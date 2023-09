LIVE Argentina-Arabia Saudita 1-2, Mondiali calcio 2022 in DIRETTA: sorpresa epocale, Messi si arrende al debutto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.11 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live.

13.10 La rimonta dei sogni, la rimonta che nessuno si aspetta è quello che è accaduto all’Arabia Saudita, che sconfigge in rimonta l’Argentina mai entrata veramente nel secondo tempo di gioco. L’Argentina era imbattuta da 36 gare di fila.

90+14 Finisce qui, Argentina-Arabia Saudita 1-2.

90+12 L’arbitro continua a far giocare.

90+10 Ultimo giro d’orologio.

90+8 Vola Al-Owais su un colpo di testa di Alvarez.

90’+6 Brutto scontro con il portiere, fuori Al-Shahrani per infortunio, dentro Al-Burayk nell’Arabia Saudita.

90+4′ Sono sei gli uomini sulla linea difensiva dell’Arabia Saudita con tre mediani e una sola punta.

90+2′ Al-Amri salva sulla linea su un tentativo in mischia argentino.

90′ Ci saranno otto minuti di recupero.

88′ Dentro Al-Amri e Asiri, fuori Albirakan e Al-Abed nell’Arabia Saudita.

86′ Anche in questo caso ci sarà un largo recupero.

84′ Messi di testa colpisce centrale.

82′ Assedio argentino per gli ultimi minuti.

80′ Giallo per Abdulhamid, fallo su Messi.

78′ Punizione di Messi alta.

76′ Fuori Al-Shehri, dentro Al-Ganham.

74′ L’Arabia Saudita ora è in debito di ossigeno.

72′ Di Maria non riesce a mettere forza nel tiro.

70′ La squadra araba fino a questo momento sta giocando una partita letteralmente leggendaria.

68′ Fuori Tagliafico, dentro Acuna nell’Argentina.

66′ Giallo per Al-Malki, fallo su Otamendi.

64′ Al-Owais vola su Tagliafico.

62′ Grandissima prestazione di Kanno fino a questo momento.

60′ Fuori Romero, Gomez e Paredes, dentro Enzo Fernandez, Lisandro Martinez e Alvarez nell’Argentina.

58′ Abdulhamid compie un miracolo su Messi, evita il tiro in scivolata.

56′ Argentina in totale confusione, ci saranno a breve dei cambi.

54′ Gooooooooooooooool, Al-Dawsari, incrocio spettacolare con il destro, Argentina-Arabia Saudita 1-2.

52′ Momento favorevole all’Arabia Saudita che ci crede.

50′ Rete meritata dell’Arabia Saudita che ha il merito di essere rimasta in partita per tutto il primo tempo.

48′ Goooooooooooooooool, Al-Shehri, sinistro perfetto sul secondo palo, Argentina-Arabia Saudita 1-1.

46′ Inizia il secondo tempo!

11.55 Argentina che parte bene, ma poi cade letteralmente nella trappola del fuorigioco ben studiata dall’Arabia Saudita.

A tra poco per il secondo tempo!

52′ Finisce il primo tempo, Argentina-Arabia Saudita 1-0.

49′ Dentro Al-Abed, fuori Al-Faraj nell’Arabia Saudita.

47′ Di Maria con l’esterno non riesce a girare in porta.

45′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

43′ Arabia Saudita che sta comunque seguendo alla lettera le indicazioni del proprio tecnico.

41′ Argentina che continua il suo pressing.

39′ Abdulhamid ferma Messi sulla fascia sinistra.

37′ Problemi fisici per un giocatore dell’Arabia Saudita.

35′ Rete ancora in fuorigioco di Lautaro Martinez.

33′ Tra i giocatori argentini, il più in difficoltà è senza dubbio De Paul.

31′ Questa volta il fuorigioco è di Angel Di Maria.

29′ L’atteggiamento dell’Arabia Saudita risulta estremamente rischioso, ma in fase offensiva risulta efficace nell’occupazione degli spazi.

27′ Rete in fuorigioco anche di Lautaro Martinez.

25′ Tagliafico viene fermato dalla difesa dell’Arabia Saudita.

23′ Arabia Saudita che sta applicando al massimo la tecnica del fuorigioco.

21′ Rete in fuorigioco di Messi.

19′ Gomez tenta il tiro, pallone alto sopra la traversa.

17′ Tiro in fuorigioco di Lautaro Martinez.

15′ L’Arabia Saudita sta provando ad alzare il baricentro.

13′ Tema tattico chiaro, palleggio e poi palla sull’esterno.

11′ Gooooooooooool, Messi, rigore perfetto dell’argentino, Argentina-Arabia Saudita 1-0.

9′ RIGORE per l’Argentina, trattenuta su Paredes.

7′ VAR in corso, possibile rigore per l’Argentina.

5′ Dominio totale dell’Argentina, Gomez agisce alto a sinistra.

3′ Subito pericoloso Messi, respinge Al-Owais.

1′ Inizia la partita

10.58 Inni nazionali in corso.

10.55 Ingresso in campo dei giocatori.

10.50 L’Argentina ha perso tre delle ultime cinque sfide ai Mondiali (1 vittoria, 1 pareggio), tante partite perse quante nelle precedenti 24 (16 vittorie, 5 pareggi).

10.45 Il 36% delle reti dell’Arabia Saudita ai Mondiali sono state realizzate su rigore (4 su 11), la percentuale più alta rispetto a qualsiasi altra nazionale attualmente presente in questo torneo

10.40 Tutti le sei reti di Lionel Messi ai Mondiali sono stati segnati nella fase a gironi, senza mai trovare il gol in 756 minuti di gioco nella fase a eliminazione diretta del torneo.

10.35 Il tecnico dell’Arabia Saudita, Hervé Renard, ha già condotto una squadra in Coppa del Mondo, il Marocco nell’edizione 2018, anche se la sua formazione non è riuscita a superare la fase a gironi e non è riuscita a vincere una sola sfida.

10.30 Messi nonostante i problemi fisici sarà titolare.

10.07 Ecco le formazioni ufficiali

Argentina: E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Di Maria, Paredes, De Paul, Gomez; Messi, Lautaro Martinez.

Arabia Saudita: Al-Owais, Abdulhamid, Al Tambakti, Al-Boleahi, Al-Shahrani, Al-Malki, Kanno, Al-Faraj, Al-Shehri, Al-Buraikan, Al-Dawsari.

10.05 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Argentina-Arabia Saudita.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Argentina-Arabia Saudita Mondiali 2022, Messi dovrebbe giocare nonostante la caviglia gonfia.

Messi nonostante la caviglia gonfia di liquidi, sarà comunque della partita dopo la botta nell’ultima amichevole. La formazione dovrebbe essere con Emiliano Martinez in porta. Terzino destro Molina, mentre a sinistra Tagliafico. Difensori centrali Otamendi e Romero. Leandro Paredes e Rodrigo De Paul compongono la linea mediana. Angel Di Maria a destra, il Papu Gomez a sinistra nella trequarti. Messi agirà dietro Lautaro Martinez.

L’Arabia Saudita dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. In porta Al-Owais, difesa a quattro con Al-Burayk, Al-Bulaihi, Al-Amri, Al-Shahrani. Centrocampo con Kanno e Otayf. Trequartisti Al-Buraikan (il più promettente della rosa), Al-Faraj e S. Al-Dawsari. Unica punta Al-Shehri.

Evento: Argentina-Arabia Saudita, Mondiali 2022

Data: 22/11/2022

Ore: 11.00

Dove vederla: Rai 2 e Rai Play.

Sede: Lusail Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI Argentina-Arabia Saudita

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Di Maria, Paredes, De Paul, Gomez; Messi, Lautaro Martinez.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Owais; Al-Burayk, Al-Bulaihi, Al-Amri, Al-Shahrani; Kanno, Otayf; Al-Buraikan, Al-Faraj, S. Al-Dawsari; Al-Shehri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Argentina-Arabia Saudita, Mondiali 2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 11:00. Buon divertimento!

