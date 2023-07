WTA San Diego 2022: Martina Trevisan eliminata al secondo turno da Danielle Collins

Non riesce il ribaltamento del pronostico a Martina Trevisan. La toscana viene eliminata dal torneo WTA 500 di San Diego al secondo turno dall’americana Danielle Collins, che si impone con un chiaro 6-4 6-2 e si va a guadagnare una possibile sfida con la spagnola Paula Badosa, ammesso che lei batta all’esordio l’altra USA Louisa Chirico.

Nella sera californiana per Collins la questione sembra facile nei game iniziali, tant’è che sale con discreto agio sul 5-0 (benché Trevisan recrimini per aver sprecato due palle del controbreak nel terzo gioco). L’azzurra trova lì un po’ di profondità in più in risposta per risalire fino al 5-2, ma non sfrutta due palle del 5-3 a causa di, appunto, due risposte straordinarie dell’americana, che si trasforma in muro e chiude 6-2.

Le cose nel secondo parziale sembrano cambiare, se non altro perché, al quarto tentativo nel terzo game, Trevisan il break lo trova, solo per restituirlo in maniera immediata. C’è comunque più partita, l’azzurra risponde meglio, ma deve subire di nuovo in risposta con il dritto di Collins che vale il 4-2. Niente paura: la toscana sale 0-40, viene ripresa, ma trova un grande dritto lungolinea che sorprende Collins per il 4-3. Perde però il game di servizio a zero, quindi strappa ancora la battuta alla statunitense, a 30, con una gran risposta di rovescio incrociato d’incontro. L’ultima parola ce l’ha però Collins, che vince ancora il game in risposta a zero, rendendolo anche l’ultimo del match.

A livello numerico, al di là del fatto che le percentuali di prime in campo sono simili (57%-58% Trevisan), per Collins c’è una maggiore efficacia, decisiva, nei punti vinti con la prime: 62%, 23/37, contro 42%, 13/31.

Foto: LaPresse / Olycom