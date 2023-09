LIVE Italia-Scozia 5-9, Europei curling femminile in DIRETTA: bronzo alle scozzesi, azzurre giÃ¹ dal podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.37 La nostra DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, finale per il bronzo degli Europei di curling femminili 2022 finisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.

16.36 L’Italia si è complicata la vita con le proprie mani: due mani rubate da tre e due punti sono costate caro. Il podio continua a mancare da cinque anni.

16.34 Solo un punto per Constantini, ma non basta: la Scozia vince 9-5 e si aggiudica il bronzo.

16.31 Ultimi due tiri per l’Italia con quattro pietre scozzesi dentro la casa.

16.29 Tre stone scozzesi dentro la home: Lo Deserto prova a sbrogliare la situazione.

16.27 Aitkin toglie anche una guardia.

16.26 Le azzurre sembrano sfiduciate e sbagliano un altro tiro mentre stavano cercando di fare il take-out.

16.23 Martello ancora all’Italia nel nono end, la situazione è quasi disperata.

16.21 Constantini limita i danni e concede solo un punto alla Scozia: 9-4 a due end dalla fine.

16.18 Morrison mette la guardia per difendere due punti.

16.17 Bel tiro di Constantini che si piazza in mezzo alla casa e annulla le altre stone scozzesi.

16.16 Situazione difficilissima da sbrogliare, incastrata anche la quinta stone da Morrison vicino al centro della home.

16.13 Altro gran tiro di Aitkin: quattro pietre scozzesi nella home.

16.12 Lo Deserto non riesce ad allontanare le stone della Scozia. Si fa durissima.

16.10 Tiro splendido di Sinclair: tre stone scozzesi nella home.

16.07 La Scozia piazza due stone al centro della house, l’Italia due guardie fuori.

16.04 Che disastro da parte di Constantini: l’ultimo tiro regala due punti alla Scozia. 8-4 a tre end dalla fine.

16.02 Ultimo tiro per Constantini che può addirittura provare a fare quattro punti.

15.59 Constantini sposta una delle due stone scozzesi, quella più lontana dal centro.

15.57 Lungo confronto tra le azzurre prima del penultimo tiro.

15.54 Splendida bocciata di Morrison che si prende provvisoriamente il punto e sposta le stone italiane più lontano dal centro.

15.52 Una delle tre stone viene allontanata da Morrison.

15.49 Che tiro di Marta Lo Deserto! L’Italia ha tre stone vicinissimo al centro della home.

15.45 Jackson mette la stone in mezzo alla casa per cominciare il settimo end.

15.42 Constantini non riesce a ripulire e arrivano due punti per la Scozia: 6-4 dopo il sesto end.

15.38 Morrison mette la stone vicina al centro: vediamo come risponde Constantini.

15.35 Bel take-out di Aitken, ma per ora rimarrebbe il punto italiano.

15.32 Due stone italiane dentro la house: la Scozia deve allontanarle e non sarà semplice.

15.29 Inizio di end senza particolare costruzione da parte di entrambe le squadre.

15.26 Sesto end che comincia con il martello alla Scozia.

15.21 NON RIESCE A BOCCIARE MORRISON! MANO RUBATA DELL’ITALIA: 4-4 ALL’INTERVALLO!

15.20 Che tiro di Constantini! In mezzo alla house: perfetto.

15.19 Perfetta la bocciata di Morrison: ultima stone a testa.

15.18 Una pietra italiana nella house: Morrison adesso prova a liberare.

15.16 Gran bocciata di Aitken: Italia che ora deve occupare la casa.

15.14 Neanche una pietra ancora all’interno della casa.

15.12 Tante stone bocciate nei primi tiri: tutti piuttosto interlocutori.

15.09 Martello alla Scozia nel quinto end, quello che precede l’intervallo.

15.06 Stefania Constantini può fare solo un punto e si accontenta: 4-3 Scozia.

15.03 Rebecca Morrison allontana le stone italiane dal centro.

15.02 Lo Deserto mette la stone perfettamente al centro.

15.01 Stavolta sbaglia la bocciata Aitken che avvicina la stone italiana al centro.

15.00 Bellissima doppia bocciata di Aitken. Non semplice ora per le azzurre non andare a punto.

14.59 Non un buon take-out da parte di Romei.

14.57 Prova a costruire una sorta di muraglia difensiva di fronte alla casa la Scozia.

14.55 Mano che torna all’Italia: in questo quarto end l’obiettivo è provare a pareggiare.

14.53 Solo un punto per la Scozia: Morrison non riesce a mettere anche la seconda stone. 4-2 Scozia dopo tre end.

14.51 Leggermente largo il tiro di Constantini: ora Morrison può provare ad andare per i due punti.

14.49 Morrison infila la pietra tra due italiane in mezzo alla casa.

14.47 Penultimo tiro splendido di Constantini: guardia dentro la home.

14.44 Lo Deserto la mette al centro della home!

14.42 Brutto tiro per Sinclair che non prende la stone italiana!

14.40 Non riuscita del tutto la doppia bocciata a Romei: il punto comunque sarebbe italiano.

14.38 Una delle due pietre scozzesi nella casa viene allontanata da Romei.

14.36 Zardini Lacedelli mette due sassi a protezione della casa.

14.33 Constantini chiude il lavoro piazzando un’altra stone al centro: due punti per l’Italia nel secondo end. 3-2 per la Scozia e il martello passa alle anglo-sassoni.

14.31 Un altro bel tiro di Lo Deserto per allontanare una stone scozzese dal centro.

14.28 Marta Lo Deserto riesce a rimettere momentaneamente una stone a punto.

14.26 Sophie Sinclair riesce a bocciare i due sassi italiani: tutto da rifare. Grandissimo tiro della scozzese.

14.25 Due ottimi tiri di Romei: in questo momento sarebbero due i punti per l’Italia, con in particolare una stone vicina al centro.

14.23 Le azzurre stavolta provano ad occupare la home con il tiro di Angela Romei.

14.21 Martello ancora all’Italia nel secondo end.

14.17 Sbaglia il tiro Constantini che non riesce a bocciare le tre stone scozzesi: mano rubata con tre sassi nella home. Inizio difficile per le azzurre.

14.14 Gran tiro di Rebecca Morrison: adesso è difficile fare punto per Constantini.

14.11 Ultime due stone: ci sono due sassi scozzesi nella home.

14.09 Tiri piuttosto speculari: bocciate e contro-bocciate.

14.07 L’Italia piazza una stone rossa lateralmente, ma le scozzesi procedono al take-out.

14.05 Sia Zardini Lacedelli che Jackson mettono le guardie.

SI COMINCIA! Martello all’Italia nel primo end.

13.58 La squadra scozzese è formata da Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Gina Aitken e Rebecca Morrison.

13.55 In particolare Constantini è la stella dopo la straordinaria performance alle Olimpiadi con Amos Mosaner, raggiungendo uno storico oro.

13.52 La squadra azzurra è composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Camilla Gilberti (C.C. Lago Santo), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti).

13.49 L’Italia vuole riconquistare un posto sul podio che manca da ben cinque anni, quando arrivò il bronzo in Svizzera, a San Gallo. Vedremo se la storia si ripeterà a Ostersund.

13.46 Questo piazzamento tra le migliori quattro ha garantito alle azzurre la qualificazione ai prossimi Mondiali.

13.43 L’Italia è stata sconfitta dalla Svizzera campione del mondo, la Scozia dalla Danimarca. Domani mattina alle 9.00 andrà in scena la finale per l’oro.

13.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, finale per il bronzo degli Europei di curling femminili.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale per il terzo posto dei Campionati Europei 2021 di curling: di fronte Italia e Scozia. Oggi (venerdì 25 novembre) l’Italia scenderà sul ghiaccio dell’Östersund Arena di Östersund, in Svezia per tornare a disputare una finale per il terzo posto continentale a distanza di cinque anni dall’ultima che vide le azzurre conquistare il bronzo a San Gallo in Svizzera nel 2017. Le avversarie saranno le scozzesi che hanno conquistato l’accesso alle semifinali un po’ a sorpresa e ieri sono state nettamente sconfitte dalla Danimarca. Molto meno netta, invece, la sconfitta dell’Italia contro la Svizzera

A giocarsi l’oro domattina alle 9.00 saranno la Danimarca che ha vinto il round robin con una sola sconfitta e la Svizzera campione del mondo. Per il Mondiale si sono qualificate, oltre alle quattro finaliste, Germania, Norvegia, Scozia e Svezia. Lettonia e Ungheria sono scese in serie B.

La squadra azzurra è composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Camilla Gilberti (C.C. Lago Santo), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti). La Scozia nel round robin ha sconfitto Turchia, Lettonia, Svezia, Ungheria e Norvegia e ha perso con l’Italia (10-4), Danimarca, Germania, Svizzera.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale per il terzo posto dei Campionati Europei 2021 di curling: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

