangono tre cambi disponibili ma da effettuare eventualmente in un’unica soluzione.

84′ Sulla panchina della Juventus si scaldano Miretti, Paredes e Soulè.

83′ Lazio che chiuderebbe questa prima parte di stagione prima della sosta Mondiali al quarto posto a quota 30 alla pari dell’Inter.

82′ Con questa vittoria la squadra di Allegri salirebbe al terzo posto con 31 punti, a -2 dal Milan secondo e a -10 dal Napoli capolista.

80′ Dieci minuti al termine, Juventus in controllo.

78′ ECCO IL CAMBIO! Il centrocampista brasiliano ex Shakhtar ed Estoril rileva Milinkovic-Savic.

76′ L’ultima sostituzione della Lazio sarà Marcos Antonio.

74′ Riparte il gioco.

72′ Staff medico della Lazio in campo per soccorrere Milinkovic-Savic, rimasto a terra dopo un contrasto di gioco.

70′ DOPPIO CAMBIO LAZIO! Fuori Romero e Hysaj, dentro Gila e Cancellieri.

68′ CAMBIO JUVENTUS! Esce Kostic, entra Chiesa.

66′ Squadre allungate in questa fase, ci sono ampi spazi per andare in contropiede.

65′ CAMBIO JUVENTUS! Esce Kean che va a prendersi l’ovazione del pubblico bianconero, entra Di Maria.

64′ KEAN! E’ ancora l’ex Everton e Psg a rendersi pericoloso con un’incursione dalla destra in area seguita da un destro sul fondo.

63′ LUIS ALBERTO! Lo spagnolo ci prova subito con un destro dal limite che Szczesny riesce a controllare.

62′ DOPPIO CAMBIO LAZIO! Fuori Basic e Cataldi, dentro Vecino e Luis Alberto.

60′ Raggiunta l’ora di gioco a Torino, Juventus-Lazio 2-0, 43′, 54′ Kean.

58′ Tra le fila della Lazio sono pronti Vecino e Luis Alberto.

56′ Moise Kean si conferma uomo del momento in casa Juventus, dopo aver deciso giovedì sera il match di Verona il classe 2000 torna protagonista con una doppietta.

54′ Tutto parte da un recupero di Milik che serve Kostic, il serbo conclude dal limite trovando la respinta corta di Provedel, sul pallone si avventa Kean che ribadisce in rete firmando la doppietta personale.

53′ KEEAAAAAAAAAAANNNNNNNNNN!!!!!!!! RADDOPPIO DEL NUMERO 18!

51′ Tra le fila della Juventus si scalda Miretti.

49′ MILIK! Iniziativa personale dell’ex Napoli, di nuovo sull’out sinistro. Sinistro potente sul primo palo, Provedel è attento e ben posizionato: respinta.

48′ Nessun cambio nell’intervallo, si riparte con i 22 della prima frazione di gioco.

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.46 Squadre di nuovo in campo, tra poco si riparte.

21.32 La Juventus trova dunque il vantaggio sul finale del primo tempo con Moise Kean abile a sfruttare un’ingenuità di Provedel. A tra poco per il racconto del secondo tempo dell'”Allianz Stadium” di Torino su OA Sport.

45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO! JUVENTUS-LAZIO 1-0.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

44′ Lancio in verticale di Rabiot con Kean scavalca Provedel, uscito in maniera avventata fino al limite dell’area, con un tocco sotto e porta in vantaggio la squadra di Massimiliano Allegri. Juventus-Lazio 1-0.

43′ KEAAAAAAAAAAAANNNNNNNNN!!!!!!! JUVENTUS IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!

43′ PEDRO! Colpo di testa dello spagnolo sugli sviluppi del corner battuto da Cataldi, pallone alto.

42′ Pedro ci prova con un sinistro dalla distanza che sporcato da Locatelli finisce in angolo.

40′ Squadre che sembrano star attendendo la fine del primo tempo, punteggio ancora fermo sullo 0-0.

38′ Rilancio di Basic in profondità a cercare Marusic che non riesce a controllare, possesso Juventus.

36′ Entrata in ritardo di Marusic su Cuadrado, punizione Juventus.

34′ Giro palla della squadra di Massimiliano Allegri che non riesce ad affondare.

32′ E’ la squadra di Maurizio Sarri ora a fare la partita con la Juventus che attende per poi ripartire sfruttando la corsa di Cuadrado e Kostic.

30′ Arrivati alla mezz’ora il dato sul possesso palla dice 62% in favore della Lazio.

28′ GIRANDOLA DI GIALLI! Stavolta a ricevere l’ammonizione è Millinkovic-Savic per un fallo tattico.

27′ ALTRO GIALLO JUVENTUS! Fallo di Bremer ai danni di Pedro con l’arbitro Massa che estrae un nuovo (forse eccessivo in questa circostanza) cartellino.

25′ GIALLO JUVENTUS! Gatti perde palla e rifila un pestone a Felipe Anderson, arriva il primo cartellino della serata all’indirizzo dell’ex Frosinone.

23′ Marusic prova l’iniziativa personale accentrandosi dalla sinistra venendo chiuso dai giocatori in maglia bianconera.

21′ Traversone di Marusic fuori misura, pallone che oltrepassa la linea di fondo, si ripartirà con un rinvio di Szczesny.

20′ Posizione di fuori-gioco di Milik.

19′ Ritmi piuttosto piatti in questa fase centrale della prima frazione di gioco.

17′ Recupera la Lazio che ora esercita il possesso.

16′ Applausi per Nicolò Fagioli, elegante in un disimpegno.

15′ Trascorso il primo quarto d’ora all'”Allianz Stadium” di Torino, Juventus-Lazio 0-0.

12′ Meglio la Juventus in questa prima fase del match. Bianconeri che hanno fino a qui intrapreso maggiormente l’iniziativa.

10′ FAGIOLI! Sinistro da fuori del canterano juventino, blocca Provedel.

9′ Cuadrado non riesce a controllare un pallone fattogli recapitare da Locatelli sulla destra, rimessa Lazio.

8′ Imposta da dietro la Lazio con Casale.

7′ Rabiot si trascina il pallone oltre la linea laterale all’altezza del cerchio di centrocampo, out Lazio del quale si incarica Marusic.

6′ KEAN! Occasione Juventus con il classe 2000 che entra in area dalla sinistra e conclude con un sinistro incrociato che termina di poco largo.

5′ Rimessa laterale in zona d’attacco in favore dei padroni di casa.

3′ Juventus propositiva in questo avvio, traversone dalla sinistra di Kostic fuori misura.

1′ SI PARTE! La Lazio muove il primo pallone del match.

20.44 Abbraccio tra i tecnici Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.

20.43 Squadre in campo, tra pochissimo si parte.

20.40 Squadre nel tunnel, cinque minuti all’inizio del match.

20.35 A disposizione per la Juventus: Pinsoglio, Scaglia, Barbieri, Bonucci, Chiesa, Di Maria, Miretti, Paredes, Rugani, Soulè.

20.30 A disposizione per la Lazio: Adamonis, Maximiano, Antonio, Bertini, Cancellieri, Gila, Kamenovic, Luis Alberto, Radu, Vecino.

20.25 Si tratterà dell’ultima gara di campionato prima della sosta Mondiali, con il campionato che tornerà poi a partire da gennaio 2023.

20.20 Squadre in campo per il riscaldamento all'”Allianz Stadium” di Torino.

20.15 Dopo aver trovato il goal in grado di decidere la sfida con il Monza questa sera sarà la prima da titolare in Serie A per Luka Romero con la maglia della Lazio. Centrocampista offensivo classe 2004 l’argentino è arrivato nella capitale nel 2021 dal Maiorca portandosi dietro il pesante appellativo di “nuovo Messi”.

20.10 L’arrivo dei giocatori della Juventus all’Allianz Stadium di Torino:

20.05 Questa la formazione della Lazio:

20.00 3-5-2 invece per la Juventus con Allegri che schiera Szczesny a difesa della porta, Bremer, Gatti e Danilo nella linea difensiva, Cuadrado e Kostic a tutta fascia con Fagioli, Locatelli e Rabiot a centrocampo, Kean-Milik la coppia d’attacco.

19.55 4-3-3 per Sarri con Provedel tra i pali, Casale e Romagnoli i centrali con Hysaj e Marusic sugli esterni, Milinovic, Cataldi e Basic in mediana, Romero, Felipe Anderson e Pedro nel tridente.

19.50 Le formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Gatti, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All.: Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Romero, Felipe Anderson, Pedro.

19.45 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Lazio.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Lazio, match valido per la quindicesima giornata di andata del campionato di Serie A TIM 2022-2023. All'”Allianz Stadium” di Torino si scende in campo l’ultima volta prima della sosta Mondiali.

La Juventus di Massimiliano Allegri cerca la sesta vittoria consecutiva in Serie A per chiudere al meglio una prima parte di stagione dai risultati altalenanti. Dopo l’eliminazione ai gironi in Champions League i bianconeri hanno risollevato la propria situazione in campionato con una striscia di cinque successi di fila (l’ultimo giovedì in casa del Verona, 0-1 con goal-vittoria di Moise Kean) che li hanno riportati al quarto posto a quota 28 punti, a -2 da Milan e Lazio.

Lazio reduce dalle vittorie con Roma nel derby e Monza nell’ultimo turno, entrambe di misura con i sigilli di Felipe Anderson e il primo goal in Serie A del giovane Luka Romero. La squadra di Maurizio Sarri si trova al secondo posto in classifica con 30 punti in coabitazione con il Milan e a -8 dalla capolista Napoli. Se in campionato la formazione capitolina sta essendo protagonista di un ottimo percorso lo stesso non si può dire in Europa dove Immobile e compagni hanno chiuso al terzo posto il proprio girone di Europa League “retrocedendo” in Conference.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Lazio, match che chiuderà la quindicesima giornata di andata del campionato di Serie A, l’ultima prima della sosta forzata per i Mondiali. Calcio d’inizio previsto per le ore 20.45 all”Allianz Stadium” di Torino. La partita tra Juventus e Lazio verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà quindi scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. All. Sarri.

Foto: Lapresse