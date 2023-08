VIDEO F1, GP Messico 2022: highlights e sintesi gara. Max Verstappen da record, 2° Hamilton e Ferrari a un minuto!

Max Verstappen non si ferma più. L’olandese della Red Bull, dopo essersi assicurato il secondo titolo mondiale consecutivo della sua carriera, sta continuando a stupire nel Mondiale 2022 di F1. L’alfiere della Red Bull si è imposto in Messico a precedere il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e il compagno di squadra Sergio Perez. Notte fonda per le Ferrari, solo quinta e sesta con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc.

Con questo risultato, Verstappen ha stabilito un nuovo record: il neerlandese infatti ha raggiunto quota 14 vittorie stagionali e mai nessuno nella storia della F1 aveva ottenuto tanti successi in un solo anno. Max ha migliorato il primato che apparteneva ai tedeschi Michael Schumacher e Sebastian Vettel.

Un dato molto significativo della continuità di rendimento del due volte campione del mondo e le motivazioni non mancano per continuare ad aggiornare il libro dei record.

Di seguito il video degli highlights:

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla / Dppi/DPPI