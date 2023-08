LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia sogna, ma chiude quarta. Prestazione da eroi dei Moschettieri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21:30 Al di là del quarto posto che, sicuramente fa male per come è arrivato, l’Italia deve essere più che soddisfatta, basti pensare che per trovare un risultato migliore bisogna tornare indietro addirittura al 1913, quando riuscì a salire sul podio. Se si pensa al baratro sfiorato negli anni passati quella di oggi è una prestazione mostruoso per cui tutti avremmo firmato alla vigilia! Sfuma il podio e il pass olimpico, ma questo gruppo ha tutte le carte in regola per strappare un pass per Parigi ai prossimi Mondiali.

21:28 LA CINA VINCE IL TITOLO MONDIALE CON 257.858! Questo il podio definitivo: 1.Cina (258.858), 2.Giappone (253.395), 3.Gran Bretagna (247.229). L’Italia con 245.995 è quarta!

21:26 Il rammarico è enorme, i Moschettieri hanno dato tutto ed hanno trovato un risultato storico, che all’Italia mancava da praticamente 100 anni, il dispiacere è dovuto al fatto che la medaglia sia venuta meno proprio sull’ultimo esercizio.

21:25 Donnell Whittenburg si ferma a 13.466, gli Stati Uniti non riescono a superare l’Italia, che a questo punto chiuderà al quarto posto.

21:24 13.100 per Jake Jarman, la Gran Bretagna con 247.229 supera l’Italia e porterà a casa la medaglia di bronzo.

21:21 Abbadini accusa una caduta in uscita, era praticamente fatta…

21:19 NOOOOOO! 12.300 per Yumin Abbadini, adesso è tutto nelle mani di Jake Jarman, al quale basterà un 11.866 per superare l’Italia.

21:17 YUMIN ABBADINI PER LA STORIA, L’AZZURRO SALE SUL CAVALLO!

21:16 12.866 per Brody Malone al corpo libero, gli Stati Uniti restano staccati dall’Italia di oltre un punto!

21:15 Arriva il sorpasso della Gran Bretagna! Ad una rotazione dal termine gli azzurri devono recuperare 0,434 sui padroni di casa.

21:14 Purtroppo Nicola Bartolini si ferma a 12.766, la Gran Bretagna dovrebbe superarci dopo l’uscita del punteggio di Fraser.

21:13 TUTTI CON NICOLA BARTOLINI!

21:12 13.533 al cavallo per Thierno Diallo, la Spagna continua a lottare.

21:11 13.933 al corpo libero per Asher Hong, Stati Uniti devono recuperare 1,569 punti.

21:10 13.300 per Carlo Macchini! L’Italia mantiene 8 decimi di vantaggio sulla Gran Bretagna!

21:09 13.700 per James Hall alla sbarra, l’Italia non dovrebbe perdere molto dalla Gran Bretagna.

21:08 CARLO MACCHINI NON SBAGLIA!!!! Attendiamo il punteggio della giuria!

21:07 TOCCA A CARLO MACCHINI!

21:06 11.633 per Nestor Abad, si mette male per la Spagna!

21:05 Ad una rotazione dal termine le squadre in lotta per il podio restano sei, l’Italia si esibirà al cavallo con maniglie, bisognerà difendersi con le unghie e con i denti ed evitare a tutti i costi cadute. Cina e Giappone sono fuori portata, bisognerà difendersi dalla Gran Bretagna, impegnata alla sbarra, dalla Spagna, impegnata al cavallo e dagli Stati Uniti, impegnati al corpo libero.

21:00 Bordata di Joe Fraser alle parallele (15.000). La Gran Bretagna resta dietro l’Italia, ma di pochissimo.

20:58 Il Brasile si chiama fuori con l’11.400 di Caio Souza, a fare paura è la Gran Bretagna.

20:57 13.933 per il corpo libero di Rayderley Zapata, la Spagna è di 1.9 punti dietro l’Italia!

20:56 Adesso bisogna tenere d’occhio Brasile e Spagna, che erano appaiati all’Italia.

20:55 ANDIAMOOOOOOOOO!!! 14.333 PER NICOLA BARTOLINI, L’ITALIA POTREBBE CHIUDERE LA PENULTIMA ROTAZIONE AL TERZO POSTO!

20:53 Due avvitamenti e mezzo, doppio carpio avanti con mezzo giro, Tsukahara avvitato, un avvitamento e mezzo collegato a due avvitamenti avanti, un avvitamento e mezzo avanti, doppio avvitamento e mezzo collegato ad un salto teso e triplo avvitamento di chiusura! Non l’esercizio più pulito di sempre per Nicola, ma la nota D lo terrà sù, importante andare sopra i 14!

20:52 NICOLA BARTOLINI CHIUDE LA QUINTA ROTAZIONE PER L’ITALIA! L’azzurro è il campione iridato in carica, bisogna avvicinare i 14.500!

20:50 Fioccano gli errori! Colt Walker si ferma a 11.700 alla sbarra, Stati Uniti al momento dietro all’Italia di 2.2 punti!

20:49 CASALI FA IL SUOOOO! 13.700 per Lorenzo con 5.5 di nota D e 8.2 di esecuzione.

20:48 Caduta al cavallo anche per Lucas De Souza Bitencourt, il Brasile rischia di sprofondare!

20:46 E’ IL MOMENTO DI LORENZO CASALI!

20:45 11.900 per Diogo Soares al cavallo, anche il Brasile al momento è dietro all’Italia!

20:44 13.133 per la sbarra di Donnell Whittenburg, gli Stati Uniti erano davanti all’Italia, ma con questi sei decisimi persi sono al momento dietro!

20:43 13.733 PER YUMIN ABBADINI! Punteggio pesante!

20:42 CADUTA AL CAVALLO PER DIOGO SOARES! Il Brasile era davanti all’Italia.

20:41 Due avvitamenti e mezzo collegati ad un salto teso, tabas stoppato, due avvitamenti stoppati, un avvitamento avanti stoppato e triplo avvitamento in chiusura! Esercizio semplice ma ben eseguito, andare sopra i 13.500 sarebbe importante.

20:40 TOCCA A YUMIN ABBADINI!

20:39 L’Italia per continuare a sognare dovrà viaggiare con almeno un 14 di media al corpo libero.

20:38 Si passa al corpo libero, l’Italia deve attaccare come non mai, perchè poi si andrà al cavallo con maniglie.

20:33 CARLO MACCHINI VOLA A 14.300 (D:6.1 E:8.2)! Continuiamo a sognare!

20:31 Mostruoso 15.766 alle parallele pari per Jingyuan Zou, la Cina viaggia spedita verso la medaglia d’oro.

20:30 ESERCIZIO MOSTRUOSOOOOOOO! DIFFICOLTA’ PAZZESCHE ED USCITA IN DOPPIO TESO CON UN AVVITAMENTO STOPPATO! Bisogna andare oltre i 14!

20:28 CARLO MACCHINI E’ PRONTO PER IL SUO ESERCIZIO!

20:26 SBAGLIA DAIKI HASHIMOTO! 13.866 al volteggio per il nipponico, la favorita del pronostico non riesce ad allungare in maniera decisa.

20:23 13.633 PER YUMIN ABBADINI! Proviamo a restare in scia!

20:22 ANDIAMOOOO! Esercizio irto di difficoltà per il Campione italiano in carica! In qualifica l’azzurro aveva ottenuto 13.600, sarebbe importante ripetersi su quei livelli.

20:20 E’ IL MOMENTO DI YUMIN ABBADINI! Esercizio cruciale!

20:18 L’Italia perderà posizioni dopo questa rotazione, ma è normale con le squadre più accreditate al volteggio e al corpo libero.

20:16 13.433 per Levantesi, punteggio più che discreto visto l’attrezzo, bisogna difendersi!

20:15 GRANDE ESERCIZIO! Salti e verticali perfetti, doppio teso con due avvitamenti in uscita con un saltello appena accennato!

20:14 TOCCA A MATTEO LEVANTESI ALLA SBARRA!

20:11 Inizia il recupero della Gran Bretagna con il 14.600 di Giarnni Regini-Moran al volteggio.

20:09 Adesso l’Italia passerà alla sbarra, attrezzo delicatissimo, in cui però possiamo schierare uno specialista come Carlo Macchini.

20:07 Può succedere veramente di tutto, otto squadre raccolte in sette punti è qualcosa di veramente insolito, la lotta per il podio è apertissima!

20:02 14.266 PER MATTEO LEVANTESI (D:5.9 E:8.366)! L’Italia ci crede!

20:00 Tutti con Matteo Levantesi, l’azzurro deve ripetersi sui livelli della qualifica per permettere all’Italia di continuare a sognare!

19:57 BARTOLINI FA IL SUO! Nicola, con la sua solita pulizia (E:8.766) porta a casa un 13.866 pesantissimo.

19:56 LA CINA VOLA! 14.966 al volteggio per Boheng Zhang, i cinesi rischiano di chiudere questa terza rotazione con tantissimo margine sulle dirette avversarie per l’oro.

19:55 E’ il momento di Nicola Bartolini, il Campione iridato al corpo libero dovrà difendersi!

19:54 Non decolla Jaeho Kim alla sbarra (13.033), la Corea scivola alle spalle dell’Italia!

19:52 L’ITALIA CI CREDE! 13.933 PER LORENZO CASALI (D:5.8 E:8.133). Ci siamo riportati ad un punto e mezzo dal Brasile.

19:50 CI SIAMO! Esercizio irto di difficoltà con un’ottima uscita in doppio raccolto con mezzo giro, attestarsi intorno ai 13.500 sarebbe importantissimo.

19:48 Tocca a Lorenzo Casali alle parallele!

19:47 CADUTA ALLA SBARRA PER ARTHUR MARIANO! Il Brasile era in testa.

19:45 Gli azzurri sono stati bravi a sfruttare un attrezzo loro congeniale e a sfruttare i numerosi errori di varie formazioni. L’Italia adesso passerà alle parallele pari, altro attrezzo in cui bisognerà attaccare!

19:40 ERRORI A RIPETIZIONE ANCHE PER KAKERU TANIGAWA (11.000)! Cavallo fatale, le favorite della vigilia si trovano a rincorrere.

19:38 10.466 PER JOE FRASER! La Gran Bretagna con 78.031 rischia di essere ultima dopo due rotazioni.

19:36 DISASTRO DI JOE FRASER CON DUE CADUTE ED ERRORI A RIPETIZIONE! La Gran Bretagna sta letteralmente sprofondando al cavallo, la formazione di casa dice ufficialmente addio alla lotta per l’oro salvo cataclismi.

19:34 14.600 alle parallele pari per Caio Souza, il Brasile potrebbe chiudere addirittura in testa questa seconda rotazione.

19:32 SOLITA PERFEZIONE DI NICOLA BARTOLINI! L’azzurro ottiene 14.600 con un’esecuzione da 9.4! Arriva il sorpasso sulla Spagna, siamo in gara!

19:30 ERRORE DI ZAPATA AL VOLTEGGIO (12.533). TOCCA A NICOLA BARTOLINI! L’Italia cerca il sorpasso sulla Spagna!

19:28 La Gran Bretagna sta sprofondando al cavallo, i padroni di casa sono momentaneamente dietro anche agli azzurri!

19:27 ARRIVA LA BORDATA DI CASALI! 14.533 con una nota D da 5.6, proviamo a restare in scia!

19:25 All’Italia serve una bordata di Lorenzo Casali, bisogna andare oltre i 14!

19:23 Portentoso 14.866 agli anelli per Jingyuan Zou, la Cina vuole la medaglia.

19:21 Non eccellente il salto di Levantesi: l’azzurro paga 3 decimi di penalità e si ferma a 13.800 partendo da una nota D di 5.2.

19:18 Matteo Levantesi pronto al volteggio!

19:16 Caduta al cavallo per James Hall, sarà una gara molto lunga.

19:14 Sapevamo che l’Italia si sarebbe dovuta difendere agli anelli, non sono arrivati punteggi elevati, ma gli errori sono stati limitati. Adesso gli azzurri si trasferiranno al volteggio, in questo caso bisognerà attaccare e recuperare posizioni.

19:09 Rotazione pesante al cavallo con maniglie per gli Stati Uniti: 38.265 e rincorsa alle medaglie che si fa già difficilissima.

19:07 IN CRESCENDO! Lorenzo Casali porta a casa un 13.300 (D:5.1 E:8.2) e l’Italia chiude la prima rotazione con un totale di 39.499.

19:05 A Lorenzo Casali il compito di chiudere questa prima rotazione per l’Italia!

19:03 Si sale leggermente! 13.166 agli anelli per Matteo Levantesi, si sapeva che questo sarebbe stato un attrezzo di difesa per l’Italia.

19:00 Caduta al cavallo con maniglie di Bordy Malone: 11.733, un macigno questo punteggio per gli Stati Uniti.

18:59 E’ il momento di Matteo Levantesi, bisogna provare ad avvicinare quanto meno i 13.500.

18:57 Corpo libero eccellente di Kakeru Tanigawa (14.400), il Giappone prova fin dall’inizio a fare la voce grossa.

18:55 Non decolla il punteggio di Yumin Abbadini: una nota D non elevata (4.7) porta l’azzurro ad un 13.033 non eccezionale.

18:54 Yumin fa il suo! Posizioni tenute ed uscita in Tsukahara avvitato con un passo dietro, attendiamo il punteggio della giuria.

18:51 SI COMINCIA, TUTTI CON YUMIN ABBADINI!

18:48 L’Italia aprirà la propria gara agli anelli con Yumin Abbadini!

18:45 Adesso qualche minuto di riscaldamento agli attrezzi e finalmente si potrà iniziare!

18:42 I ginnasti stanno facendo il proprio ingresso in campo gara, presentazioni delle squadre in corso!

18:39 L’Italia girerà insieme alla Spagna, i primi due attrezzi saranno senza ombra di dubbio i più ostici e tanto della gara degli azzurri potrebbe quindi decidersi già nei primi minuti.

18:36 L’Italia inizierà la propria avventura agli anelli, passerà poi al cavallo con maniglie, alle parallele pari, alla sbarra, al corpo libero e al volteggio.

18:33 Questi saranno i 5 Moschettieri pronti a difendere i colori azzurri: Carlo Macchini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Nicola Bartolini e Yumin Abbadini. Mario Macchiati la riserva.

18:30 Sulla carta ci sono 4-5 formazioni che partono un passo avanti rispetto all’Italia, un primo grande obiettivo sarebbe quello di chiudere in top5, poi se i pianeti si dovessero allineare si potrebbe puntare anche al podio, sognare è lecito!

18:27 Quello di oggi è già un risultato storico per la nostra nazionale che, negli ultimi anni, non è mai riuscita ad agguantare la finale iridata a squadre, basti pensare che il miglior piazzamento degli ultimi anni risale al quinto posto del 1962.

18:24 In finale la formula prevede che tre ginnasti saliranno su ogni attrezzo e tutti e tre i punteggi verranno presi in considerazione, di conseguenza una gara regolare con pochi errori potrebbe fruttare di più rispetto ad una gara con qualche picco, ma magari con più errori.

18:21 L’Italia si è comportata in maniera egregia in qualificazione: i Moschettieri hanno concluso al quinto posto con 247.661 punti, con una estremamente solida di tutti e cinque i ginnasti, l’obiettivo questa sera sarà condurre una prestazione pulita, sperando magari nei regali di qualche formazione più accreditata.

18:18 A Liverpool le migliori otto squadre al mondo si sfideranno per salire sul podio iridato e per strappare i primi tre pass per le prossime Olimpiadi.

18:15 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica artistica 2022, oggi toccherà alla finale a squadre maschile!

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica artistica 2022. Oggi a Liverpool (Gran Bretagna) sarà la volta della finale a squadre maschile che, oltre ad assegnare le medaglie iridata, metterà anche in palio tre pass olimpici per le prime tre classificate, l’Italia sarà presente e proverà a riscrivere la storia!

L’Italia, dopo anni estremamente difficili, torna in una finale iridata e dimostra di possedere un movimento in forma e profondo. Il quintetto guidato da Nicola Bartolini si è letteralmente superato chiudendo la qualifica in quinta posizione con 247.661 punti e con una gara senza particolari picchi, ma con tanta sostanza da parte di tutti. La formula della finale è diversa rispetto a quella della qualificazione: in pedana scenderanno tre ginnasti per ogni attrezzo e tutti e tre i punteggi saranno considerati validi, di conseguenza sarà importantissimo limitare gli errori al minimo. Essendo realisti puntare al podio è quasi proibitivo per la nostra nazionale, ci sono almeno 4-5 formazioni che sulla carta partono un passo avanti, ma si tratterà di una gara lunga e in cui tutto può succedere, di conseguenza non resta che gustarcela e sognare in grande! Si tratta già di un risultato storico, considerando che il miglior piazzamento, più recente, dell’Italia ad un Mondiale risale al quinto posto del 1962.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica artistica 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, attrezzo dopo attrezzo, esercizio dopo esercizio, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 18:40!

